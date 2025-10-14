Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черника и пестициды
Черника и пестициды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:42

Черничный обман зрения: что на самом деле помогает глазам

Офтальмолог Соловей: доказательств влияния черники на улучшение зрения не найдено

О чернике как "витамине для глаз" знают почти все. Баночки с надписью "для улучшения зрения" можно встретить в любой аптеке. Считается, что ягода помогает укрепить сетчатку, улучшает ночное зрение и снижает усталость глаз. Однако современные офтальмологи всё чаще говорят: доказательств этой чудодейственной силы нет.

"Современные научные исследования показывают: убедительных клинических доказательств значимого влияния черники на зрение у здоровых людей или пациентов без специфической патологии сетчатки нет", — рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

То, что многие приписывают чернике, на самом деле связано с общим действием антиоксидантов и витаминов, а не с самой ягодой.

Что известно о чернике и зрении

Черника действительно богата антоцианами — растительными пигментами, которые защищают клетки от окислительного стресса. В теории они способны улучшать микроциркуляцию крови и помогать восстановлению тканей сетчатки. Но в клинических исследованиях этот эффект оказался слишком слабым, чтобы говорить о реальной профилактике близорукости или возрастных изменений зрения.

Кроме того, концентрация полезных веществ в большинстве биодобавок слишком мала, чтобы повлиять на состояние глаз. Даже при ежедневном приёме таких средств результат будет едва заметен.

Что действительно доказано

Существует исследование AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), проведённое Национальным институтом глаза США. Оно показало, что определённые комбинации антиоксидантов могут замедлить развитие возрастной дегенерации макулы (патологии сетчатки).

Врач отметила: наибольшую доказательную базу имеют комплексы, проверенные в рамках AREDS2. Туда входят витамины С и Е, цинк, медь, а также лютеин и зеаксантин, — передает "Газета.ru".

Эти вещества защищают клетки сетчатки от разрушения и помогают глазам справляться с действием солнечного света и экранного излучения.

Таблица "Плюсы и минусы" добавок для зрения

Плюсы Минусы
Поддерживают общее состояние глаз при дефиците витаминов Не лечат нарушения зрения
Содержат антиоксиданты и микроэлементы Эффект выражен только при длительном применении
Улучшают питание сетчатки Дорогостоящие при курсовом приёме
Безопасны при соблюдении дозировки Не заменяют полноценное лечение

Мифы и правда о чернике

Миф 1. Черника улучшает зрение при близорукости.
Правда. Нет клинических подтверждений. Зрение не восстанавливается, но ягоды могут поддерживать общее состояние сосудов.

Миф 2. Биодобавки с черникой предотвращают возрастные изменения глаз.
Правда. Только комплексы с лютеином и зеаксантином доказали эффективность при дегенерации макулы.

Миф 3. Чернику можно принимать бесконтрольно.
Правда. Любые добавки следует согласовывать с врачом — избыток витаминов E и C может быть вреден при хронических заболеваниях.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Проконсультируйтесь с офтальмологом. Только врач определит, нужны ли вам витаминные добавки.

  2. Обратите внимание на состав. В списке должны быть лютеин, зеаксантин, витамины C и E, цинк и медь.

  3. Не ждите мгновенного эффекта. Улучшение питания сетчатки требует времени — минимум 3-6 месяцев.

  4. Поддерживайте зрение комплексно. Следите за освещением, делайте гимнастику для глаз, ограничивайте экранное время.

  5. Добавляйте полезные продукты. Морковь, шпинат, брокколи, яйца и жирная рыба содержат те же антиоксиданты, что и аптечные капсулы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на чернику при проблемах со зрением.
    Последствие: потеря времени и прогрессирование заболеваний.
    Альтернатива: обращаться к офтальмологу и проходить обследование сетчатки.

  • Ошибка: принимать добавки без назначения врача.
    Последствие: риск гипервитаминоза и дисбаланса микроэлементов.
    Альтернатива: выбирать препараты с доказанной безопасностью и сбалансированным составом.

  • Ошибка: считать, что витамины восстановят зрение.
    Последствие: игнорирование необходимости очков, линз или лечения.
    Альтернатива: комбинировать профилактику с корректирующими средствами.

А что насчёт коррекции зрения

Многие стремятся "раз и навсегда" избавиться от очков, но хирургические методы подходят не всем.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Эрика Эскина рассказала, что коррекцию зрения можно делать не всем людям. По её словам, лазерную коррекцию нельзя делать лицам младше 18 и старше 40 лет.

Причина проста: до 18 лет глаз продолжает расти, а после 40 начинаются возрастные изменения, которые делают результат менее предсказуемым. Также противопоказания включают диабет, беременность, заболевания роговицы и сетчатки.

Перед любой операцией офтальмолог проводит полное обследование, включая топографию роговицы, толщину сетчатки и оценку стабильности зрения.

