Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кит
Кит
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Гигант из глубин показался людям: у берегов Австралии всплыло редчайшее морское млекапитающее

ABC News: у берегов Австралии у пирса Басселтона замечен синий кит

Редкое природное явление привлекло внимание жителей и туристов Австралии: у пирса Басселтона на поверхности воды появился гигант — карликовый синий кит длиной около 24 метров. Настолько близкое появление этого морского исполина стало настоящим подарком для очевидцев и биологов, которые наблюдали за происходящим с восторгом. Снимки мгновенно разлетелись по социальным сетям, а видео с этим моментом собрало миллионы просмотров.

Символ океанов и величие подводного мира

Синий кит — одно из самых величественных существ планеты. Эти млекопитающие живут практически во всех океанах, кроме нескольких замкнутых морей, например Средиземного и Берингова. Они предпочитают прохладные воды и часто мигрируют, перемещаясь на тысячи километров в поисках пищи.

По данным исследовательских центров морской биологии, тело синего кита имеет обтекаемую форму, что помогает ему развивать скорость до 30 км/ч. Его окраска — серо-голубая с мраморным рисунком пятен, который уникален у каждого кита и служит чем-то вроде "отпечатков пальцев".

Гигант с мирным нравом

Несмотря на размеры, это удивительно спокойное существо. Основу его рациона составляют крошечные организмы — криль, рыба и планктон. В период активного кормления взрослый кит способен съедать до четырех тонн пищи в день. Чтобы добыть пропитание, он делает глубокие погружения на десятки метров, распахивая пасть и пропуская через себя целые облака планктона, фильтруя воду с помощью китовых усов.

В отличие от хищных морских животных, синие киты не проявляют агрессии и редко вступают в конфликт с другими представителями подводного мира. Их поведение чаще всего характеризуется как грациозное и неторопливое — именно поэтому наблюдение за ними вызывает у людей ощущение покоя и восхищения.

Размеры, которые поражают воображение

Самки синих китов обычно крупнее самцов. Самая большая из зарегистрированных особей достигала 33,6 метра в длину — это больше, чем длина железнодорожного вагона. Вес таких гигантов может превышать 150 тонн, что сопоставимо с массой десятков африканских слонов.

Эти млекопитающие дышат воздухом, поэтому им приходится регулярно подниматься на поверхность. При выдохе они выпускают мощную струю воды, которая поднимается на высоту до 12 метров и видна с большого расстояния.

Размножение происходит редко: беременность длится около 12 месяцев, а детеныш рождается уже внушительных размеров — длиной около семи метров и весом больше двух тонн. Молодые киты питаются исключительно материнским молоком, которое отличается высокой жирностью и позволяет им быстро расти.

Исторический контекст

На протяжении долгих лет синие киты были объектом охоты. В середине XX века китобойный промысел поставил их вид на грань исчезновения. В 1960-х годах, когда популяция снизилась до критического уровня, Международная китобойная комиссия ввела полный запрет на их отлов.

С тех пор количество особей медленно восстанавливается, однако угрозы не исчезли. Изменение климата, рост судоходства и загрязнение океанов мешают кедровым гигантам свободно мигрировать и находить пищу. Особенно опасны столкновения с крупными судами, которые ежегодно уносят жизни десятков китов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы присутствия китов у берегов Минусы и риски
Привлекают туристов и исследователей Опасность столкновений с лодками
Укрепляют экотуризм и науку Повышенный стресс у животных
Помогают изучать состояние океана Загрязнение шумом мешает коммуникации китов

Советы шаг за шагом: как наблюдать китов безопасно

  1. Используйте только лицензированные туры по наблюдению за морскими животными.

  2. Соблюдайте дистанцию — не менее 100 метров до взрослой особи.

  3. Не используйте дроны и громкую технику: звуки пугают животных.

  4. Не кормите и не пытайтесь привлечь их внимание.

  5. Отдавайте предпочтение электролодкам — они экологичнее и тише.

Такой подход снижает воздействие на экосистему и позволяет наблюдать китов в их естественной среде, не нарушая покой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы приближаются к китам слишком близко ради эффектных кадров.

  • Последствие: животное испытывает стресс и может изменить маршрут.

  • Альтернатива: использовать объектив с большим фокусным расстоянием — например, линзы 300 мм и более.

  • Ошибка: лодки пересекают путь миграции.

  • Последствие: возможны столкновения.

  • Альтернатива: следовать официальным маршрутам наблюдения, обозначенным экологическими службами.

А что если синие киты исчезнут?

Если популяция синих китов вновь сократится, океанская экосистема потеряет важное звено. Эти млекопитающие играют огромную роль в круговороте питательных веществ — их отходы способствуют росту фитопланктона, который производит значительную часть кислорода на планете.

