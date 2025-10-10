Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:31

Он движется тихо, пока не становится смертельным: врачи рассказали, где прячутся тромбы

Медики рассказали, что тромб может вызвать инфаркт, инсульт или тромбоэмболию

Тромб — одна из тех угроз, о которых редко задумываются до появления первых тревожных симптомов. Этот плотный сгусток крови способен незаметно сформироваться внутри сосуда и нарушить нормальное движение крови. В зависимости от места образования, последствия могут быть разными — от лёгкой отёчности до инфаркта или инсульта.

По данным портала "Доктор Питер", тромбы возникают как в венах, так и в артериях. Венозные нередко образуются в глубоких сосудах ног и могут попасть в лёгкие, вызывая тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Артериальные, напротив, чаще формируются в сосудах сердца или мозга, становясь причиной инфаркта миокарда или ишемического инсульта.

Что такое тромб и почему он опасен

Тромб — это сгусток крови, который образуется при повреждении стенки сосуда или при нарушении свёртывающей системы крови. В норме свёртывание — защитный механизм: он предотвращает кровопотерю при травмах. Но когда процесс выходит из-под контроля, кровь густеет и формируются ненужные сгустки, перекрывающие ток крови.

В результате ткани и органы не получают кислород и питательные вещества. Если тромб отрывается и перемещается по кровеносной системе, он может застрять в жизненно важных артериях — например, лёгочной или коронарной. Тогда счёт идёт на минуты.

Где чаще всего образуются тромбы

  • Глубокие вены ног. Самое частое место локализации тромбов. Опасность в том, что они могут оторваться и попасть в лёгкие.

  • Сосуды сердца. Закупорка приводит к инфаркту миокарда.

  • Сосуды головного мозга. Здесь тромб вызывает ишемический инсульт.

  • Артерии конечностей. Нарушается кровоснабжение, ткани могут отмирать.

Таблица "Типы тромбов и последствия"

Тип тромба Где возникает Возможные осложнения
Венозный Глубокие вены ног Тромбофлебит, тромбоэмболия лёгочной артерии
Артериальный Сосуды сердца, мозга Инфаркт, инсульт
Микротромб Капилляры и мелкие сосуды Нарушение кровообращения, онемение, слабость

Симптомы, на которые нельзя закрывать глаза

Организм подаёт сигналы, которые важно не игнорировать. Некоторые симптомы тромбоза можно распознать самостоятельно.

1. Отёчность ног

Это один из самых характерных признаков глубокого венозного тромбоза. Отёк чаще появляется на одной ноге, сопровождается болью, ощущением тяжести, иногда — повышением температуры кожи.

По утрам, когда кровоток замедлен после ночного отдыха, отёк может усиливаться. Если одна нога стала заметно больше другой — это веский повод обратиться к врачу.

2. Внезапная одышка и учащённое сердцебиение

Эти симптомы могут говорить о тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). При закупорке лёгочных сосудов кислород перестаёт поступать в достаточном количестве, поэтому дыхание становится частым, поверхностным. Часто к этому добавляется чувство тревоги и паники.

3. Боль в груди

Резкая, колющая боль, усиливающаяся при вдохе, кашле или наклонах, может быть признаком лёгочной эмболии или инфаркта. Если боль уменьшается при выдохе и сопровождается одышкой, требуется срочная медицинская помощь.

4. Онемение или слабость в половине тела

Подобные признаки указывают на нарушение мозгового кровообращения. Иногда к ним добавляется нарушение речи, равновесия, зрения. Это симптомы инсульта, при которых важно немедленно вызвать скорую.

5. Холодные и бледные конечности

Если кожа на ноге или руке становится бледной, холодной, а пульс едва прощупывается — возможен артериальный тромбоз. Без срочной помощи ткани могут начать отмирать.

Частые вопросы

Можно ли распознать тромб самостоятельно?
Непрямые признаки — боль, отёк, покраснение, одышка, слабость. Но точный диагноз ставит только врач с помощью УЗИ или ангиографии.

Какую диагностику проводят при подозрении на тромбоз?
УЗИ вен и артерий, анализы на свёртываемость крови, ЭКГ, при необходимости — КТ-ангиография.

Можно ли предотвратить тромбы с помощью аспирина?
Некоторым пациентам врач действительно назначает низкие дозы аспирина как профилактику, но самостоятельно принимать препарат нельзя.

Чем опасно самолечение?
Пропущенный тромб может оторваться и попасть в лёгкие или мозг. Это одна из частых причин внезапной смерти.

Помогают ли народные средства?
Травы, разжижающие кровь, допустимы только в комплексе с медицинской терапией и после консультации врача.

