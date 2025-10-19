Кровь — как чужой орган: медики раскрыли скрытые риски обычного переливания

Врач-трансфузиолог и терапевт Андрей Звонков рассказал о том, почему переливание крови нельзя считать простой медицинской процедурой. В беседе с "Радио 1" он объяснил, что кровь — это живая ткань, а её переливание фактически приравнивается к пересадке органа, поскольку вызывает сильную иммунную реакцию организма.

"Раньше было легкомысленное отношение к переливанию крови, но практика показала, что это далеко не так просто. Порой подобрать совместимую кровь бывает невероятно трудно: 100 доз не подошли, ещё 100 проверили", — отметил Андрей Звонков.

Переливание крови — сложнейшая трансплантация

Современная трансфузиология рассматривает кровь не как жидкость, а как жидкую ткань организма, в которой присутствуют клетки, волокна и межклеточное вещество. Именно поэтому реакция иммунной системы на переливание крови может быть столь же сильной, как и при пересадке органов.

"Это, по сути, пересадка тканей, потому что кровь — это жидкая ткань организма. В ней есть и клетки, и волокна, и межклеточное пространство, на которые развивается очень яркая и серьёзная иммунная реакция", — пояснил врач.

Даже если донор и реципиент совпадают по группе крови и резус-фактору, несовместимость может проявиться из-за различий во второстепенных антигенных системах. Именно это делает подбор крови особенно сложным, особенно при множественных переливаниях.

Иммунологическая несовместимость и её последствия

Главная опасность переливания заключается в иммунологической реакции организма. Если в донорской крови есть даже незначительные антигенные отличия, иммунная система воспринимает её как чужеродную и начинает атаковать. Это может привести к гемолитическим реакциям, лихорадке, повреждению почек и другим осложнениям.

Особенно трудно подобрать совместимую кровь пациентам, которые уже неоднократно проходили переливание. У них формируется иммунная память - организм "запоминает" чужеродные антигены и реагирует на них ещё быстрее.

"Такие пациенты становятся практически "непереливаемыми”. Любая доза донорской крови вызывает мощную иммунную реакцию", — подчеркнул Звонков.

Хранение компонентов крови: почему это трудно

Отдельная сложность современной трансфузиологии — ограниченные сроки хранения компонентов крови.

Эритроциты хранятся до 42 суток.

Плазма - до года (в замороженном виде).

Тромбоциты - всего 3-5 дней при комнатной температуре.

Последние особенно важны для пациентов с онкологическими заболеваниями и тяжёлыми кровопотерями, поскольку они отвечают за свёртываемость крови.

Из-за короткого срока хранения и высокого спроса тромбоцитный концентрат часто приходится готовить индивидуально, что требует хорошо налаженной донорской сети.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать переливание крови безопасной рутинной процедурой.

Последствие: Игнорирование риска иммунологических реакций.

Альтернатива: Проведение углублённого анализа совместимости и мониторинг состояния пациента.

Ошибка: Переливать кровь без строгих показаний.

Последствие: Формирование иммунной памяти и осложнения при последующих процедурах.

Альтернатива: Использовать компоненты крови строго по медицинским критериям.

Ошибка: Недооценивать значение донорства.

Последствие: Дефицит компонентов крови, особенно тромбоцитов.

Альтернатива: Поддерживать донорские программы и участие граждан в них.

Современные тенденции трансфузиологии

Компонентная терапия - вместо переливания цельной крови применяются отдельные её фракции. Индивидуализация подбора - каждый пациент получает кровь с учётом генетических особенностей. Развитие биобанков и автоматизированных систем хранения. Телемедицинские консилиумы, позволяющие оперативно консультироваться при сложных клинических случаях.

Три интересных факта

Кровь несовместима даже у людей с одинаковой группой — различия определяются десятками антигенов. Первые успешные переливания компонентов крови начали проводить только в середине XX века. Ежегодно в России выполняется около 1,5 миллиона трансфузий, из которых почти четверть приходится на экстренные операции и травмы.

Как решают проблему совместимости

Современные центры крови проводят не только определение группы и резус-фактора, но и типирование по дополнительным антигенным системам, таких как Kell, Duffy, Kidd и другие. Это повышает точность подбора крови и снижает риск осложнений.

Также применяются индивидуальные плазменные фильтры и методы афереза, позволяющие использовать только нужные компоненты крови (эритроциты, тромбоциты или плазму) и минимизировать контакт с чужими антигенами.