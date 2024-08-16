Сытная мусака из баклажанов, сливочного соуса и фарша: так вкусно, что можно язык проглотить

Мусака — это традиционное блюдо Балкан и Ближнего Востока, приготовленное из баклажанов и мяса. Оно обладает превосходным вкусом и является очень питательным.
Ингредиенты для соуса:
- 40 г сливочного масла;
- 30 г муки;
- 500 мл молока;
- соль и мускатный орех по вкусу;
- 200 г твёрдого сыра;
- 2 яйца.
Остальные ингредиенты:
- 1 луковица;
- 300 г томатов;
- 800 г баклажанов;
- оливковое масло для жарки;
- 800 г фарша из баранины или говядины;
- 180 г белого сухого вина;
- соль и перец по вкусу;
- 50 г твёрдого сыра.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте в нём муку. Подогрейте молоко, не доводя до кипения, и влейте его в сковороду с мукой и маслом, постоянно помешивая. Добавьте соль и мускатный орех. Доведите до кипения и добавьте тёртый сыр. Готовьте, помешивая, пока сыр не расплавится. Снимите с огня.
- Взбейте яйца в отдельной миске и постепенно влейте их в остывший соус, тщательно перемешивая.
- Нарежьте лук полукольцами, томаты очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Баклажаны нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на оливковом масле с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Обжарьте фарш и лук. В середине приготовления влейте вино и готовьте, пока жидкость не выпарится. Затем добавьте помидоры, соль и перец и тушите ещё несколько минут.
- Завершите приготовление мусаки: выложите слоями баклажаны и фарш в форму для запекания, начиная с баклажанов. Залейте всё соусом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 30-40 минут.
Фото: commons.wikimedia.org/ Dieter Mueller (dino1948) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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