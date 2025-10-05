Зрение уходит на паузу: как всего несколько ложек сладкого меняют работу глаз

Размытое зрение после сладкой еды многие принимают за усталость глаз или последствия долгой работы за компьютером. Однако врачи предупреждают: подобный симптом может быть тревожным сигналом организма о проблемах с углеводным обменом. История о том, как всего одна порция арбуза или торт может временно "исказить" зрение, звучит неожиданно, но имеет чёткое медицинское объяснение.

Как сладкое влияет на глаза

Хадижат Сулейманова, врач-офтальмолог, поясняет, что эффект связан не с самим глазом, а с изменением биохимических процессов в хрусталике. После попадания глюкозы в организм она частично преобразуется в сорбитол. Это вещество удерживает влагу, что приводит к изменению формы хрусталика.

"После употребления сладких продуктов глюкоза в хрусталике превращается в сорбитол, который задерживает влагу и вызывает изменение формы хрусталика", — пояснила врач-офтальмолог Хадижат Сулейманова.

В результате изображение фокусируется не на сетчатке, а немного перед ней, и картинка становится размытой. Такой феномен офтальмологи называют "миопическим сдвигом".

Время проявления и длительность эффекта

Эпизодическая размытость чаще всего возникает через 30-60 минут после сладкой пищи и может сохраняться несколько часов. Отличительная особенность в том, что:

зрение "плывёт" сразу в обоих глазах;

моргание или глазные капли не помогают;

эффект ощущается даже при нормальном состоянии глаз.

У людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью или диабетом 2-го типа размытость проявляется чаще и длится дольше.

Сравнение: усталость глаз или "сахарная размытость"?