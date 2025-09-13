Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Попугай голубой ара
Попугай голубой ара
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:21

Голубые ара взлетают вновь: после 20 лет молчания леса Бразилии оживают яркими крыльями

В Бразилии голубые попугаи ара восстанавливают популяцию в дикой природе

Представьте: в бразильских джунглях, где более 20 лет не слышалось их криков, вновь порхают попугаи с ослепительно синим оперением. Это не фантазия — это реальность, полная надежды и упорства учёных.

Почему эти птицы исчезли?

Голубые ара — средние по размеру попугаи с ярко-синим оперением, переходящим в серо-голубой оттенок на голове. Они когда-то свободно жили в лесах северо-востока Бразилии. Но с XIX века всё изменилось: активное развитие сельского хозяйства привело к вырубке лесов и распашке полей. Численность вида резко сократилась.

А браконьеры и коллекционеры нанесли финальный удар — редкие птицы стали дорогим трофеем. Последний раз их видели в дикой природе около 22 лет назад.

Как птицы выжили и размножились?

Несколько особей уцелели в частных коллекциях — именно они стали основой для восстановления популяции. Орнитологи применили современные технологии: искусственное оплодотворение и анализ родства. Сначала птиц размножали в питомниках и зоопарках под строгим наблюдением. В 2018 году в Бразилии создали специальный заповедник для этих красавцев.

Сейчас там живут 8 счастливчиков на воле. У них даже есть "наставники" — дикие красноспинные ара, которые показывают, как добывать еду, избегать хищников и выживать в природе. Радиопередатчики на каждой птице подтверждают: все живы, держатся стаей и чувствуют себя отлично.

Стратегия спасения: Первый успех

Орнитологи давно бились над этой проблемой. В начале июня они выпустили в естественную среду 8 особей, рождённых в неволе. Целый месяц учёные внимательно следили за ними — и все птицы оказались живы, осваивая новый дом в бразильских лесах. Этот успех вдохновил: к концу года планируется выпустить ещё 12 особей. Если всё пойдёт хорошо, весной можно ожидать первых кладок яиц и птенцов в дикой природе.

