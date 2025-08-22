Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
донор, переливание крови
© Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Потеря литра сил: почему организм после донации предаёт самых выносливых

Врачи Красного Креста сообщили, сколько времени восстанавливаются эритроциты после сдачи крови

Может ли привычная сдача крови повлиять на ваши спортивные результаты? Многие активные люди задумываются об этом: как совместить тренировочный план с донорством, не потеряв при этом форму и энергию. Вопрос действительно важный — ведь кровь переносит кислород, а его нехватка напрямую отражается на выносливости.

Как организм реагирует на сдачу крови

Американский Красный Крест поясняет: стандартная донация — это примерно пол-литра крови, что составляет около 10 % её объёма. Жидкая часть — плазма — восстанавливается за сутки, а вот эритроциты, отвечающие за транспорт кислорода, возвращаются к исходному уровню только через 4-6 недель. Именно поэтому спортсмены на время теряют часть своей выносливости.

Исследования показывают, что первые 24-48 часов после донации уровень физической активности заметно снижается. Особенно это чувствуют бегуны и велосипедисты на длинные дистанции. У элитных атлетов, по словам врача Джеда Горлина из Innovative Blood Resources, снижение VO₂ max может достигать 3-8 %. Для них даже пара секунд на дистанции может решить исход соревнований. Поэтому за 3-4 недели до турниров донорство не рекомендуется.

Что это значит для любителей спорта

Для большинства из нас такие изменения практически незаметны. Уже через день-два лёгкие тренировки будут даваться почти так же, как и раньше. "На самом деле, обычный человек вряд ли заметит какие-то серьёзные перемены после пары дней отдыха", — говорит доктор Горлин. А вот строгий режим восстановления важен для всех.

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует избегать тяжёлых нагрузок как до, так и сразу после сдачи крови. Перед процедурой лучше отказаться от интенсивных тренировок, чтобы организм был "отдохнувшим" и легко восполнил потерю жидкости. После донации также полезно взять паузу: день посвятить отдыху, пить больше воды, ограничиться прогулкой или лёгкой растяжкой.

Несколько практических советов

  • Перед сдачей крови — откажитесь от силовых тренировок и бега на выносливость.
  • После процедуры — отдых, жидкость и питание. Лёгкая активность вроде прогулки допустима.
  • Следите за самочувствием: головокружение или слабость — сигнал к тому, чтобы прекратить любую нагрузку.

Интересный факт

В ходе одного из исследований, опубликованного в журнале Transfusion в 2017 году, учёные отметили "небольшие, но физиологически значимые" снижения уровня гемоглобина и способности усваивать кислород. Однако большинство подобных работ называют сами исследователи "низкокачественными" — тема ещё требует серьёзных и масштабных исследований.

