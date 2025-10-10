Он движется тихо, пока не становится смертельным: врачи рассказали, где прячутся тромбы

Тромб — одна из тех угроз, о которых редко задумываются до появления первых тревожных симптомов. Этот плотный сгусток крови способен незаметно сформироваться внутри сосуда и нарушить нормальное движение крови. В зависимости от места образования, последствия могут быть разными — от лёгкой отёчности до инфаркта или инсульта.

По данным портала "Доктор Питер", тромбы возникают как в венах, так и в артериях. Венозные нередко образуются в глубоких сосудах ног и могут попасть в лёгкие, вызывая тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Артериальные, напротив, чаще формируются в сосудах сердца или мозга, становясь причиной инфаркта миокарда или ишемического инсульта.

Что такое тромб и почему он опасен

Тромб — это сгусток крови, который образуется при повреждении стенки сосуда или при нарушении свёртывающей системы крови. В норме свёртывание — защитный механизм: он предотвращает кровопотерю при травмах. Но когда процесс выходит из-под контроля, кровь густеет и формируются ненужные сгустки, перекрывающие ток крови.

В результате ткани и органы не получают кислород и питательные вещества. Если тромб отрывается и перемещается по кровеносной системе, он может застрять в жизненно важных артериях — например, лёгочной или коронарной. Тогда счёт идёт на минуты.

Где чаще всего образуются тромбы

Глубокие вены ног. Самое частое место локализации тромбов. Опасность в том, что они могут оторваться и попасть в лёгкие.

Сосуды сердца. Закупорка приводит к инфаркту миокарда.

Сосуды головного мозга. Здесь тромб вызывает ишемический инсульт.

Артерии конечностей. Нарушается кровоснабжение, ткани могут отмирать.

Таблица "Типы тромбов и последствия"