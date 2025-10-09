Каждый взгляд в телефон приближает морщины: эффект, о котором молчали косметологи

Современная жизнь немыслима без смартфонов и компьютеров, однако мало кто задумывается, что экраны влияют не только на зрение и осанку, но и на состояние кожи. О том, как именно гаджеты провоцируют преждевременное старение и как защититься, рассказала врач-косметолог Наталия Николаева в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Синий свет и старение кожи

Каждый экран смартфона, планшета или ноутбука излучает синий спектр света (HEV — High Energy Visible light). Он глубоко проникает в кожу, провоцируя образование свободных радикалов. Со временем это приводит к разрушению коллагена, потере упругости и появлению морщин.

"Синий свет, который обычно исходит от экранов большинства смартфонов, приводит постепенно к старению кожи", — заявила врач-косметолог Наталия Николаева.

По её словам, постоянное использование гаджетов без перерывов ускоряет процессы фотостарения, и даже молодая кожа становится менее эластичной.

Как именно свет влияет на кожу

HEV-излучение воздействует глубже, чем ультрафиолет, и не вызывает ожогов, но разрушает клетки постепенно. Кожа испытывает "окислительный стресс" — это состояние, когда свободные радикалы атакуют липиды, белки и ДНК клеток. В результате ухудшается тонус, появляется пигментация, усиливается тусклость лица.

Учёные подтверждают, что при длительном воздействии синего света активность меланоцитов (клеток, отвечающих за цвет кожи) возрастает, что вызывает неравномерность окраса и преждевременные возрастные изменения.

