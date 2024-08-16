В учебных заведения общего образования надо ввести единую спортивную форму, в которой будут все цвета российского флага. Такое предложение уже было отправлено Министерству спорта и Министерству просвещения России, информировал агентство РИА Новости российский политический деятель Сергей Колунов, который на данный момент является депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".