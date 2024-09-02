В Москве трое несовершеннолетних наказали Мужчину, когда подожгли его автомобиль

В одном из дворов на западе Москвы произошёл поджог автомобиля BMW X7. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент случился на улице Лобачевского.

По данным прокуратуры, один из злоумышленников облил лобовое стекло машины легковоспламеняющейся жидкостью, после чего другой поджёг автомобиль. Третий преступник в это время снимал происходящее на камеру мобильного телефона. В результате поджога автомобиль полностью сгорел.

Владелец BMW оценил материальный ущерб, причинённый ему в результате этого инцидента, более чем в 6 миллионов рублей. Кроме того, огнём были повреждены и соседние транспортные средства.

Прокуратура начала проверку по факту умышленного уничтожения имущества путём поджога, что квалифицируется по статье 167 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что поджог совершили трое несовершеннолетних, которые назвали свои действия «наказанием».

Владелец автомобиля понёс убытки, превышающие 6 миллионов рублей. Прокуратура контролирует процесс установления личности преступников и их привлечения к ответственности за умышленное уничтожение имущества путём поджога.