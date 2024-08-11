Рэпера Blueface приговорили к реальному сроку из-за нападения на охранника

Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении. Об этом пишет издание "The Sun".



За прошлые нарушения Blueface уже отбыл примерно 400 дней. Поэтому он выйдет на свободу через 3 года. Однако его менеджер Wack 100 полагает, что артист освободится значительно раньше.

"Он будет дома через 9-10 месяцев", — заявил он.

Напомним, что в сентябре 2021 года рэпера арестовали за нападение на охранника ночного заведения Лос-Анджелеса. В ноябре 2022-го Blueface снова задержали. На этот раз за покушение на убийство. Ещё раз Blueface арестовали по подозрению в ограблении в июне прошлого года.

Фото: flickr.com/Joe Gratz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)