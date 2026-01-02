Один бокал — и кровь под запретом: почему донорство не терпит алкоголя

Перед донацией крови даже минимальные дозы алкоголя могут стать серьёзным риском — как для самого донора, так и для тех, кому предназначается биоматериал. Медики подчёркивают, что спиртное меняет свойства крови и делает её непригодной для переливания. Об этом сообщает издание "Фактор — новости Петрозаводска и Карелии", ссылаясь на разъяснения Станции переливания крови.

Специалисты призывают горожан заранее планировать визит к врачам и учитывать ограничения, связанные с употреблением алкоголя. Эти рекомендации основаны не на формальных требованиях, а на медицинских показателях и вопросах безопасности.

Почему алкоголь несовместим с донорством

Врачи напоминают, что этанол влияет на физические и химические свойства крови даже в небольших количествах. Это касается не только крепких напитков, но и вина, которое многие ошибочно считают "безопасным".

"Перед сдачей крови или её компонентов нельзя употреблять напитки с этанолом, включая красное вино. Даже небольшое количество алкоголя значительно влияет на состав крови, меняя её физические и химические свойства", — сообщают медики Станции переливания крови.

Из-за этих изменений кровь может начать сворачиваться уже в процессе забора, что делает донацию невозможной и создаёт дополнительные риски.

Чем опасна донация после алкоголя

После употребления спиртного повышается свёртываемость крови и возрастает риск тромбообразования. Одновременно снижается уровень гемоглобина и глюкозы, что может привести к головокружению, тошноте, рвоте или даже потере сознания во время процедуры.

Кроме того, увеличивается содержание жиров в крови, из-за чего такой биоматериал становится небезопасным для дальнейшего использования. Медики также отмечают рост уровня лейкоцитов после алкогольного опьянения, что искажает показатели и влияет на качество донорской крови.

Рекомендованные сроки воздержания

Врачи советуют не употреблять алкоголь минимум за 48 часов до сдачи крови или её компонентов. Однако оптимальным вариантом считается более длительный период воздержания — до нескольких недель, поскольку этанол полностью выводится из организма примерно за три недели.

После донации также важно отказаться от спиртного на 24-48 часов. Это необходимо для восстановления организма и снижения нагрузки на сосудистую систему, особенно с учётом временного уменьшения объёма крови.