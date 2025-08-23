Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by B.gliwa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Роспотребнадзор раскрыл, как эта синяя ягода тормозит старение и укрепляет сердце

Эксперты Роспотребнадзора: польза голубики для сердца и кожи неоспорима

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга поделились информацией о полезных свойствах голубики, ягоды, обладающей множеством преимуществ для здоровья, укрепления иммунитета и замедления процессов старения. Как сообщает argumenti. ru, регулярное употребление голубики может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кожу и общее самочувствие.

Основное достоинство голубики — антоцианы, вещества, придающие ягоде характерный сине-голубой цвет. Антоцианы являются мощными антиоксидантами, которые укрепляют стенки сосудов, способствуют нормализации артериального давления и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что любители голубики значительно реже подвержены инфарктам и другим сердечным приступам.

Голубика в косметологии: укрепление волос и здоровье кожи

Косметические преимущества голубики также хорошо известны. Экстракт ягод часто применяется в средствах против выпадения волос, так как содержащийся в ней бетаин укрепляет их корни, стимулирует рост и придает блеск. Голубика также содержит витамины и антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, и замедлить процессы старения.

Витаминно-минеральный состав голубики поддерживает иммунитет, особенно в холодное время года, когда организм наиболее уязвим для инфекций и вирусов. Голубика содержит витамины C, K и марганец, которые играют важную роль в поддержании иммунной функции и защите организма от болезней.

Умеренность в употреблении: важный фактор для здоровья

Несмотря на все достоинства ягоды, специалисты рекомендуют соблюдать меру. Голубика содержит кислоты, поэтому ее следует осторожно употреблять при повышенной кислотности желудка. Людям с диабетом или преддиабетическим состоянием необходимо учитывать содержание глюкозы в ягодах и контролировать уровень сахара в крови.

Включение голубики в рацион позволяет разнообразить диету и обеспечить организм важными витаминами и минералами. Ягоды можно добавлять в смузи, каши, творог, салаты или употреблять свежими. Голубика также отлично подходит для приготовления десертов, таких как пироги, кексы и джемы.

Интересные факты о голубике

Голубика является одной из самых полезных ягод для мозга. Исследования показывают, что она может улучшать память и когнитивные функции.
В дикой голубике содержится больше антиоксидантов, чем в культивированной.
Голубика является низкокалорийным продуктом, содержащим всего около 80 калорий на 100 граммов ягод.

Рекомендации специалистов Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга рекомендуют включать голубику в рацион для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и замедления процессов старения. Однако, важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

В заключение, голубика — это вкусная и полезная ягода, обладающая множеством преимуществ для здоровья. Регулярное употребление голубики может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кожу, иммунитет и общее самочувствие.

