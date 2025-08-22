Потеря литра сил: почему организм после донации предаёт самых выносливых

Может ли привычная сдача крови повлиять на ваши спортивные результаты? Многие активные люди задумываются об этом: как совместить тренировочный план с донорством, не потеряв при этом форму и энергию. Вопрос действительно важный — ведь кровь переносит кислород, а его нехватка напрямую отражается на выносливости.

Как организм реагирует на сдачу крови

Американский Красный Крест поясняет: стандартная донация — это примерно пол-литра крови, что составляет около 10 % её объёма. Жидкая часть — плазма — восстанавливается за сутки, а вот эритроциты, отвечающие за транспорт кислорода, возвращаются к исходному уровню только через 4-6 недель. Именно поэтому спортсмены на время теряют часть своей выносливости.

Исследования показывают, что первые 24-48 часов после донации уровень физической активности заметно снижается. Особенно это чувствуют бегуны и велосипедисты на длинные дистанции. У элитных атлетов, по словам врача Джеда Горлина из Innovative Blood Resources, снижение VO₂ max может достигать 3-8 %. Для них даже пара секунд на дистанции может решить исход соревнований. Поэтому за 3-4 недели до турниров донорство не рекомендуется.

Что это значит для любителей спорта

Для большинства из нас такие изменения практически незаметны. Уже через день-два лёгкие тренировки будут даваться почти так же, как и раньше. "На самом деле, обычный человек вряд ли заметит какие-то серьёзные перемены после пары дней отдыха", — говорит доктор Горлин. А вот строгий режим восстановления важен для всех.

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует избегать тяжёлых нагрузок как до, так и сразу после сдачи крови. Перед процедурой лучше отказаться от интенсивных тренировок, чтобы организм был "отдохнувшим" и легко восполнил потерю жидкости. После донации также полезно взять паузу: день посвятить отдыху, пить больше воды, ограничиться прогулкой или лёгкой растяжкой.

Несколько практических советов

Перед сдачей крови — откажитесь от силовых тренировок и бега на выносливость.

После процедуры — отдых, жидкость и питание. Лёгкая активность вроде прогулки допустима.

Следите за самочувствием: головокружение или слабость — сигнал к тому, чтобы прекратить любую нагрузку.

Интересный факт

В ходе одного из исследований, опубликованного в журнале Transfusion в 2017 году, учёные отметили "небольшие, но физиологически значимые" снижения уровня гемоглобина и способности усваивать кислород. Однако большинство подобных работ называют сами исследователи "низкокачественными" — тема ещё требует серьёзных и масштабных исследований.