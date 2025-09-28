Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина принимает таблетку
Мужчина принимает таблетку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:23

Почему взрослые усваивают кальций в два раза хуже, чем дети

Врач Екатерина Демьяновская объяснила, в каких формах кальций присутствует в крови

Кальций — это не только основа крепких костей. Этот макроэлемент регулирует работу сердца, мышц, нервной системы, участвует в выработке гормонов и ферментов, а также обеспечивает нормальное свертывание крови. Но с возрастом его усвоение ухудшается: если у детей из пищи усваивается до 60% кальция, то у взрослых — всего около 25-30%.

Формы кальция в организме

"Кальций в крови представлен несколькими формами: 50% приходится на ионизированный кальций, около 40% связано с белками и 10% — с отрицательно заряженными ионами", — объяснила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Сам анализ может быть двух типов:

  • Общий кальций - показывает суммарное количество во всех формах.

  • Ионизированный кальций - активная форма, которая участвует в обменных процессах.

Как правильно сдать анализ

  1. Кровь берут из вены.

  2. Сдавать нужно строго натощак.

  3. За сутки исключить жирную и тяжёлую пищу.

  4. Утром до анализа — только чистая негазированная вода.

  5. Желательно сдавать анализ в одной и той же лаборатории для динамического наблюдения.

Сравнение: дефицит и избыток кальция

Состояние Возможные причины Симптомы Чем опасно
Дефицит Недостаток продуктов с кальцием, дефицит витамина D, магния, фосфора, панкреатит Судороги, ломкость ногтей, усталость Риск остеопороза, проблемы с зубами, нарушение работы сердца
Избыток Передозировка витамина D, мочегонные препараты, обезвоживание, болезни желез внутренней секреции Тошнота, слабость, боли в костях Камни в почках, сердечная недостаточность, отложения в сосудах

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион молочные продукты, орехи, морепродукты и зелень.

  2. Поддерживайте уровень витамина D — с помощью солнца или добавок.

  3. Не занимайтесь самолечением: препараты с кальцием назначает врач после анализа.

  4. Следите за питьевым режимом, чтобы избежать отложения солей.

  5. Женщинам во время беременности и людям старше 65 лет особенно важно контролировать уровень кальция.

  6. При хронических болезнях (щитовидной железы, почек) сдавайте анализы чаще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Самостоятельный приём кальция → избыток, камни в почках → назначение только после консультации.

  • Игнорирование дефицита → остеопороз, частые переломы → регулярный контроль анализов.

  • Приём витамина D без дозировки → повышение кальция в крови → подбор дозы по результатам тестов.

  • Редкая сдача анализов → позднее выявление нарушений → мониторинг каждые 6-12 месяцев.

А что если…

А что если анализ показал норму, но есть жалобы? Стоит проверить ионизированный кальций отдельно.
А что если кальций понижен у ребёнка? Это может быть связано с ростом — нужна консультация педиатра.
А что если у пожилого человека избыток кальция? Это повод обследовать почки и железы внутренней секреции.

FAQ

Как подготовиться к анализу на кальций?
Сдавать строго натощак, накануне — лёгкий ужин, утром — только вода.

Сколько стоит анализ?
В среднем цена колеблется от 400 до 1200 рублей в зависимости от лаборатории.

Что лучше сдавать: общий или ионизированный кальций?
Обычно начинают с общего, а при отклонениях врач назначает ионизированный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр-нарколог Калюжная предупредила об опасности метанола в суррогатном алкоголе сегодня в 2:01

Дешёвая бутылка оборачивается слепотой и смертью: чем опасен суррогатный алкоголь

Опасный спиртной напиток может стоить дешевле обычного, но цена за экономию — здоровье и жизнь. Как распознать суррогат и не стать жертвой?

Читать полностью » Врач Арсланова: сахар и фастфуд разрушают коллаген и приближают появление морщин сегодня в 1:18

Вы сами ускоряете своё старение — виноваты эти продукты

Некоторые привычные продукты могут незаметно ускорять старение организма. Что убрать из меню и чем заменить, чтобы сохранить молодость?

Читать полностью » Педиатр Екатерина Морозова: школьники учатся и занимаются более 12 часов в день сегодня в 0:13

Недосып и экзамены: почему дети устают сильнее взрослых

Перегруженные школьники всё чаще сталкиваются с хронической усталостью. Как распознать тревожные сигналы и помочь детям сохранить здоровье?

Читать полностью » Продажи пальто-шубы-шарфа в люксовом сегменте выросли более чем на 40 % в 2025 году вчера в 23:33

Одно пальто вместо десятка вещей: формула "дорого, но навсегда"

Этой осенью в центре внимания — стиль богатых без кричащих деталей. Узнайте, как одно пальто стало символом «тихой роскоши» и новой элегантности.

Читать полностью » Эксперт: даже 15 минут прогулки днём снижают усталость и улучшают настроение вчера в 23:28

Не лень, а саботаж от природы: кто крадёт мотивацию и как её вернуть

Почему осенью даже привычные дела становятся в тягость? Врач объяснила главные причины упадка сил и рассказала, как вернуть энергию.

Читать полностью » Врачи: царапины и полосы на ногтях могут указывать на дефицит витаминов и минералов вчера в 22:40

Когда руки подают сигнал тревоги: что расскажут ногти

Узнайте, почему на ногтях появляются полосы и царапины. 7 причин от дефицита витаминов до болезней. Эффективные советы по восстановлению здоровья и красоты ногтей.

Читать полностью » Терапевт Агаева: вакцинироваться лучше в сентябре–октябре вчера в 22:28

Гигиена, сон и чеснок? Что на самом деле работает против вируса, а что — миф

Как защититься от гриппа в сезон простуд? Врач назвала главный способ профилактики и перечислила дополнительные меры для здоровья.

Читать полностью » Доцент Джаред Таннер: люди имеют контроль над факторами, влияющими на возраст мозга вчера в 20:03

Старость в голове: как привычки обманывают биологический возраст

Удивительные результаты исследования показывают, как привычки формируют здоровье мозга. Познайте тайны нейробиологии и замедлите старение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты: папоротник нефролепис и замиокулькас требуют условий, которых нет в квартирах
Еда

Брускетта с лососем готовится за 10 минут из подсушенного хлеба и сливочного сыра
Еда

Маринованное сало в рассоле сохраняет вкусовые качества до месяца при правильном хранении
Туризм

Переславль-Залесский: новые музеи и локации для визита в 2025
Питомцы

Слёзы у кошек связаны с болезнями и аллергией, а не с эмоциями
Дом

Напольные плинтусы: виды по материалу, назначению и способу крепления
Технологии

GPT-5 стал лидером в бенчмарке Among AIs по мотивам игры Among Us
Садоводство

Недостаток полива и неправильная подготовка почвы снижают урожайность огурцов и их здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet