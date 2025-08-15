Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:39

Не только красный и чёрный: как древние люди удивили учёных своей палитрой

В Каповой пещере выявлены первые в мире голубые пигменты каменного века

Вы когда-нибудь задумывались, какие цвета использовали древние художники? Российские исследователи сделали неожиданное открытие в Каповой пещере, которое перевернуло представления о палеолитическом искусстве.

Голубые пигменты в Каповой пещере

В процессе раскопок в Каповой пещере, расположенной в Бурзянском районе Республики Башкортостан, ученые обнаружили, что люди эпохи верхнего палеолита использовали краски голубых оттенков. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как ранее подобные пигменты не находили в других пещерах, где рисовали древние художники.

Каповая пещера — одна из трех известных пещер в России, где сохранились палеолитические изображения. Здесь археологи нашли множество рисунков, включая фигуры мамонтов и лошадей. Исследования показывают, что древние люди посещали это святилище примерно между 19,6 и 16 тысячами лет назад.

Новые находки и их значение

Экспедиция, возглавляемая Владиславом Житенёвым из Московского государственного университета, продолжает исследовать Капову пещеру. Среди находок были минеральные краски нежно-голубого и небесно-голубого цветов различной консистенции: жидкой, мягкой и пастообразной. Однако пока неясно, какое сырье использовали древние художники для их создания. Возможно, это азурит или родусит, но окончательное заключение смогут сделать только минералоги.

Это открытие меняет представления о том, какие цвета использовались в палеолитическом искусстве. Ранее считалось, что в святилищах использовались только краски красного, черного, желтого и оранжевого цветов. Хотя на стоянках древних охотников-собирателей иногда находили пигменты синих и зеленых оттенков, голубые краски в святилищах стали настоящей новинкой.

