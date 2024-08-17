Вы не поверите, но эта пряность может контролировать ваш сахар

Исследование, опубликованное в журнале Nature EJCR, показало, что перемолотые семена пажитника могут значительно снизить уровень сахара в крови натощак. В восьминедельном эксперименте приняли участие люди, страдающие сахарным диабетом. Каждый день они употребляли по 10 граммов перемолотых семян пажитника, добавляя их либо в йогурт, либо после вымачивания в горячей воде.
Результаты показали, что при употреблении семян, предварительно вымоченных в горячей воде, уровень сахара натощак у участников снизился на 25%, уровень триглицеридов уменьшился на 30%, а уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) — на 30,6%. При добавлении пажитника в йогурт подобных положительных эффектов не наблюдалось.
Ученые связывают такой положительный эффект с высоким содержанием клетчатки в семенах пажитника. Клетчатка замедляет усвоение углеводов, что помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
Фото: commons. wikimedia.org/ZaldyImg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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