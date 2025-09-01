Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:45

Черничный пирог с сметанной заливкой: меньше усилий, больше восторга — рецепт для занятых хозяек

Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой

Хотите порадовать близких домашней выпечкой, которая покорит с первого кусочка? Попробуйте приготовить этот воздушный песочный пирог с черникой и нежнейшей сметанной заливкой. Его аромат и сбалансированная кислинка ягод создадут уютную атмосферу на любом чаепитии.

Ингредиенты для теста и начинки

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Холодное сливочное масло — 125 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Холодная вода (по необходимости) — 1 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра — 3 ст. л. (или по вкусу)
  • Сметана (15% жирности) — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Картофельный крахмал — 1,5 ст. л.
  • Ванильная настойка или ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Черника (свежая или замороженная) — 1 стакан

Пошаговое приготовление

В чашу кухонного комбайна всыпьте муку, сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте нарезанное холодное сливочное масло и измельчите до состояния крошки. В полученную масляную крошку добавьте яичный желток и быстро перемешайте. Если тесто кажется слишком сухим, добавьте 1 столовую ложку холодной воды, но не вымешивайте слишком долго — масло не должно растаять.

Соберите тесто в комок и охладите в холодильнике около 10 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм и выложите в форму для выпечки. Проколоть тесто вилкой, чтобы избежать пузырей, и снова охладите в холодильнике 25-30 минут.

Накройте тесто бумагой для выпечки или фольгой и засыпьте груз (например, фасоль или горох). Выпекайте при 180 °C 15 минут, затем снимите груз и бумагу и допеките еще 10 минут до золотистого цвета.

В глубокой миске смешайте сметану, сахарную пудру, ванильную настойку и яйца. Затем добавьте крахмал и тщательно перемешайте. В готовую песочную корзинку выложите чернику, залейте сметанной заливкой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20-25 минут. Начинка должна загустеть.

Подача и советы

Дайте пирогу немного остыть, чтобы заливка стала плотнее и пирог легче нарезался. Подавайте к чаю или кофе — он станет настоящим украшением вашего стола и поводом для теплых разговоров.

