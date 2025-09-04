Ошибки при переливании уходят в прошлое: в центре крови Пензы появилось новое оборудование

В отдел заготовки крови и её компонентов Пензенского областного клинического центра крови поступили два автоматических сепаратора. На их приобретение регион потратил 7 миллионов рублей, сообщили в областном минздраве.

Зачем нужны сепараторы

Один донор сдаёт 450 мл цельной крови. Благодаря новому оборудованию её можно разделить на несколько компонентов, которые затем используют для разных пациентов.

Сепараторы позволяют выделять:

эритроцитную массу,

тромбоциты,

плазму.

Преимущества техники

Главный врач центра крови Татьяна Крылова подчеркнула:

"Оборудование позволяет стандартизировать процесс, увеличить производительность труда и снизить риск ошибки оператора".

Итог