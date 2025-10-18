Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анемия в клетках крови
Анемия в клетках крови
© Own work by Jlabanimation is licensed under CC-BY-SA-4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:16

Почему доноров принимают только утром: врачи объяснили скрытую логику графика станций крови

Эдуард Гинин: утренние часы донорства обеспечивают качество и безопасность крови

Многих жителей Перми удивляет, что станция переливания крови принимает доноров только до 13:30 и лишь в будние дни. Учитывая важность донорства, такой график кажется ограничивающим. Однако медики уверяют: это не случайность, а осознанное решение, связанное с физиологией человека, безопасностью крови и логистикой её обработки. О причинах такого режима рассказал заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "ПКСПК" Эдуард Гинин в беседе с 59.RU.

Почему доноры нужны именно утром

"При нормальной высокой активности в первую половину дня человек справляется со многими стрессами. Не будем скрывать, сдача крови — тоже стресс. Утром человек ещё не измотан заботами ни эмоционально, ни физически. И поскольку в первую половину дня мы на пике активности, нашему организму проще справиться со стрессом", — объяснил Эдуард Гинин.

Главная причина утреннего приёма доноров — биоритмы. Организм большинства людей функционирует наиболее активно в первой половине дня: стабилен уровень сахара, давление и гормональный фон. В это время проще переносится нагрузка, а риск слабости или головокружения минимален.

Кроме того, утро — время, когда человек не успевает нарушить диету, необходимую перед сдачей крови. Именно это напрямую влияет на качество получаемого материала.

Почему нельзя сдавать кровь после плотного обеда

Перед донацией донору рекомендуется отказаться от жирной пищи и молочных продуктов. Нарушение этих правил может привести к так называемому хилезу - состоянию, при котором в плазме повышается уровень липидов.

"Если съесть молочный продукт или жирное блюдо, возникнет хилез — кровь становится мутной, молочного оттенка. В таком состоянии её невозможно анализировать и нельзя переливать — кровь с хилезом не даёт поделить её на компоненты", — пояснил Гинин.

Во второй половине дня, после плотного обеда, риск получить "некачественную" кровь значительно выше. Поэтому утренний приём доноров — гарантия чистоты и пригодности крови для переливания.

Как проходит день станции переливания

После того как двери станции закрываются для доноров, работа сотрудников только начинается.

"По окончании донорских часов в лаборатории Службы начинается проверка крови на вирусные гепатиты B и C, ВИЧ и сифилис. Также кровь перерабатывают на специальном оборудовании — врачи получают из неё эритроциты, плазму и тромбоциты", — рассказал Гинин.

Весь процесс занимает несколько часов и требует участия целой команды. Лаборатория станции работает в две смены - вторая длится до 19-20 часов. За это время специалисты успевают обработать и проверить материал не только из Перми, но и из Кунгура, где также есть донорская станция.

К утру следующего дня кровь уже готова к выдаче в больницы региона.

"У нас есть так называемая экспедиция, которая работает в круглосуточном режиме. В любое время дня и ночи больницы делают заявки, приезжают и получают все необходимые донорские компоненты", — уточнил врач.

Почему станция не работает по выходным

Многие горожане недоумевают, почему донорская служба закрыта по субботам и воскресеньям. На это тоже есть логическое объяснение.

"Наша основная цель — обеспечивать больницы донорской кровью. А они тоже работают, в большинстве случаев, в будние дни. Именно с утра активность и плановая, и экстренная. По продолжительности наш рабочий день соответствует трудовому законодательству", — подчеркнул Гинин.

Кроме того, донорская активность в Прикамье высокая, и запасов крови обычно хватает. Если же запасы быстро расходуются или падает количество доноров, станция организует дополнительные субботние приёмы.

О таких акциях заранее сообщают на официальном сайте и в социальных сетях. В январские каникулы для желающих помочь также открывают один день приёма.

Работа выездных бригад

Помимо основного отделения в Перми, Служба крови выезжает в разные районы края.

"В таких случаях процедуры по сдаче крови смещаются к обеду. Медики иногда получают как раз ту хилезную плазму — люди не могут дотерпеть и нарушают диету. Держать себя в руках с утра проще", — признался Гинин.

Такие выезды позволяют обеспечить кровью больницы в отдалённых территориях, но требуют дополнительной проверки и последующей переработки материала.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: сдавать кровь после плотного завтрака или обеда.
    Последствие: плазма становится мутной и непригодной.
    Альтернатива: лёгкий перекус до 9:00 — чай, каши, овощи, подсушенный хлеб.

  2. Ошибка: игнорировать рекомендации врачей по питанию перед донацией.
    Последствие: кровь не примут, и время будет потрачено впустую.
    Альтернатива: за 24 часа до процедуры отказаться от жирного, жареного и молочного.

  3. Ошибка: приходить сдавать кровь уставшим или после бессонной ночи.
    Последствие: повышенный риск слабости и головокружения.
    Альтернатива: полноценный отдых перед донацией.

Советы шаг за шагом для доноров

  1. Подготовьтесь заранее. За сутки исключите алкоголь, жирную пищу и молочные продукты.

  2. Позавтракайте легко. Подойдут каша, чай или фрукт.

  3. Приходите утром. Это безопаснее и удобнее для лаборатории.

  4. После сдачи пейте больше воды и избегайте физических нагрузок.

  5. Сдавайте кровь регулярно. Мужчинам — до 5 раз в год, женщинам — до 4.

Почему донорство — это важно

Каждая доза крови может спасти до трёх жизней. Из неё получают эритроциты, плазму и тромбоциты, которые необходимы при операциях, травмах, лечении онкологических и гематологических заболеваний.

Недавно, по данным региональных СМИ, пермская Служба крови искала доноров для 18-летней спортсменки Леры Уткиной, проходящей курс химиотерапии. Кровь и тромбоциты для таких пациентов требуются регулярно, и доноры часто становятся частью их шанса на выздоровление.

Мифы и правда о донорстве

Миф Правда
Сдача крови ослабляет организм При соблюдении рекомендаций здоровье не страдает, а восстанавливается быстро
Донорство можно проводить в любое время Лучше утром — это безопаснее и качественнее
После донации нельзя заниматься спортом несколько недель Уже через сутки можно вернуться к привычному ритму
Донорство подходит не всем Большинство здоровых людей старше 18 лет могут стать донорами

Часто задаваемые вопросы

Почему нельзя сдавать кровь вечером?
После обеда повышается уровень жиров в крови, что делает плазму непригодной для использования.

Можно ли стать донором, если принимаю лекарства?
Некоторые препараты несовместимы с донорством — необходимо проконсультироваться со специалистом станции.

Сколько времени занимает процедура?
Обычно около 30-40 минут вместе с анкетированием и отдыхом после донации.

Когда можно снова сдавать кровь?
Через 60 дней после предыдущей донации.

Исторический контекст

Станции переливания крови в России появились в 1930-е годы, а первая крупная служба была создана в Ленинграде. С тех пор донорство стало неотъемлемой частью системы здравоохранения. Сегодня, благодаря технологиям разделения компонентов, каждая доза крови используется максимально эффективно.

Работа Службы крови в Перми — пример того, как рациональная организация и внимание к физиологии человека помогают сохранять жизни ежедневно.

