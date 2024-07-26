Врач Веенадхари Ван из Медицинского колледжа Бейлора (США) указала на признаки плохого кровообращения, которые включают судороги, колющие и жгучие боли в конечностях, медленное заживление ран и бледность.
Плохое кровообращение чаще всего проявляется в нижних конечностях и может быть вызвано атеросклерозом, гипертонией, воспалением, а также нездоровым образом жизни, курением и диабетом. Это состояние может негативно сказываться на функции жизненно важных органов, таких как сердце и печень, и сигнализировать о серьезных заболеваниях.
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