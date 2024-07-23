Исследование ученых из Лондонского университета королевы Марии и Берлинского института здравоохранения показало, что белковые сигнатуры в крови могут предсказывать наличие 67 заболеваний, включая рак и болезни двигательных нейронов. Результаты, опубликованные в журнале Nature, основаны на анализе около 3 тысяч белков плазмы у более чем 40 тысяч участников проекта UK Biobank Pharma Proteomics Project.
Это исследование показало, что комплексный анализ белков эффективнее традиционных методов диагностики и открывает новые возможности для прогнозирования заболеваний.
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