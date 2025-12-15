Норма сместилась вниз: миллионы людей внезапно оказались в группе риска по давлению

Новые подходы к контролю артериального давления могут изменить представление миллионов людей о собственном здоровье и статусе пациента. Кардиологи пересмотрели привычные границы нормы, сделав акцент на более раннем выявлении рисков и профилактике тяжелых осложнений. Об этом сообщает портал "Поиск", ссылаясь на обновлённые рекомендации Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологии.

Более жёсткие критерии давления

Ключевым изменением стало снижение целевых значений артериального давления, которые теперь считаются оптимальными для защиты сердечно-сосудистой системы. Эксперты отмечают, что прежние ориентиры не всегда позволяли своевременно выявлять пациентов с повышенным риском инфарктов и инсультов. По оценкам специалистов, почти 50% взрослого населения США имеют повышенное давление, однако лишь около четверти пациентов, знающих о своём диагнозе, достигают стабильных целевых показателей.

Отдельно подчёркивается, что гипертония связана не только с болезнями сердца и сосудов, но и с риском развития деменции и снижением когнитивных функций. Именно это стало одним из аргументов в пользу пересмотра диагностических подходов.

Новая шкала диагностики

В обновлённых рекомендациях полностью упразднена категория "предгипертония". Теперь используются более чёткие и жёсткие пороги. Повышенным считается давление 120-129 мм рт. ст. при диастолическом показателе ниже 80. Гипертония первой стадии диагностируется при значениях 130-139 на 80-89, второй стадии — при 140/90 и выше. Отдельно выделен гипертонический криз — показатели от 180/120 мм рт. ст. и выше.

Специалисты подчёркивают, что такое ужесточение критериев означает: значительная часть людей, ранее считавшихся условно здоровыми, теперь нуждается в регулярном наблюдении и, возможно, коррекции терапии.

Акцент на образ жизни

Кардиологи настаивают, что новые рекомендации требуют обсуждения с врачом и индивидуального подхода. Речь идёт не только о медикаментозном лечении, но и о системной работе с привычками. Особое внимание предлагается уделять питанию, физической активности и качеству сна.

В материале приводятся конкретные ориентиры. Так, ограничение алкоголя рассматривается как важный фактор: согласно метаанализу 2023 года, каждые 10 граммов алкоголя в сутки в среднем повышают систолическое давление на 1 мм рт. ст. Не менее значимым остаётся сокращение потребления соли — рекомендованная норма не превышает 2300 мг в день, а оптимальной для снижения давления считается доза около 1500 мг. В качестве альтернативы обсуждается использование солезаменителей, обогащённых калием.

Последствия для пациентов

Эксперты подчёркивают, что обновлённые рекомендации не означают автоматического назначения лекарств всем, кто выходит за новые пределы. Однако они меняют саму философию наблюдения: повышенное давление рассматривается как сигнал к более ранним профилактическим мерам. Такой подход, по мнению авторов рекомендаций, способен снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить число тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений в долгосрочной перспективе.