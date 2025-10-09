Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Каждый взгляд в телефон приближает морщины: эффект, о котором молчали косметологи

Косметолог Наталия Николаева: синий свет от экранов ускоряет старение кожи

Современная жизнь немыслима без смартфонов и компьютеров, однако мало кто задумывается, что экраны влияют не только на зрение и осанку, но и на состояние кожи. О том, как именно гаджеты провоцируют преждевременное старение и как защититься, рассказала врач-косметолог Наталия Николаева в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Синий свет и старение кожи

Каждый экран смартфона, планшета или ноутбука излучает синий спектр света (HEV — High Energy Visible light). Он глубоко проникает в кожу, провоцируя образование свободных радикалов. Со временем это приводит к разрушению коллагена, потере упругости и появлению морщин.

"Синий свет, который обычно исходит от экранов большинства смартфонов, приводит постепенно к старению кожи", — заявила врач-косметолог Наталия Николаева.

По её словам, постоянное использование гаджетов без перерывов ускоряет процессы фотостарения, и даже молодая кожа становится менее эластичной.

Как именно свет влияет на кожу

HEV-излучение воздействует глубже, чем ультрафиолет, и не вызывает ожогов, но разрушает клетки постепенно. Кожа испытывает "окислительный стресс" — это состояние, когда свободные радикалы атакуют липиды, белки и ДНК клеток. В результате ухудшается тонус, появляется пигментация, усиливается тусклость лица.

Учёные подтверждают, что при длительном воздействии синего света активность меланоцитов (клеток, отвечающих за цвет кожи) возрастает, что вызывает неравномерность окраса и преждевременные возрастные изменения.

Сравнение: разные типы излучения и их влияние

Тип излучения Источник Влияние на кожу Уровень опасности
Ультрафиолет (UV) Солнце Быстрое фотостарение, ожоги Высокий
Синий свет (HEV) Смартфоны, мониторы, лампы Постепенное старение, морщины Средний
Инфракрасное излучение (IR) Отопительные приборы, лампы Перегрев тканей, обезвоживание Низкий

Как защитить кожу от гаджетов

"Для того, чтобы сохранить надолго молодость и здоровье кожи, косметолог рекомендует в регулярном режиме применять специальные кремы с антиоксидантами или же известные всем кремы со степенью защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) 15", — подчеркнула Николаева.

Кроме того, она советует делать короткие перерывы во время использования смартфонов — хотя бы каждые 30-40 минут.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте кремы с антиоксидантами. Подойдут средства с витамином C, E, феруловой кислотой или ниацинамидом. Они нейтрализуют действие свободных радикалов.

  2. Наносите крем с SPF даже дома. Солнцезащитные фильтры защищают не только от ультрафиолета, но и частично от синего света.

  3. Переключайте экран в "ночной режим". У большинства устройств есть функция фильтрации синего света — активируйте её днём и вечером.

  4. Не держите смартфон слишком близко к лицу. Оптимальное расстояние — не менее 40 сантиметров.

  5. Делайте перерывы каждые полчаса. Отложите гаджет, посмотрите вдаль, расслабьте мышцы лица.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать смартфон в тёмной комнате.
    Последствие: Синий свет воздействует сильнее, нарушая баланс кожи и сна.
    Альтернатива: Включайте ночной фильтр или мягкую подсветку в помещении.

  • Ошибка: Отказ от SPF-защиты зимой и дома.
    Последствие: Кожа ежедневно подвергается HEV-излучению и теряет эластичность.
    Альтернатива: Кремы с SPF 15-30 с лёгкой текстурой для повседневного ухода.

  • Ошибка: Наносить уходовые средства только утром.
    Последствие: Ночью кожа не получает антиоксидантной защиты.
    Альтернатива: Вечером используйте кремы с витаминами C и ретинолом.

А что если работа требует постоянного контакта с экраном?

Для офисных сотрудников и фрилансеров, проводящих у монитора по 8-10 часов, особенно важно выстраивать ритуалы защиты кожи. Помимо косметических средств, стоит обратить внимание на освещение рабочего места — мягкий дневной свет снижает нагрузку на глаза и кожу. Полезно также установить программы вроде f. lux или "Night Shift" на смартфонах, чтобы фильтровать вредное излучение.

Мифы и правда о влиянии гаджетов на кожу

  • Миф: Синий свет не влияет на кожу — он слишком слабый.
    Правда: HEV-излучение действует медленно, но накапливается, разрушая коллаген.

  • Миф: SPF нужен только летом и на солнце.
    Правда: Даже свет от монитора требует базовой защиты.

  • Миф: Антиоксидантные кремы нужны только после 30 лет.
    Правда: Они подходят любому возрасту как профилактика.

FAQ

Какой SPF подойдёт для офиса?
Достаточно крема со степенью защиты SPF 15-20, если вы не находитесь на солнце.

Можно ли заменить уход фильтром синего света на экране?
Нет, фильтр снижает яркость излучения, но не защищает кожу.

Как понять, что кожа страдает от гаджетов?
Появляются тусклость, мелкие морщины, ощущение сухости и стянутости даже при нормальном уходе.

Стоит ли использовать декоративную косметику для защиты?
Да, если в её составе есть пигменты оксида железа — они частично отражают синий свет.

