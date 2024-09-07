NASA опровергает слухи о падении астероида на Карибы и разрушительных последствиях 28 сентября

Конспирологи вновь предупреждают о возможной катастрофе, которая, по их мнению, произойдёт 28 сентября 2024 года. Они основывают свои прогнозы на так называемом "Пророчестве кровавой луны", утверждая, что после последнего лунного затмения, которое ожидается в этот день, нашу планету постигнут катастрофические события.

Ключевую роль в этих прогнозах играет астероид, который якобы должен обрушиться на Пуэрто-Рико, спровоцировав землетрясение силой в 12 баллов. Местом удара, по мнению теоретиков, станет акватория между островом Мона и городом Маягуэс. Последствия предполагаются ужасающими: цунами и разрушения могут накрыть большую часть Карибского региона и юг США.

Основной сторонник этих идей Эфраид Родригес предупредил, что это будет лишь первый удар, за которым последует целая серия катастроф, которые могут вызвать глобальные изменения климата и геологических процессов на Земле. Некоторые христианские фундаменталисты трактуют "Пророчество кровавой луны" как знак о начале семилетнего периода бедствий, известного как "великая скорбь".

Тем не менее, NASA категорически опровергает эти теории, утверждая, что никаких доказательств приближающихся астероидов не существует.

Астрономы напоминают, что лунные затмения — это всего лишь природные явления, не имеющие связи с катастрофами. Эксперты призывают не поддаваться панике и ориентироваться на научные данные.

Фото: stocksnap.io/NASA (public domain)