Ошибки при переливании уходят в прошлое: в центре крови Пензы появилось новое оборудование
В отдел заготовки крови и её компонентов Пензенского областного клинического центра крови поступили два автоматических сепаратора. На их приобретение регион потратил 7 миллионов рублей, сообщили в областном минздраве.
Зачем нужны сепараторы
Один донор сдаёт 450 мл цельной крови. Благодаря новому оборудованию её можно разделить на несколько компонентов, которые затем используют для разных пациентов.
Сепараторы позволяют выделять:
-
эритроцитную массу,
-
тромбоциты,
-
плазму.
Преимущества техники
Главный врач центра крови Татьяна Крылова подчеркнула:
"Оборудование позволяет стандартизировать процесс, увеличить производительность труда и снизить риск ошибки оператора".
Итог
-
Центр крови получил 2 современных сепаратора.
-
Закупка обошлась в 7 млн рублей.
-
Теперь донорская кровь будет использоваться ещё эффективнее и безопаснее.
