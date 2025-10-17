Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:59

Тихие убийцы фигуры: как клетки крови провоцируют диабет и ожирение

JCI: мутации в костном мозге могут провоцировать ожирение и диабет

Американские исследователи из Онкологического центра Университета Флориды сделали открытие, которое переворачивает привычное понимание причин ожирения, диабета и жирового гепатоза. Как говорится в публикации Journal of Clinical Investigation (JCI), нарушения обмена веществ могут быть не только следствием переедания и малоподвижного образа жизни, но и результатом "молекулярных сбоев" в клетках крови, которые накапливаются с возрастом.

Когда причина не в питании

До недавнего времени учёные считали, что избыточный вес сам по себе вызывает изменения в составе крови и гормональном балансе. Однако новое исследование показывает обратное: мутации в стволовых клетках костного мозга могут сами запускать цепочку метаболических нарушений.

"Мы были удивлены, обнаружив, что нарушения обмена веществ могут начинаться в системе крови, а не в тканях, где жир откладывается", — отметили авторы исследования.

Оказалось, что "дефектные" клетки крови способны влиять на работу печени, поджелудочной железы и даже на аппетит, изменяя сигналы, которые регулируют чувство насыщения и энергетический баланс организма.

Ген, который всё меняет

Главный подозреваемый — ген DNMT3A (DNA Methyltransferase 3 Alpha). Он отвечает за процессы клеточной дифференцировки, эмбриональное развитие и стабильность генома. Но когда в нём появляются "тихие" мутации, вроде варианта R882H, последствия оказываются весьма серьёзными.

У лабораторных животных с такой мутацией наблюдались:

  • повышенный аппетит;
  • ускоренное накопление жира;
  • рост уровня глюкозы в крови;
  • жировое перерождение печени, особенно при питании с избытком сахаров и липидов.

Учёные связывают это с тем, что мутировавшие клетки крови меняют воспалительный фон в организме, заставляя печень и жировую ткань работать "в аварийном режиме".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что метаболические болезни всегда связаны только с образом жизни.
  • Последствие: поздняя диагностика, когда болезнь уже прогрессирует.
  • Альтернатива: анализ крови на генетические мутации, включая DNMT3A, для раннего выявления риска и коррекции образа жизни до развития патологии.

Почему это открытие важно

Такие изменения называются клональной гематопоэзой соматических мутаций - когда с возрастом часть кроветворных клеток приобретает генетические ошибки и начинает размножаться быстрее других. Этот феномен уже связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а теперь он оказался связан и с ожирением, диабетом и нарушениями печени.

"Мутации в стволовых клетках костного мозга могут запускать каскад воспалительных реакций, влияя на метаболизм всего организма", — подчеркнули исследователи.

А что если проверить кровь заранее?

Учёные полагают, что в будущем анализ крови сможет не только выявлять сахар и холестерин, но и определять наличие скрытых мутаций, способных влиять на обмен веществ. Люди с такими отклонениями смогут раньше переходить на профилактические программы — изменять рацион, повышать физическую активность, использовать нутрицевтики или лекарства, регулирующие уровень воспаления.

Плюсы и минусы подхода

Подход Преимущества Ограничения
Генетическое тестирование крови Позволяет выявить риск до появления симптомов Требует лабораторного оборудования и затрат
Традиционный анализ обмена веществ Быстро и доступно Показывает проблему уже после начала нарушений

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Регулярно двигайтесь. Умеренная активность снижает воспалительные процессы, даже если есть генетическая предрасположенность.

  2. Ограничьте сахар и трансжиры. Эти продукты усиливают метаболические сбои, особенно при наличии мутаций.

  3. Следите за показателями крови. Повышение уровня триглицеридов и глюкозы — первый сигнал о сбое.

  4. Обсудите с врачом генетическое тестирование. Современные панели позволяют проверить гены DNMT3A, TET2 и ASXL1, связанные с метаболизмом.

  5. Контролируйте стресс и сон. Хроническое напряжение повышает уровень кортизола, который усиливает обменные нарушения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое "тихие мутации"?
Это изменения в ДНК, которые не вызывают немедленных симптомов, но постепенно влияют на работу клеток и органов.

Можно ли вылечить мутации DNMT3A?
Нет, но можно компенсировать их влияние, укрепляя метаболическое здоровье через питание, движение и контроль воспаления.

Кому стоит проходить генетическое тестирование?
Людям старше 40 лет с семейной историей диабета, ожирения или заболеваний печени — именно у них чаще накапливаются соматические мутации в клетках крови.

3 интересных факта

  1. Мутации DNMT3A встречаются почти у 10% людей старше 60 лет, даже без признаков болезни.

  2. Исследователи предполагают, что такие мутации ускоряют старение и повышают риск онкологии.

  3. Новые методы секвенирования крови позволяют обнаруживать их на уровне одной изменённой клетки из тысячи.

Взгляд в будущее

Открытие флоридских учёных может привести к революции в медицине профилактики. В ближайшие годы врачи смогут определять метаболические риски не по весу или диете, а по генетическим отпечаткам крови. Это позволит предсказывать заболевания и предотвращать их ещё до первых симптомов.

Понимание того, что ожирение и диабет могут начинаться не в желудке, а в костном мозге, меняет сам подход к здоровью. В будущем, возможно, именно анализ крови подскажет, кому достаточно диеты, а кому нужна генетическая защита.

