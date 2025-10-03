Аромат, который меняет правила: чем новые Chanel отличается от привычных духов
Запуск аромата всегда событие, но на этот раз Chanel удалось удивить даже самых искушённых поклонников парфюмерии. Новый Bleu de Chanel L'Exclusif, созданный с использованием редкого сандалового дерева, оказался не просто продолжением культовой линии, а смелым шагом к переосмыслению мужской парфюмерии.
Синий свет и смелый дебют
Для презентации в Нью-Йорке марка выбрала один из самых узнаваемых символов города — Эмпайр-стейт-билдинг. Его подсветили глубоким синим цветом, чтобы подчеркнуть характер аромата. Гости вечера собрались в Le Jardin Sur Madison, откуда открывался захватывающий вид на сияющее здание. Этот жест стал отражением философии самого аромата — яркого, заметного и уверенного.
Суть аромата и его концепция
Bleu de Chanel L'Exclusif отличается насыщенной древесной основой с кожаными и смолистыми акцентами. Его звучание более плотное и интенсивное по сравнению с предыдущими версиями.
Создатель композиции, Оливье Польж, объясняет, что цель заключалась в том, чтобы приблизить мужской аромат к формату extrait de parfum, характерному для женской линейки.
"Отправной точкой было довести фирменный стиль Bleu до уровня extrait parfum, до концентрации, плотности, глубины, которые мы обычно создаем для женщин", — сказал парфюмер Chanel Оливье Польж.
По его словам, мужчины всё чаще ищут более выразительные и индивидуальные композиции, и этот запрос стал основой для разработки.
Источник вдохновения: сандаловое дерево
В сердце аромата лежит редкий ингредиент — сандал с острова Маре в Новой Каледонии. Chanel сотрудничает с местным сообществом, которое бережно выращивает и собирает древесину.
Особенность этого вида — в способе переработки, позволяющем сохранить природные оттенки и глубину аромата. Дерево используется только по достижении зрелости — не раньше 15-20 лет.
"Мы искали новые виды сандалового дерева и нашли этот в Новой Каледонии", — пояснил Польж.
Для каждой заготовленной древесины компания высаживает до 30 новых деревьев, понимая ценность и ограниченность ресурса.
Сравнение версий Bleu de Chanel
|
Версия
|
Основные ноты
|
Характер звучания
|
Целевая аудитория
|
Eau de Toilette
|
Цитрусовые, кедр
|
Лёгкий, свежий
|
Повседневный выбор
|
Eau de Parfum
|
Ладан, амбра
|
Более глубокий, стойкий
|
Для вечера
|
Parfum
|
Древесные акценты
|
Плотный, насыщенный
|
Для сильного впечатления
|
L'Exclusif
|
Сандал, кожа, смола
|
Максимально концентрированный, таинственный
|
Для коллекционеров и ценителей
Советы шаг за шагом: как носить аромат
- Наносите на пульсовые точки — запястья, шею и за ушами.
- Не втирайте — это разрушает структуру аромата.
- Для вечернего выхода используйте 1-2 распыления на одежду.
- Храните флакон в прохладном месте без прямого света.
- Комбинируйте с парфюмерным лосьоном или бальзамом после бритья для усиления стойкости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Чрезмерное количество → резкий шлейф, дискомфорт окружающим → 1-2 распыления достаточно.
- Хранение на свету → потеря аромата → держите флакон в коробке.
- Втирание после нанесения → разрушение молекул → оставьте аромат высохнуть сам.
А что если…
Если использовать Bleu L'Exclusif днём? Он может показаться слишком насыщенным. Но в холодное время года или при вечерних прогулках плотный древесный акцент будет звучать уместно и даже уютно.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Эксклюзивное сырьё (сандал с Маре)
|
Высокая цена
|
Долгая стойкость
|
Может показаться тяжёлым летом
|
Уникальный флакон
|
Ограниченная доступность
|
Смелая интерпретация мужского аромата
|
Не для любителей лёгких запахов
FAQ
Как выбрать между версиями Bleu?
Если нужен лёгкий вариант для офиса — подойдёт туалетная вода. Для особых случаев стоит взять L'Exclusif.
Сколько стоит L'Exclusif?
Цена выше стандартной линейки, так как используется редкое сырьё и ограниченное производство.
Что лучше подарить мужчине: Parfum или L'Exclusif?
Parfum универсальнее, L'Exclusif — для коллекционеров и тех, кто ценит редкость.
Мифы и правда
- Миф: Мужской парфюм всегда лёгкий.
Правда: Современные тенденции стирают границы — мужчины выбирают насыщенные и глубокие ароматы.
- Миф: Сандаловое дерево пахнет одинаково везде.
Правда: Разные регионы дают разные оттенки аромата.
- Миф: Стойкость зависит только от концентрации.
Правда: Важна и кожа человека, и климат.
