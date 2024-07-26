Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 85,41
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 93,1711
Доцент Веенадхари Ван: боль в конечностях может говорить о плохом кровообращении
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука

Доцент Веенадхари Ван: боль в конечностях может говорить о плохом кровообращении

Врач Веенадхари Ван из Медицинского колледжа Бейлора (США) указала на признаки плохого кровообращения, которые включают судороги, колющие и жгучие боли в конечностях, медленное заживление ран и бледность.

Плохое кровообращение чаще всего проявляется в нижних конечностях и может быть вызвано атеросклерозом, гипертонией, воспалением, а также нездоровым образом жизни, курением и диабетом. Это состояние может негативно сказываться на функции жизненно важных органов, таких как сердце и печень, и сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Цырдя: Решение по России означает отказ Молдавии от нейтралитета

Цырдя: Решение по России означает отказ Молдавии от нейтралитета

Оппозиционный политик Богдан Цырдя в своем Telegram-канале выразил серьезные опасения относительно недавнего решения правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) включить Россию в список главных угроз национальной безопасности Молдавии.

Читать полностью
Оппозиция Молдавии заявила о продолжающемся экономическом кризисе

Оппозиция Молдавии заявила о продолжающемся экономическом кризисе

Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выразил обеспокоенность стремительным ухудшением экономической ситуации в Молдавии, несмотря на замедление инфляции.

Читать полностью

Общество

Обновление и реставрацию музея-заповедника

Обновление и реставрацию музея-заповедника "Коломенское" закончат к 2026 году

Музей-заповедник "Коломенское" в Москве претерпит значительные обновления и реставрацию до 2026 года.

Читать полностью
Сколтех: разработаны вычислительные блоки на базе

Сколтех: разработаны вычислительные блоки на базе "жидкого света"

Российские и европейские физики разработали вычислительные устройства на основе "жидкого света", используя свойства экситон-поляритонов, квазичастиц, сочетающих свет и материю.

Читать полностью

Новости