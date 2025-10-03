Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:48

Аромат, который меняет правила: чем новые Chanel отличается от привычных духов

Chanel представила новый аромат Bleu de Chanel L'Exclusif в Нью-Йорке

Запуск аромата всегда событие, но на этот раз Chanel удалось удивить даже самых искушённых поклонников парфюмерии. Новый Bleu de Chanel L'Exclusif, созданный с использованием редкого сандалового дерева, оказался не просто продолжением культовой линии, а смелым шагом к переосмыслению мужской парфюмерии.

Синий свет и смелый дебют

Для презентации в Нью-Йорке марка выбрала один из самых узнаваемых символов города — Эмпайр-стейт-билдинг. Его подсветили глубоким синим цветом, чтобы подчеркнуть характер аромата. Гости вечера собрались в Le Jardin Sur Madison, откуда открывался захватывающий вид на сияющее здание. Этот жест стал отражением философии самого аромата — яркого, заметного и уверенного.

Суть аромата и его концепция

Bleu de Chanel L'Exclusif отличается насыщенной древесной основой с кожаными и смолистыми акцентами. Его звучание более плотное и интенсивное по сравнению с предыдущими версиями.
Создатель композиции, Оливье Польж, объясняет, что цель заключалась в том, чтобы приблизить мужской аромат к формату extrait de parfum, характерному для женской линейки.

"Отправной точкой было довести фирменный стиль Bleu до уровня extrait parfum, до концентрации, плотности, глубины, которые мы обычно создаем для женщин", — сказал парфюмер Chanel Оливье Польж.

По его словам, мужчины всё чаще ищут более выразительные и индивидуальные композиции, и этот запрос стал основой для разработки.

Источник вдохновения: сандаловое дерево

В сердце аромата лежит редкий ингредиент — сандал с острова Маре в Новой Каледонии. Chanel сотрудничает с местным сообществом, которое бережно выращивает и собирает древесину.
Особенность этого вида — в способе переработки, позволяющем сохранить природные оттенки и глубину аромата. Дерево используется только по достижении зрелости — не раньше 15-20 лет.

"Мы искали новые виды сандалового дерева и нашли этот в Новой Каледонии", — пояснил Польж.

Для каждой заготовленной древесины компания высаживает до 30 новых деревьев, понимая ценность и ограниченность ресурса.

Сравнение версий Bleu de Chanel

Версия

Основные ноты

Характер звучания

Целевая аудитория

Eau de Toilette

Цитрусовые, кедр

Лёгкий, свежий

Повседневный выбор

Eau de Parfum

Ладан, амбра

Более глубокий, стойкий

Для вечера

Parfum

Древесные акценты

Плотный, насыщенный

Для сильного впечатления

L'Exclusif

Сандал, кожа, смола

Максимально концентрированный, таинственный

Для коллекционеров и ценителей

Советы шаг за шагом: как носить аромат

  1. Наносите на пульсовые точки — запястья, шею и за ушами.
  2. Не втирайте — это разрушает структуру аромата.
  3. Для вечернего выхода используйте 1-2 распыления на одежду.
  4. Храните флакон в прохладном месте без прямого света.
  5. Комбинируйте с парфюмерным лосьоном или бальзамом после бритья для усиления стойкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерное количество → резкий шлейф, дискомфорт окружающим → 1-2 распыления достаточно.
  • Хранение на свету → потеря аромата → держите флакон в коробке.
  • Втирание после нанесения → разрушение молекул → оставьте аромат высохнуть сам.

А что если…

Если использовать Bleu L'Exclusif днём? Он может показаться слишком насыщенным. Но в холодное время года или при вечерних прогулках плотный древесный акцент будет звучать уместно и даже уютно.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Эксклюзивное сырьё (сандал с Маре)

Высокая цена

Долгая стойкость

Может показаться тяжёлым летом

Уникальный флакон

Ограниченная доступность

Смелая интерпретация мужского аромата

Не для любителей лёгких запахов

FAQ

Как выбрать между версиями Bleu?
Если нужен лёгкий вариант для офиса — подойдёт туалетная вода. Для особых случаев стоит взять L'Exclusif.

Сколько стоит L'Exclusif?
Цена выше стандартной линейки, так как используется редкое сырьё и ограниченное производство.

Что лучше подарить мужчине: Parfum или L'Exclusif?
Parfum универсальнее, L'Exclusif — для коллекционеров и тех, кто ценит редкость.

Мифы и правда

  • Миф: Мужской парфюм всегда лёгкий.
    Правда: Современные тенденции стирают границы — мужчины выбирают насыщенные и глубокие ароматы.
  • Миф: Сандаловое дерево пахнет одинаково везде.
    Правда: Разные регионы дают разные оттенки аромата.
  • Миф: Стойкость зависит только от концентрации.
    Правда: Важна и кожа человека, и климат.

