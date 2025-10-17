Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тромбоциты под микроскопом
Тромбоциты под микроскопом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:45

Врач перечислил продукты, повышающие риск тромбоза и сердечных осложнений

Гематолог Олег Кузнецов рассказал, как питание влияет на вязкость крови

Даже самые полезные продукты могут причинить вред, если у человека нарушено кровообращение. Повышенная вязкость крови — одна из тех проблем, которые развиваются незаметно, но способны привести к тяжёлым последствиям.

О том, как распознать проблему, чем она опасна и что нужно изменить в питании, рассказали врач-гематолог, терапевт высшей категории Олег Кузнецов и токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Почему кровь становится густой

В норме кровь — это жидкая ткань, которая свободно циркулирует по сосудам, доставляя кислород и питательные вещества к органам. Однако при нарушении баланса между плазмой и форменными элементами (эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами) она начинает сгущаться.

"Обезвоживание, повышенное потоотделение в жару, физические нагрузки делают кровь более вязкой. Кроме того, утром натощак кровь немного гуще, чем после приёма пищи или стакана воды", — пояснил Олег Кузнецов.

Сама по себе эта особенность не является патологией, если организм быстро восстанавливает баланс. Но при хронических нарушениях — например, при сахарном диабете, вирусных инфекциях, аутоиммунных болезнях - повышенная вязкость может привести к тромбообразованию.

Чем опасна густая кровь

"С густой кровью связаны такие угрожающие состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт. Это те самые причины, которые во всём мире уносят больше всего жизней", — подчеркнул гематолог.

Когда кровь циркулирует медленнее, повышается риск образования тромбов. Они могут перекрыть сосуд и вызвать нарушение кровоснабжения тканей — именно это приводит к инфарктам, инсультам и тромбоэмболии.

Проблема в том, что болезнь редко проявляется на ранних стадиях. Многие пациенты не догадываются, что кровь сгущается, пока не появляются тревожные симптомы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

"Как правило, пациенты жалуются на внезапную слабость и головные боли. Вроде был здоров — и вдруг началось ни с того ни с сего", — рассказал Олег Кузнецов.

Другие возможные признаки:

  • онемение или покалывание пальцев;

  • головокружение;

  • учащённое сердцебиение;

  • чувство тяжести в ногах, особенно к вечеру;

  • снижение концентрации внимания.

Эти симптомы неспецифичны, то есть могут быть связаны и с другими состояниями. Но при их повторении стоит сделать анализ на вязкость крови и уровень гемоглобина.

Что влияет на густоту крови

Основные причины:

  • недостаток воды (обезвоживание, жара, спорт);

  • курение и алкоголь;

  • высокое содержание сахара в рационе;

  • избыток углеводов и крахмалистой пищи;

  • нехватка белка;

  • низкий уровень таурина и микроэлементов.

"При повышенной вязкости крови (если это подтверждают анализы) следует пересмотреть питание. Рекомендуется сделать акцент на продукты, содержащие таурин — например, морепродукты", — отметил врач-гематолог.

Продукты, которые сгущают кровь

"В первую очередь нужно убрать из рациона сахар, если анализы выявили повышенную густоту крови", — посоветовал Михаил Кутушов.

По словам профессора, стоит быть осторожнее с:

  • гречкой - при регулярном употреблении повышает уровень железа и может способствовать сгущению крови;

  • бананами - содержат много калия и углеводов;

  • картофелем и блюдами из него - источник крахмала, влияющего на вязкость;

  • жирным мясом и полуфабрикатами;

  • сладкой выпечкой и газированными напитками.

Что помогает "разжижать" кровь

  1. Морепродукты - источник таурина и омега-3 жирных кислот.

  2. Свежие овощи и зелень - особенно огурцы, томаты, шпинат.

  3. Ягоды и цитрусовые - малина, вишня, клюква, апельсины.

  4. Цельнозерновые продукты - в умеренном количестве.

  5. Оливковое масло и орехи - нормализуют липидный обмен.

