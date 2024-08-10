Американские ученые напечатали на 3D-принтере весьма неожиданную вещь

В США напечатали кровеносные сосуды на 3D-принтере

Ученые из Гарвардского университета разработали метод 3D-печати кровеносных сосудов, что является значительным шагом в области трансплантологии и выращивания человеческих органов. Эти искусственные сосуды, созданные из коллагеновых и желатиновых чернил, функционируют как настоящие, обладая способностью к оксигенации и снижению проницаемости микроэлементов.

Команда также применила эту технологию к живой сердечной ткани, что позволило клеткам начать биться синхронно.

Использование метода для печати модели коронарной артерии показывает потенциал 3D-печати в персонализированной медицине. В будущем ученые планируют развивать технологию для создания более сложных сосудистых сетей.

Фото: commons.wikimedia.org/Piotr Cywoniuk (Creative Commons Attribution 4.0 International license)