Вы не поверите, но эта пряность может контролировать ваш сахар

Исследование, опубликованное в журнале Nature EJCR, показало, что перемолотые семена пажитника могут значительно снизить уровень сахара в крови натощак. В восьминедельном эксперименте приняли участие люди, страдающие сахарным диабетом. Каждый день они употребляли по 10 граммов перемолотых семян пажитника, добавляя их либо в йогурт, либо после вымачивания в горячей воде.

Результаты показали, что при употреблении семян, предварительно вымоченных в горячей воде, уровень сахара натощак у участников снизился на 25%, уровень триглицеридов уменьшился на 30%, а уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) — на 30,6%. При добавлении пажитника в йогурт подобных положительных эффектов не наблюдалось.

Ученые связывают такой положительный эффект с высоким содержанием клетчатки в семенах пажитника. Клетчатка замедляет усвоение углеводов, что помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

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