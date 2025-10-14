Черничный обман зрения: что на самом деле помогает глазам

О чернике как "витамине для глаз" знают почти все. Баночки с надписью "для улучшения зрения" можно встретить в любой аптеке. Считается, что ягода помогает укрепить сетчатку, улучшает ночное зрение и снижает усталость глаз. Однако современные офтальмологи всё чаще говорят: доказательств этой чудодейственной силы нет.

"Современные научные исследования показывают: убедительных клинических доказательств значимого влияния черники на зрение у здоровых людей или пациентов без специфической патологии сетчатки нет", — рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

То, что многие приписывают чернике, на самом деле связано с общим действием антиоксидантов и витаминов, а не с самой ягодой.

Что известно о чернике и зрении

Черника действительно богата антоцианами — растительными пигментами, которые защищают клетки от окислительного стресса. В теории они способны улучшать микроциркуляцию крови и помогать восстановлению тканей сетчатки. Но в клинических исследованиях этот эффект оказался слишком слабым, чтобы говорить о реальной профилактике близорукости или возрастных изменений зрения.

Кроме того, концентрация полезных веществ в большинстве биодобавок слишком мала, чтобы повлиять на состояние глаз. Даже при ежедневном приёме таких средств результат будет едва заметен.

Что действительно доказано

Существует исследование AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), проведённое Национальным институтом глаза США. Оно показало, что определённые комбинации антиоксидантов могут замедлить развитие возрастной дегенерации макулы (патологии сетчатки).

Врач отметила: наибольшую доказательную базу имеют комплексы, проверенные в рамках AREDS2. Туда входят витамины С и Е, цинк, медь, а также лютеин и зеаксантин, — передает "Газета.ru".

Эти вещества защищают клетки сетчатки от разрушения и помогают глазам справляться с действием солнечного света и экранного излучения.

