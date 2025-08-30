Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:10

Анализ крови раскрыл главный секрет старения: ученые в шоке от гендерных различий

Инновационный анализ крови предсказывает риск лейкемии и темпы старения организма

Израильские ученые из Института Вейцмана разработали инновационный метод анализа крови, который способен не только прогнозировать вероятность развития лейкемии, но и предоставлять информацию о темпах старения организма. Эта новаторская технология обещает революционизировать подходы к диагностике кровяных заболеваний и расширить возможности профилактики онкологических и возрастных патологий.

Новый подход к диагностике кроветворных заболеваний

По словам ведущих исследователей, профессоров Лирана Шлуша и Амоса Таная, ключевым элементом их метода является изучение небольшого количества стволовых клеток крови, которые периодически высвобождаются из костного мозга в кровоток.

Эти клетки содержат уникальные молекулярные сигналы, позволяющие определить наличие миелодиспластического синдрома (МДС) — опасной патологии, связанной с нарушением формирования нормальных кровяных клеток. МДС часто прогрессирует в острый миелоидный лейкоз, один из наиболее распространенных видов рака крови у взрослых.

Ранее для диагностики МДС требовалась инвазивная процедура — пункция костного мозга, которая могла вызывать дискомфорт и риски для пациента. Новая методика позволяет выявлять признаки заболевания посредством анализа крови с помощью передовой технологии секвенирования ДНК отдельных клеток. Такой подход значительно упрощает процедуру диагностики и делает ее более доступной для пациентов по всему миру.

Обнаружение признаков старения и различия между полами

Кроме того, исследователи обнаружили, что стволовые клетки крови могут служить индикатором общего состояния организма и уровня старения. Анализ показал, что у мужчин количество этих клеток меняется раньше, чем у женщин.

Это открытие может объяснить более высокую статистику заболеваемости раком крови среди мужчин по сравнению с женщинами. Ученые предполагают, что изменения в количестве стволовых клеток могут служить ранним маркером старения и предрасположенности к возрастным заболеваниям.

На сегодняшний день новая технология проходит клинические испытания в различных медицинских учреждениях по всему миру. Исследователи надеются, что в будущем она сможет использоваться не только для диагностики МДС и рака крови, но и для выявления других заболеваний кроветворной системы. В перспективе планируется расширение спектра применений метода на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и иммунных нарушений.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что количество стволовых клеток крови у здоровых людей уменьшается с возрастом примерно на 1% ежегодно (Источник: Journal of Hematology).
2. В 2020 году ученые из США разработали тесты на основе секвенирования ДНК для раннего обнаружения лейкемии за несколько месяцев до появления симптомов (Источник: Blood Journal).
3. В Израиле уже есть клиники, использующие подобные методы анализа крови для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями кроветворной системы (Источник: Israeli Ministry of Health).

Разработка израильских ученых из Института Вейцмана представляет собой значительный шаг вперед в области диагностики кровяных заболеваний и оценки биологического возраста человека. Использование анализа стволовых клеток крови с помощью секвенирования ДНК открывает новые горизонты для профилактики онкологических заболеваний и определения индивидуальных рисков старения.

