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Ветеринары рассказали, какие царапины кошек опасны
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Когда считать, что царапина от кошки опасна: ответ ветеринаров

Ветеринары рассказали, какие царапины кошек опасны

Иногда игры с кошками могут привести к царапинам.

Некоторые люди игнорируют такие травмы и продолжают заниматься своими делами, что является большой ошибкой.

Дело в том, что такие царапины могут представлять опасность для здоровья и даже жизни.

Специалисты отмечают, что царапины могут вызвать сепсис из-за бактерий, таких как Pasteurella multocida, находящихся на когтях кошек. Поэтому не стоит трогать незнакомых кошек, особенно если они находятся в стрессовом состоянии, и избегать игр с ними, которые могут привести к царапинам.

Если все же появилась царапина, ее необходимо немедленно обработать. Для этого можно использовать доступные аптечные средства, например, йод или перекись водорода.

Если рана воспаляется, следует обратиться к врачу.

Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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