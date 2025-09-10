Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Даже Казанка посветлела: как Голубые озёра влияют на всю реку

В Татарстане вода в Голубых озёрах стала чище после запрета купания

После запрета купания в Голубых озерах Татарстана качество воды заметно улучшилось. Об этом в прямом эфире рассказала директор Института развития городов республики Наиля Зиннатуллина.

Результаты запрета

По её словам, количество нитратов в воде снизилось в 2,7 раза, и озёрам вернулся их знаменитый голубой цвет.

"Воде вернулся тот самый голубой цвет, из-за которого озера так и называются. Коллеги из Дирекции парков Казани заметили, что голубой становится даже Казанка, куда впадают Голубые озера", — подчеркнула Зиннатуллина.

Новые правила посещения

С апреля 2025 года погружаться в воду запрещено в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах.
Однако оборудованы пять купелей в местах впадения озёр в Казанку, где купание разрешено, но строго по времени:

  • с мая по август - с 5:00 до 22:00,

  • с сентября по апрель - с 8:00 до 18:00.

Запрещено погружение с аквалангом и использованием специального снаряжения.

Поддержка природного объекта

С конца прошлого года вход в заказник сделали платным - 100 рублей за посещение. Эти средства планировали направлять на сохранение экосистемы.

Итог

Запрет купания снизил антропогенную нагрузку и дал быстрый результат: вода в Голубых озёрах и даже в Казанке снова стала чистой и приобрела характерный голубой оттенок.