  6. Чистая вода - минимум 1,5-2 литра в день.

Также полезен зелёный чай, который содержит антиоксиданты и мягко снижает уровень холестерина.

Советы шаг за шагом: как улучшить состав крови

  1. Начните день со стакана воды. Это простое действие снижает утреннюю густоту крови.

  2. Контролируйте питьевой баланс. Увеличьте потребление жидкости при нагрузках и жаре.

  3. Ограничьте сладкое и белый хлеб. Они повышают уровень глюкозы и влияют на вязкость.

  4. Добавьте больше белка. Нежирное мясо, рыба, яйца — строительный материал для клеток крови.

  5. Ешьте больше зелени и овощей. Они снабжают организм витаминами С, К и фолиевой кислотой.

  6. Избегайте алкоголя и курения. Эти привычки повреждают сосуды и сгущают кровь.

  7. Регулярно двигайтесь. Лёгкая физическая активность улучшает кровоток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить мало воды.
Последствие: повышение вязкости и риск тромбообразования.
Альтернатива: пить воду равномерно в течение дня, а не залпом.

Ошибка: злоупотреблять продуктами с высоким содержанием железа и крахмала.
Последствие: сгущение крови и нагрузка на сердце.
Альтернатива: заменить часть гарниров овощами и крупами с низким ГИ (например, булгуром).

Ошибка: резко принимать препараты для "разжижения" без назначения врача.
Последствие: внутренние кровотечения.
Альтернатива: корректировать рацион и консультироваться с гематологом.

Плюсы и минусы коррекции питания

Аспект Плюсы Минусы
Натуральность Безопасный способ улучшить состав крови Требует системности и самоконтроля
Эффективность Снижает риск тромбозов, улучшает самочувствие Эффект наступает не сразу
Доступность Продукты можно купить в любом магазине Требуется исключить привычные блюда
Долгосрочность Поддерживает сосуды и сердце Без анализа крови результат трудно оценить

Мифы и правда о "густой крови"

Миф 1. Если кровь густая, нужно пить аспирин.
Правда: препараты назначает только врач, иначе можно вызвать кровотечение.

Миф 2. Густая кровь бывает только у пожилых.
Правда: проблема часто возникает у молодых людей при обезвоживании и неправильном питании.

Миф 3. Достаточно просто пить больше воды.
Правда: это важно, но не заменяет полноценного питания и контроля анализов.

Миф 4. Сладкие фрукты полезны для сердца.
Правда: избыток фруктозы повышает вязкость крови. Лучше выбирать кислые ягоды и цитрусы.

3 интересных факта

  1. Кровь на 80% состоит из воды, поэтому даже лёгкое обезвоживание сразу влияет на её густоту.

  2. Исследования показывают, что регулярное употребление морепродуктов 2-3 раза в неделю снижает риск тромбозов на 30%.

  3. Утренняя густота крови - естественный физиологический процесс, поэтому завтрак с водой или фруктом снижает нагрузку на сосуды.

Исторический контекст

Интерес к проблеме вязкости крови появился в середине XX века, когда врачи впервые связали повышенную свёртываемость с инфарктами и инсультами. С тех пор профилактика тромбозов стала одним из приоритетов кардиологии.

Сегодня медики делают ставку на осознанное питание и контроль водного баланса. Эти простые меры могут спасти тысячи жизней, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

"Главное — не игнорировать первые сигналы организма и не заниматься самолечением. Если есть сомнения, лучше сдать анализы и проконсультироваться со специалистом", — напомнил Олег Кузнецов.

FAQ

Как проверить вязкость крови?
Сдать общий анализ крови и коагулограмму — они покажут уровень гематокрита и свёртываемости.

Можно ли пить воду с лимоном?
Да, умеренно. Кислота способствует лёгкому "разжижению" крови.

Какие напитки лучше исключить?
Сладкие газировки, пакетированные соки, энергетики и алкоголь.

Помогают ли БАДы с омега-3?
Да, но только после консультации с врачом — при неправильной дозировке возможны кровотечения.

