Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
донор
донор
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:17

Один бокал — и кровь под запретом: почему донорство не терпит алкоголя

Спиртное повышает риск тромбов у доноров — Станция переливания

Перед донацией крови даже минимальные дозы алкоголя могут стать серьёзным риском — как для самого донора, так и для тех, кому предназначается биоматериал. Медики подчёркивают, что спиртное меняет свойства крови и делает её непригодной для переливания. Об этом сообщает издание "Фактор — новости Петрозаводска и Карелии", ссылаясь на разъяснения Станции переливания крови.

Специалисты призывают горожан заранее планировать визит к врачам и учитывать ограничения, связанные с употреблением алкоголя. Эти рекомендации основаны не на формальных требованиях, а на медицинских показателях и вопросах безопасности.

Почему алкоголь несовместим с донорством

Врачи напоминают, что этанол влияет на физические и химические свойства крови даже в небольших количествах. Это касается не только крепких напитков, но и вина, которое многие ошибочно считают "безопасным".

"Перед сдачей крови или её компонентов нельзя употреблять напитки с этанолом, включая красное вино. Даже небольшое количество алкоголя значительно влияет на состав крови, меняя её физические и химические свойства", — сообщают медики Станции переливания крови.

Из-за этих изменений кровь может начать сворачиваться уже в процессе забора, что делает донацию невозможной и создаёт дополнительные риски.

Чем опасна донация после алкоголя

После употребления спиртного повышается свёртываемость крови и возрастает риск тромбообразования. Одновременно снижается уровень гемоглобина и глюкозы, что может привести к головокружению, тошноте, рвоте или даже потере сознания во время процедуры.

Кроме того, увеличивается содержание жиров в крови, из-за чего такой биоматериал становится небезопасным для дальнейшего использования. Медики также отмечают рост уровня лейкоцитов после алкогольного опьянения, что искажает показатели и влияет на качество донорской крови.

Рекомендованные сроки воздержания

Врачи советуют не употреблять алкоголь минимум за 48 часов до сдачи крови или её компонентов. Однако оптимальным вариантом считается более длительный период воздержания — до нескольких недель, поскольку этанол полностью выводится из организма примерно за три недели.

После донации также важно отказаться от спиртного на 24-48 часов. Это необходимо для восстановления организма и снижения нагрузки на сосудистую систему, особенно с учётом временного уменьшения объёма крови.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Контроль порций помогает вернуть вес в норму после праздников — диетолог сегодня в 9:25
Ели всего несколько дней — а последствия на недели: что тормозит возврат формы после праздников

Диетолог объяснила, как вернуться к привычному питанию после праздников без строгих диет, срывов и резких ограничений.

Читать полностью » Проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — Здоровье Mail сегодня в 6:45
Вижу пятна на коже — срочно делаю это обследование: проверено — помогает избавиться от высыпаний

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться на коже. Важно вовремя распознать симптомы и пройти обследование, чтобы восстановить здоровье и избежать осложнений.

Читать полностью » Отказ от телефона в праздники снижает тревожность — психолог сегодня в 5:53
Отдых был, а легче не стало: привычка, которая незаметно ломает праздники

Психолог объяснила, почему в праздники важно отложить телефон и как бесконтрольный скроллинг усиливает тревожность.

Читать полностью » Грипп может вызывать временные нарушения слуха, зрения и вкуса — Лента.ру сегодня в 4:46
Обычная простуда оказалась не такой безобидной: после болезни тело начинает вести себя странно

Россияне обсуждают осложнения после гриппа и рост "мышиной лихорадки", пока Минздрав расширяет список жизненно важных лекарств и готовит медицинские нововведения.

Читать полностью » Повышенное давление может исчезнуть после отказа от вредных привычек — врач сегодня в 4:46
Скачки давления считают ерундой — а зря: так начинается путь к диагнозу

Кардиолог объяснил, почему скачки давления не всегда означают гипертонию и как изменение образа жизни помогает избежать диагноза.

Читать полностью » Малоподвижный образ жизни усиливает накопление висцерального жира — Eating Well сегодня в 2:26
Жир на животе долго молчит — а потом бьёт по здоровью: опасность, которую легко не заметить

Малоподвижный образ жизни провоцирует опасный висцеральный жир, который не всегда заметен внешне. Эксперты объяснили, как движение и питание помогают защитить здоровье.

Читать полностью » Утренний кофе связывают со снижением риска смерти на 16% — Prevention вчера в 21:56
Думала, что важна только крепость кофе — пока не узнала, что решает время

Исследование показало, что время употребления кофе имеет значение для здоровья. Узнайте, как утренний кофе может снизить риск смерти и улучшить качество жизни.

Читать полностью » Ночной искусственный свет повысил риск болезней сердца – AHA вчера в 17:16
Искусственный свет ночью сбивает биоритмы — дальше организм действует по тревожному сценарию

Ночной свет стал привычной частью городской жизни, но новые данные показывают: даже слабая подсветка может усиливать стресс и влиять на сосуды.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Жирная и острая пища увеличивает риск панкреатита — врач Мингазова
Общество
Полный запрет продажи алкоголя установили в Тыве — зампред комитета ГД Гусев
ЮФО
Аренда авто экономкласса в Крыму стартовала от 900 рублей
Еда
Сливочный сыр смешивается с вареньем и даёт вкус чизкейка в тосте— Simply Recipes
ЮФО
Симферополь обеспечили водой даже при засухе — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
Юго-западный ветер усилился на побережье Крыма — республиканский гидрометцентр
ЮФО
Крым занял первое место в РФ по росту турпотока — председатель комитета Тихончук
Авто и мото
Мороз снижает эффективность ключевых систем двигателя — автомеханики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet