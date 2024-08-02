Когда считать, что царапина от кошки опасна: ответ ветеринаров

Иногда игры с кошками могут привести к царапинам.
Некоторые люди игнорируют такие травмы и продолжают заниматься своими делами, что является большой ошибкой.
Дело в том, что такие царапины могут представлять опасность для здоровья и даже жизни.
Специалисты отмечают, что царапины могут вызвать сепсис из-за бактерий, таких как Pasteurella multocida, находящихся на когтях кошек. Поэтому не стоит трогать незнакомых кошек, особенно если они находятся в стрессовом состоянии, и избегать игр с ними, которые могут привести к царапинам.
Если все же появилась царапина, ее необходимо немедленно обработать. Для этого можно использовать доступные аптечные средства, например, йод или перекись водорода.
Если рана воспаляется, следует обратиться к врачу.
Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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