Кровь — как чужой орган: медики раскрыли скрытые риски обычного переливания
Врач-трансфузиолог и терапевт Андрей Звонков рассказал о том, почему переливание крови нельзя считать простой медицинской процедурой. В беседе с "Радио 1" он объяснил, что кровь — это живая ткань, а её переливание фактически приравнивается к пересадке органа, поскольку вызывает сильную иммунную реакцию организма.
"Раньше было легкомысленное отношение к переливанию крови, но практика показала, что это далеко не так просто. Порой подобрать совместимую кровь бывает невероятно трудно: 100 доз не подошли, ещё 100 проверили", — отметил Андрей Звонков.
Переливание крови — сложнейшая трансплантация
Современная трансфузиология рассматривает кровь не как жидкость, а как жидкую ткань организма, в которой присутствуют клетки, волокна и межклеточное вещество. Именно поэтому реакция иммунной системы на переливание крови может быть столь же сильной, как и при пересадке органов.
"Это, по сути, пересадка тканей, потому что кровь — это жидкая ткань организма. В ней есть и клетки, и волокна, и межклеточное пространство, на которые развивается очень яркая и серьёзная иммунная реакция", — пояснил врач.
Даже если донор и реципиент совпадают по группе крови и резус-фактору, несовместимость может проявиться из-за различий во второстепенных антигенных системах. Именно это делает подбор крови особенно сложным, особенно при множественных переливаниях.
Иммунологическая несовместимость и её последствия
Главная опасность переливания заключается в иммунологической реакции организма. Если в донорской крови есть даже незначительные антигенные отличия, иммунная система воспринимает её как чужеродную и начинает атаковать. Это может привести к гемолитическим реакциям, лихорадке, повреждению почек и другим осложнениям.
Особенно трудно подобрать совместимую кровь пациентам, которые уже неоднократно проходили переливание. У них формируется иммунная память - организм "запоминает" чужеродные антигены и реагирует на них ещё быстрее.
"Такие пациенты становятся практически "непереливаемыми”. Любая доза донорской крови вызывает мощную иммунную реакцию", — подчеркнул Звонков.
Хранение компонентов крови: почему это трудно
Отдельная сложность современной трансфузиологии — ограниченные сроки хранения компонентов крови.
-
Эритроциты хранятся до 42 суток.
-
Плазма - до года (в замороженном виде).
-
Тромбоциты - всего 3-5 дней при комнатной температуре.
Последние особенно важны для пациентов с онкологическими заболеваниями и тяжёлыми кровопотерями, поскольку они отвечают за свёртываемость крови.
Из-за короткого срока хранения и высокого спроса тромбоцитный концентрат часто приходится готовить индивидуально, что требует хорошо налаженной донорской сети.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать переливание крови безопасной рутинной процедурой.
Последствие: Игнорирование риска иммунологических реакций.
Альтернатива: Проведение углублённого анализа совместимости и мониторинг состояния пациента.
-
Ошибка: Переливать кровь без строгих показаний.
Последствие: Формирование иммунной памяти и осложнения при последующих процедурах.
Альтернатива: Использовать компоненты крови строго по медицинским критериям.
-
Ошибка: Недооценивать значение донорства.
Последствие: Дефицит компонентов крови, особенно тромбоцитов.
Альтернатива: Поддерживать донорские программы и участие граждан в них.
Современные тенденции трансфузиологии
-
Компонентная терапия - вместо переливания цельной крови применяются отдельные её фракции.
-
Индивидуализация подбора - каждый пациент получает кровь с учётом генетических особенностей.
-
Развитие биобанков и автоматизированных систем хранения.
-
Телемедицинские консилиумы, позволяющие оперативно консультироваться при сложных клинических случаях.
Три интересных факта
-
Кровь несовместима даже у людей с одинаковой группой — различия определяются десятками антигенов.
-
Первые успешные переливания компонентов крови начали проводить только в середине XX века.
-
Ежегодно в России выполняется около 1,5 миллиона трансфузий, из которых почти четверть приходится на экстренные операции и травмы.
Как решают проблему совместимости
Современные центры крови проводят не только определение группы и резус-фактора, но и типирование по дополнительным антигенным системам, таких как Kell, Duffy, Kidd и другие. Это повышает точность подбора крови и снижает риск осложнений.
Также применяются индивидуальные плазменные фильтры и методы афереза, позволяющие использовать только нужные компоненты крови (эритроциты, тромбоциты или плазму) и минимизировать контакт с чужими антигенами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru