Каждому, кто провёл лето на диване: как не умереть от тромба этой осенью

Истории о том, как человек "был абсолютно здоров, а потом вдруг умер", всегда вызывают шок. Однако врачи уверены: такие трагедии не случаются на пустом месте. Почти всегда есть признаки, на которые просто не обратили внимания. О них рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Первые сигналы тромбоза

Главным предвестником опасности может быть лёгкая хромота в сочетании с увеличением голени. Врач подчёркивает: если появилась отёчность, тяжесть и болезненность в ноге, нужно срочно обратиться к сосудистому хирургу.

В таких случаях специалист назначает обследование венозного русла — чаще всего с помощью дуплексного УЗИ сосудов. Это исследование показывает, есть ли тромбы и насколько нарушен кровоток.

"Тромб постепенно организовался, 'прирос' к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что 'надо же, ни с того ни с сего…'", — отметил кардиолог Константин Крулев.

По словам врача, пациенту, у которого обнаруживается крупный тромб, но до этого не произошло фатальной эмболии, можно сказать, повезло.

Как формируется тромб

Тромб — это сгусток крови, который образуется в сосуде и мешает нормальному кровотоку. Вены и артерии реагируют по-разному:

при венозном тромбозе конечность синеет и отекает;

при артериальном — становится бледной и холодной.

Причиной может быть травма, малоподвижный образ жизни, наследственная склонность к повышенной свёртываемости или хирургическое вмешательство. Например, известны случаи тромбоза после операций на коленном суставе.

Сравнение: венозный и артериальный тромбоз

Признак Венозный тромбоз Артериальный тромбоз Цвет кожи Синюшность Бледность Температура конечности Тёплая или горячая Холодная Основные симптомы Отёк, тяжесть, боль Резкая боль, онемение Риски Тромбоэмболия лёгочной артерии Некроз тканей, инсульт

Советы шаг за шагом

При появлении отёка или боли в ноге срочно обратиться к врачу. Пройти дуплексное сканирование сосудов. При подтверждении диагноза строго соблюдать назначения — антикоагулянты, компрессионный трикотаж. Исключить длительное сидение без движения, особенно в поездках и перелётах. Следить за питанием: уменьшить жирное и сладкое, добавить овощи, рыбу и продукты с омега-3.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать отёк ноги обычной усталостью.

→ Последствие: прогрессирование тромбоза и риск отрыва тромба.

→ Альтернатива: сразу обследовать сосуды на УЗИ.

Ошибка: игнорировать лечение и не принимать назначенные препараты.

→ Последствие: угроза тромбоэмболии и летального исхода.

→ Альтернатива: приём антикоагулянтов под контролем врача.

Ошибка: резко начинать интенсивные тренировки после травмы или операции.

→ Последствие: спровоцированный тромбоз.

→ Альтернатива: постепенная реабилитация и консультация физиотерапевта.

А что если…

Что если бы каждый человек при первых признаках отёка или боли в ноге проходил УЗИ сосудов? Тогда число внезапных смертей от тромбоэмболии значительно снизилось бы. Современные методы диагностики позволяют выявить проблему ещё до того, как тромб станет смертельно опасным.

Плюсы и минусы обследований вен

Плюсы Минусы Быстрое и безболезненное УЗИ Не всегда доступно в маленьких городах Раннее выявление тромбов Стоимость в частных центрах Возможность подобрать лечение Требуется время и дисциплина Предотвращение фатальных осложнений Может вызвать тревогу у пациентов

FAQ

Как отличить усталость от тромбоза?

Если отёк сохраняется и увеличивается, кожа меняет цвет, появляется боль при ходьбе — это повод обратиться к врачу.

Сколько стоит обследование вен?

В государственных клиниках по направлению — бесплатно. В частных центрах дуплексное сканирование стоит от 1500 до 5000 рублей.

Что лучше для профилактики — лекарства или компрессионный трикотаж?

Эти методы работают вместе. Трикотаж улучшает кровоток, а антикоагулянты снижают риск образования тромбов.

Мифы и правда

Миф: тромбоз возникает только у пожилых.

Правда: он может случиться и у молодых людей, особенно после травм и операций.

Миф: если тромб "прилип" к стенке, опасности нет.

Правда: даже стабильный тромб может оторваться при нагрузке или стрессе.

Миф: аспирин полностью защищает от тромбов.

Правда: он снижает риск, но не заменяет полноценное лечение.

Сон и психология

Пациенты с выявленным тромбозом часто испытывают тревогу и страх внезапной смерти. Врачи советуют наладить режим сна, избегать переутомления и помнить: дисциплина в приёме лекарств и наблюдение у специалиста значительно снижают риски.

Три интересных факта

Первое описание тромбоэмболии лёгочной артерии относится к XIX веку. В современной медицине тромбоз называют "болезнью цивилизации" из-за малоподвижного образа жизни. У путешественников известен термин "синдром эконом-класса": длительные перелёты повышают риск тромбов.

Исторический контекст