Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двойная регулируемая тяга
Двойная регулируемая тяга
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Эта японская методика делает мышцы больше, даже если вес смешной

Учёные: окклюзионные тренировки с лёгкими весами дают эффект тяжёлых нагрузок

Ограничение кровоснабжения во время упражнений звучит непривычно, но именно эта техника помогает развивать силу и выносливость, даже если вы используете небольшие веса. Методика получила название kaatsu в Японии и BFR (blood flow restriction) в западной литературе. Суть в том, чтобы частично перекрыть доступ крови к мышцам при помощи жгутов или манжет, создавая локальную гипоксию.

Почему перекрытие кровотока усиливает эффект тренировки

Когда мышцы работают в условиях недостатка кислорода, они быстрее закисляются, а продукты обмена не выводятся сразу. Это вызывает жжение, усиливает стресс в клетках и запускает процессы роста. В результате организм активирует волокна второго типа, повышает запасы гликогена, стимулирует гормон роста и факторы восстановления. После снятия жгута кровь приливает к тканям, создавая отёк и дополнительный стимул для гипертрофии.

Чего можно достичь с помощью BFR

Эта методика помогает развивать сразу несколько направлений:

  1. Рост силы и массы. Исследования показывают, что упражнения с весами в 15-30% от максимума в сочетании с жгутами дают такой же результат, как работа с тяжёлыми снарядами. Это важно для тех, кто не может нагружать суставы или восстанавливается после травмы.

  2. Выносливость мышц. Число капилляров увеличивается, мышцы дольше выдерживают нагрузку. В экспериментах показатели выносливости возрастали на 60% и более.

  3. Общая выносливость. Даже простая ходьба на дорожке с манжетами повышала максимальное потребление кислорода у спортсменов на 10% и выше.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите оборудование. Для начала можно использовать спортивный бинт или ремень для ОКТ. Более продвинутый вариант — манжеты с манометром.

  2. Правильно размещайте жгуты. Для рук — в верхней части плеча, для ног — у паха.

  3. Следите за давлением. Для верхних конечностей оно должно быть около 40-50% от максимального, для нижних — 60-80%.

  4. Стройте тренировку блоками: 5 минут работы с ограничением, затем 5 минут отдыха.

  5. Используйте лёгкие веса — 20-40% от 1ПМ. Выполняйте по 2-4 подхода, делая серии 30-15-15-15 повторений или до отказа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком туго перетянуть конечность.

  • Последствие: онемение, риск повреждения тканей.

  • Альтернатива: использовать манжеты с регулировкой давления.

  • Ошибка: работать с тяжёлыми весами и жгутами одновременно.

  • Последствие: перегрузка суставов, риск травмы.

  • Альтернатива: ограничиться лёгкими снарядами или тренажёрами.

  • Ошибка: не снимать жгут дольше 10 минут.

  • Последствие: чрезмерная нагрузка на сосуды.

  • Альтернатива: соблюдать циклы по 5 минут.

А что если…

А что если тренироваться только с бинтами и отказаться от тяжёлых весов? Такой подход подойдёт для восстановления или в пожилом возрасте. Но если ваша цель — прогресс в конкретных упражнениях, полностью заменять силовую нагрузку окклюзивной тренировкой не стоит. Лучше сочетать оба метода.

FAQ

Как выбрать оборудование для ОКТ?
Для начинающих подойдёт спортивный бинт или ремень. Более удобный и безопасный вариант — специальные манжеты с манометром.

Сколько стоят манжеты?
Простые ремни — около 500 рублей, профессиональные устройства с калибровкой — от 20 до 30 тысяч рублей.

Что лучше: жгут или манжета?
Жгут доступнее, но сложно контролировать давление. Манжета надёжнее и безопаснее, особенно для регулярных тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: "ОКТ опасна для сосудов".

  • Правда: риск минимален при правильном использовании. Из десятков тысяч практикующих серьёзные осложнения встречались крайне редко.

  • Миф: "Это метод только для профессионалов".

  • Правда: техника подходит и новичкам, и пожилым людям. Главное — правильно регулировать давление.

  • Миф: "Жгуты заменят любые тренировки".