Без китов океан станет менее устойчивым к изменениям климата, а баланс жизни в море нарушится.

Мифы и правда

Миф: синий кит может проглотить человека.
Правда: его горло слишком узкое — не шире тарелки. Он питается только мелкими организмами.

Миф: киты нападают на суда.
Правда: такие случаи единичны и чаще всего связаны с паникой животного, а не с агрессией.

Миф: синие киты живут только в холодных водах.
Правда: они мигрируют и нередко появляются у тёплых берегов Австралии, Чили и Южной Африки.

FAQ

Как выбрать время для наблюдения китов в Австралии?
Лучший сезон — с июня по октябрь, когда они мигрируют вдоль западного побережья.

Сколько стоит экскурсия на наблюдение за китами у Басселтона?
Средняя цена составляет от 120 до 250 австралийских долларов, в зависимости от длительности и типа судна.

Что делать, если кит приближается к лодке?
Остановиться, заглушить двигатель и не делать резких движений. Животное само решит, насколько близко подойти.

3 интересных факта

  1. Сердце синего кита весит около 180 кг — примерно столько же, сколько человек.

  2. Его язык может весить до трёх тонн.

  3. Голос синего кита — один из самых громких звуков на Земле: он слышен на расстоянии более 1500 километров под водой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александра Филева: прогулки с питомцем укрепляют сердце и снижают уровень тревожности вчера в 23:14
Как обычная прогулка с питомцем укрепляет сердце и продлевает жизнь

Ежедневные прогулки с собакой укрепляют сердце, снижают стресс и помогают сбросить лишний вес. Узнайте, как простая привычка улучшает здоровье.

Читать полностью » В Крыму зоозащитники потребовали ужесточить контроль за заводчиками домашних животных вчера в 22:17
Крым утопает в бездомных животных: зоозащитники обвинили заводчиков в бедствии на улицах

Крымские зоозащитники заявили, что именно недобросовестные заводчики становятся причиной появления бездомных животных. Они требуют ужесточить контроль.

Читать полностью » Кинолог Григорий Тавуларис: команда вчера в 21:17
Вы зовёте, а собака не реагирует? Возможно, вы учили эту команду неправильно

Команда "ко мне" может однажды спасти вашему питомцу жизнь. Узнаем, зачем её нужно знать каждой собаке и как легко выучить её пошагово.

Читать полностью » Нейробиолог Тейлор: мозг кошки похож на человеческий и управляет эмоциями и охотой вчера в 20:17
Кошки умнее, чем мы думаем: их мозг работает как мини-компьютер выживания

Мозг кошки устроен сложнее, чем кажется. Узнаем, как он работает, почему животное помнит всё важное и как его разум помогает ему выживать и любить.

Читать полностью » Константина Маллиу: собаки во сне вспоминают игры, хозяев и моменты радости вчера в 19:16
Собаки тоже видят сны, но не о костях: вот что они переживают каждую ночь

Учёные доказали, что собаки видят сны, как и люди. Узнаем, какие образы чаще всего приходят им во сне и почему не стоит будить питомца, если он вздрагивает.

Читать полностью » Регулярный груминг защищает собак от инфекций и стресса вчера в 18:11
Купание — лишь вершина айсберга: вот что ещё нужно собаке, чтобы быть здоровой и счастливой

Ванная — это только начало ухода за собакой. Узнаем, какие ещё процедуры нужны питомцу, чтобы он был чистым, здоровым и выглядел идеально.

Читать полностью » Кинолог Маллиу: игрушки с мелкими деталями и хрупким пластиком опасны для собак вчера в 17:11
Безопасная игра без слёз: вот как выбрать игрушку, чтобы собака не пострадала

Не все игрушки полезны для собак. Узнаем, какие типы могут быть опасными, как избежать травм и что выбрать, чтобы питомец играл безопасно.

Читать полностью » У крупных пород суточное количество выделяемой слюны может достигать 1 литра вчера в 16:54
Слюнотечение у собак — это не просто так: 3 причины, о которых вы не догадывались

Иногда собаки пускают слюни, и это выглядит забавно, но не всегда безобидно. Разберём, когда это норма, а когда сигнал, что питомцу требуется помощь.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-повар ресторана "Бон Аппетит": ризотто и джамбалайя объединились в одном блюде
Дом
Сантехники объяснили, почему на бачке унитаза образуется конденсат
Технологии
Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии
Туризм
Российские туроператоры пожаловались послу Болгарии на отмену квот в Москве
Авто и мото
Правительство России повысило госпошлины на водительские документы с 1 сентября
Спорт и фитнес
Простые потягивания утром помогают проснуться и снизить риск боли в спине
Садоводство
В Томской области подзимний посев щавеля проводят с конца октября до начала ноября
Наука
Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet