Тревога сильнее болезни: почему стресс перед анализом искажает результаты

От точности лабораторных исследований зависит не только постановка диагноза, но и выбор лечения. Но мало кто знает, что даже небольшие ошибки перед сдачей анализа могут серьёзно исказить результат. Врач Алексей Суренков рассказал, как правильно подготовиться к обследованию и почему спокойствие перед процедурой — не менее важно, чем соблюдение диеты.

"Чтобы не получить ложный результат анализов, важно контролировать стресс и тревогу. Если человек будет сильно переживать, результаты будут недостоверными. Лучше приехать пораньше — это нужно, чтобы успокоиться", — сказал Алексей Суренков.

По словам специалиста, стресс влияет на уровень гормонов, включая адреналин, кортизол и норадреналин, а также на работу щитовидной железы. Эти колебания способны исказить показатели даже у совершенно здорового человека. Кроме того, результаты анализов могут меняться из-за питания, физической активности и приёма лекарств.

Почему важно спокойствие

Когда человек тревожится или спешит, организм реагирует мгновенно: сердце бьётся чаще, мышцы напрягаются, в кровь выбрасываются стрессовые гормоны. Именно они и могут "смазать" показатели, особенно если речь идёт о гормональных тестах или анализах на сахар.

Медики отмечают, что даже обычная бессонная ночь, конфликт по пути в клинику или спешка перед приёмом способны изменить картину крови. Поэтому важно приехать заранее, посидеть несколько минут, восстановить дыхание и только потом идти в процедурный кабинет.

Как подготовиться к анализу шаг за шагом

Планируйте визит заранее. Лучше записаться на утро, когда организм ещё не подвергался нагрузкам. Не ешьте минимум 8-10 часов. Большинство анализов требуют сдачи натощак. Можно пить только воду без газа. Откажитесь от кофе и алкоголя за сутки. Они влияют на уровень сахара и печёночные ферменты. Избегайте физической активности. Даже утренняя пробежка может повысить уровень креатинина и лактата. Не нервничайте. Постарайтесь лечь спать пораньше и приехать за 15-20 минут до назначенного времени. Сообщите врачу о лекарствах. Некоторые препараты (например, гормоны, статины, антибиотики) влияют на результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпить утром кофе или чай.

Последствие: изменение уровня глюкозы и гормонов.

Альтернатива: ограничиться чистой водой.

Ошибка: идти в лабораторию после тренировки.

Последствие: повышение лейкоцитов и ферментов.

Альтернатива: избегать нагрузок за день до сдачи.

Ошибка: не предупредить врача о приёме лекарств.

Последствие: искажение биохимических показателей.

Альтернатива: заранее составить список препаратов и сообщить лаборанту.

Ошибка: нервничать и спешить.

Последствие: выброс кортизола, неверные гормональные показатели.

Альтернатива: приехать пораньше и отдохнуть перед процедурой.

Как питание влияет на результаты

Даже лёгкий завтрак способен изменить состав крови. Углеводы повышают уровень глюкозы, жирная пища делает плазму мутной, а белковая — изменяет уровень мочевины и креатинина. Поэтому даже небольшое "нарушение" — например, яблоко или стакан сока утром — может привести к ложным результатам.

Чтобы избежать ошибок, врачи советуют ужинать накануне легко: овощами, кашей или отварным мясом. Жареные блюда, колбасы и сладости лучше исключить полностью.

Таблица: факторы, искажающие анализ крови