  • Правда: они усиливают прогресс, но не отменяют классических методов.

Интересные факты

  • Метод kaatsu разработал доктор Йокаши Сато в Японии.
  • В исследованиях отмечалось, что даже медленная ходьба со жгутами улучшала показатели выносливости.
  • ОКТ применяют не только спортсмены, но и физиотерапевты для восстановления после травм.

Исторический контекст

Методика появилась в 1960-х годах в Японии, но на Западе стала популярной лишь в XXI веке. Сегодня её активно применяют в фитнесе, спорте высоких достижений и реабилитации. На рынке появились десятки брендов, предлагающих специальные манжеты, от бюджетных до премиальных моделей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ежедневный бег безопасен при умеренной нагрузке — марафонец Артём Куфтырев сегодня в 8:50

Бег без выходных: тайна, о которой молчат даже марафонцы

Можно ли бегать каждый день без вреда для здоровья и как правильно распределить нагрузку, чтобы пробежки приносили радость и результат.

Читать полностью » Учёные проверили бустеры тестостерона и не нашли доказательств эффективности большинства компонентов сегодня в 8:10

Бустеры тестостерона обещают чудеса — но что на самом деле скрывается в банке

Что скрывается за громкими обещаниями бустеров тестостерона и действительно ли эти добавки способны повысить уровень гормона.

Читать полностью » Отжимания с вариациями: комплекс для плеч и груди без оборудования сегодня в 7:50

Отжимания, которые заменяют тренажёрку: секрет армейских программ подготовки

Мини-комплекс для плеч без оборудования: три упражнения, которые нагружают мышцы и включают корпус. Отличный вариант для дома или путешествий.

Читать полностью » Учёные: регулярная динамическая растяжка снижает риск травм и улучшает подвижность суставов сегодня в 7:10

Комплекс, который бодрит сильнее кофе: попробуйте утром вместо привычной чашки

Короткий комплекс динамической растяжки поможет разогреть мышцы, улучшить гибкость и зарядиться энергией — без скучных статичных поз.

Читать полностью » Фартлек: методика бега, созданная Густавом Хольмером в Швеции в 1930-х годах сегодня в 6:50

Бег превращается в игру: почему метод фартлек ломает привычные правила тренировок

Фартлек превращает пробежку в игру со скоростью: свобода выбора темпа, разнообразные сценарии и заметный прогресс в выносливости.

Читать полностью » Учёные: умственная нагрузка снижает выносливость и замедляет бег на 2–5% сегодня в 6:10

Усталость, которую не видно: как работа за компьютером разрушает спортивные планы

Почему после рабочего дня спорт даётся тяжелее и какие приёмы помогут обойти усталость. Разбираем исследования и даём практические советы.

Читать полностью » Интервальный комплекс из трёх упражнений эффективен для похудения и улучшения формы сегодня в 5:50

Три простых движения, которые заменят час в спортзале — но готовы ли вы выдержать темп

Простой комплекс без оборудования поможет тратить калории и развивать выносливость. Узнайте, как правильно выполнять и адаптировать его под себя.

Читать полностью » Американский совет по фитнесу признал велосипед одним из лучших упражнений для пресса сегодня в 5:10

Эти связки удивят даже опытных: пресс начинает гореть уже после первых секунд

Динамичные упражнения для пресса, которые прокачивают мышцы и развивают координацию. Узнайте, как превратить тренировку в мини-челлендж.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса "Строки"
Спорт и фитнес

Учёные: холодные ванны помогают снять воспаление и мышечную боль после тренировок
Садоводство

Эксперт Жашкова: осенняя посадка яблонь и груш в северных регионах завершается в сентябре
Туризм

Для ночных рейсов путешественники рекомендуют выбирать место у окна для сна
Дом

Пошаговая инструкция по чистке вентилятора в ванной — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Диетологи: ужин при похудении должен содержать белок, овощи и сложные углеводы
Питомцы

Разнообразие в питании питомцев: почему стоит менять белок в корме для профилактики пищеварения
Общество

Налоговый консультант Жукова рассказала, какие вычеты доступны россиянам в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet