Почему взрослые усваивают кальций в два раза хуже, чем дети
Кальций — это не только основа крепких костей. Этот макроэлемент регулирует работу сердца, мышц, нервной системы, участвует в выработке гормонов и ферментов, а также обеспечивает нормальное свертывание крови. Но с возрастом его усвоение ухудшается: если у детей из пищи усваивается до 60% кальция, то у взрослых — всего около 25-30%.
Формы кальция в организме
"Кальций в крови представлен несколькими формами: 50% приходится на ионизированный кальций, около 40% связано с белками и 10% — с отрицательно заряженными ионами", — объяснила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
Сам анализ может быть двух типов:
-
Общий кальций - показывает суммарное количество во всех формах.
-
Ионизированный кальций - активная форма, которая участвует в обменных процессах.
Как правильно сдать анализ
-
Кровь берут из вены.
-
Сдавать нужно строго натощак.
-
За сутки исключить жирную и тяжёлую пищу.
-
Утром до анализа — только чистая негазированная вода.
-
Желательно сдавать анализ в одной и той же лаборатории для динамического наблюдения.
Сравнение: дефицит и избыток кальция
|Состояние
|Возможные причины
|Симптомы
|Чем опасно
|Дефицит
|Недостаток продуктов с кальцием, дефицит витамина D, магния, фосфора, панкреатит
|Судороги, ломкость ногтей, усталость
|Риск остеопороза, проблемы с зубами, нарушение работы сердца
|Избыток
|Передозировка витамина D, мочегонные препараты, обезвоживание, болезни желез внутренней секреции
|Тошнота, слабость, боли в костях
|Камни в почках, сердечная недостаточность, отложения в сосудах
Советы шаг за шагом
-
Включайте в рацион молочные продукты, орехи, морепродукты и зелень.
-
Поддерживайте уровень витамина D — с помощью солнца или добавок.
-
Не занимайтесь самолечением: препараты с кальцием назначает врач после анализа.
-
Следите за питьевым режимом, чтобы избежать отложения солей.
-
Женщинам во время беременности и людям старше 65 лет особенно важно контролировать уровень кальция.
-
При хронических болезнях (щитовидной железы, почек) сдавайте анализы чаще.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Самостоятельный приём кальция → избыток, камни в почках → назначение только после консультации.
-
Игнорирование дефицита → остеопороз, частые переломы → регулярный контроль анализов.
-
Приём витамина D без дозировки → повышение кальция в крови → подбор дозы по результатам тестов.
-
Редкая сдача анализов → позднее выявление нарушений → мониторинг каждые 6-12 месяцев.
А что если…
А что если анализ показал норму, но есть жалобы? Стоит проверить ионизированный кальций отдельно.
А что если кальций понижен у ребёнка? Это может быть связано с ростом — нужна консультация педиатра.
А что если у пожилого человека избыток кальция? Это повод обследовать почки и железы внутренней секреции.
FAQ
Как подготовиться к анализу на кальций?
Сдавать строго натощак, накануне — лёгкий ужин, утром — только вода.
Сколько стоит анализ?
В среднем цена колеблется от 400 до 1200 рублей в зависимости от лаборатории.
Что лучше сдавать: общий или ионизированный кальций?
Обычно начинают с общего, а при отклонениях врач назначает ионизированный.
