Туман после пирожного: как скачок сахара заставляет глаза видеть размыто

Многие замечают: после пирожного или шоколадки зрение становится не таким чётким — словно появляется лёгкая "вуаль" перед глазами. Часто это списывают на усталость или сухость, но врачи предупреждают: причина может быть гораздо глубже.

О том, почему после сладкой пищи возникает временная размытость и как это связано с уровнем сахара в крови, рассказала врач-офтальмолог Хадижат Сулейманова в интервью "Газета.ru".

"Перепады уровня сахара также влияют на слёзную плёнку, делая её менее стабильной, что вызывает эффект "вуали" и вариативность чёткости", — пояснила врач-офтальмолог Хадижат Сулейманова.

Как сахар влияет на зрение

После употребления сладостей уровень глюкозы в крови быстро повышается. Организм перерабатывает её в различные соединения, в том числе в сорбитол - вещество, которое накапливается в тканях глаза.

"Внезапное повышение уровня глюкозы после еды приводит к её превращению в сорбитол напрямую в хрусталике глаза", — отметила специалист.

Сорбитол удерживает влагу, из-за чего хрусталик набухает и меняет форму. Такой процесс называется миопическим сдвигом - когда изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней. В результате появляется ощущение размытости, будто зрение внезапно стало "минусовым".

Этот эффект может длиться от нескольких минут до нескольких часов и чаще всего проявляется у людей с нарушением углеводного обмена — преддиабетом, инсулинорезистентностью или диабетом второго типа.

Почему "сахарное" ухудшение зрения бывает двусторонним

Хадижат Сулейманова подчеркнула, что размытость после сладкого почти всегда проявляется сразу в обоих глазах, а не на одном, как при офтальмологических заболеваниях.

"Это обуславливает жалобы на двустороннюю размытость после сладостей", — пояснила эксперт.

Дело в том, что скачки сахара влияют не только на хрусталик, но и на состояние слёзной плёнки - тонкого защитного слоя, покрывающего роговицу. Когда её состав нарушается, глаз теряет стабильное увлажнение, появляется ощущение сухости, "песка" и нестабильная чёткость изображения.

Такой эффект нельзя устранить морганием или каплями — зрение проясняется только после нормализации уровня глюкозы.

Как проявляется "сахарная размытость"

двустороннее снижение чёткости зрения;

эффект "тумана" или "вуали" перед глазами;

неустойчивая резкость при переводе взгляда;

ощущение усталости глаз, даже без длительной нагрузки.

Симптомы обычно появляются через 30-60 минут после еды и исчезают в течение нескольких часов. Если же такие эпизоды повторяются, врач советует не откладывать обследование.

Сравнение: обычная усталость глаз и сахарная размытость