В Японии разработана нанопористая мембрана для источника голубой энергии будущего

Учёные из Университета Осаки добились плотности голубой энергии 15 Вт/м2 благодаря применению особой мембраны. О результатах экспериментов вышла статья в ACS Nano.

Голубая энергия может стать основой устойчивого энергетического будущего человечества, полностью заменив ископаемое топливо. Она вырабатывается при смешивании пресной и солёной воды благодаря перемещению ионов.

Созданная японскими учёными мембрана позволяет регулировать поток проникающих через неё ионов за счёт приложенного к ней напряжения.

"Вместо того чтобы просто использовать базовый поверхностный заряд нашей мембраны для управления потоком, мы посмотрели, что происходит при приложении напряжения. Мы использовали затворный электрод, встроенный поперек мембраны, чтобы управлять полем через напряжение аналогично тому, как работают полупроводниковые транзисторы в обычных схемах", — объясняет ведущий автор исследования Макусу Цуцуи.

Эта особенность позволила повысить осмотическую энергетическую эффективность прототипа в шесть раз.

"Увеличивая плотность заряда на поверхности нанопор, из которых состоит мембрана, мы достигли плотности мощности 15 Вт/м2. Это очень обнадёживает с точки зрения прогресса технологии", — поделился Томоджи Каваи, возглавляющий команду исследователей.

Их работа открывает дорогу к масштабированию технологии. Пока единственная в мире осмотическая электростанция вырабатывает не более 2-4 кВт.