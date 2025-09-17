Каждому, кто провёл лето на диване: как не умереть от тромба этой осенью
Истории о том, как человек "был абсолютно здоров, а потом вдруг умер", всегда вызывают шок. Однако врачи уверены: такие трагедии не случаются на пустом месте. Почти всегда есть признаки, на которые просто не обратили внимания. О них рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.
Первые сигналы тромбоза
Главным предвестником опасности может быть лёгкая хромота в сочетании с увеличением голени. Врач подчёркивает: если появилась отёчность, тяжесть и болезненность в ноге, нужно срочно обратиться к сосудистому хирургу.
В таких случаях специалист назначает обследование венозного русла — чаще всего с помощью дуплексного УЗИ сосудов. Это исследование показывает, есть ли тромбы и насколько нарушен кровоток.
"Тромб постепенно организовался, 'прирос' к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что 'надо же, ни с того ни с сего…'", — отметил кардиолог Константин Крулев.
По словам врача, пациенту, у которого обнаруживается крупный тромб, но до этого не произошло фатальной эмболии, можно сказать, повезло.
Как формируется тромб
Тромб — это сгусток крови, который образуется в сосуде и мешает нормальному кровотоку. Вены и артерии реагируют по-разному:
-
при венозном тромбозе конечность синеет и отекает;
-
при артериальном — становится бледной и холодной.
Причиной может быть травма, малоподвижный образ жизни, наследственная склонность к повышенной свёртываемости или хирургическое вмешательство. Например, известны случаи тромбоза после операций на коленном суставе.
Сравнение: венозный и артериальный тромбоз
|Признак
|Венозный тромбоз
|Артериальный тромбоз
|Цвет кожи
|Синюшность
|Бледность
|Температура конечности
|Тёплая или горячая
|Холодная
|Основные симптомы
|Отёк, тяжесть, боль
|Резкая боль, онемение
|Риски
|Тромбоэмболия лёгочной артерии
|Некроз тканей, инсульт
Советы шаг за шагом
-
При появлении отёка или боли в ноге срочно обратиться к врачу.
-
Пройти дуплексное сканирование сосудов.
-
При подтверждении диагноза строго соблюдать назначения — антикоагулянты, компрессионный трикотаж.
-
Исключить длительное сидение без движения, особенно в поездках и перелётах.
-
Следить за питанием: уменьшить жирное и сладкое, добавить овощи, рыбу и продукты с омега-3.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать отёк ноги обычной усталостью.
→ Последствие: прогрессирование тромбоза и риск отрыва тромба.
→ Альтернатива: сразу обследовать сосуды на УЗИ.
-
Ошибка: игнорировать лечение и не принимать назначенные препараты.
→ Последствие: угроза тромбоэмболии и летального исхода.
→ Альтернатива: приём антикоагулянтов под контролем врача.
-
Ошибка: резко начинать интенсивные тренировки после травмы или операции.
→ Последствие: спровоцированный тромбоз.
→ Альтернатива: постепенная реабилитация и консультация физиотерапевта.
А что если…
Что если бы каждый человек при первых признаках отёка или боли в ноге проходил УЗИ сосудов? Тогда число внезапных смертей от тромбоэмболии значительно снизилось бы. Современные методы диагностики позволяют выявить проблему ещё до того, как тромб станет смертельно опасным.
Плюсы и минусы обследований вен
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое и безболезненное УЗИ
|Не всегда доступно в маленьких городах
|Раннее выявление тромбов
|Стоимость в частных центрах
|Возможность подобрать лечение
|Требуется время и дисциплина
|Предотвращение фатальных осложнений
|Может вызвать тревогу у пациентов
FAQ
Как отличить усталость от тромбоза?
Если отёк сохраняется и увеличивается, кожа меняет цвет, появляется боль при ходьбе — это повод обратиться к врачу.
Сколько стоит обследование вен?
В государственных клиниках по направлению — бесплатно. В частных центрах дуплексное сканирование стоит от 1500 до 5000 рублей.
Что лучше для профилактики — лекарства или компрессионный трикотаж?
Эти методы работают вместе. Трикотаж улучшает кровоток, а антикоагулянты снижают риск образования тромбов.
Мифы и правда
-
Миф: тромбоз возникает только у пожилых.
Правда: он может случиться и у молодых людей, особенно после травм и операций.
-
Миф: если тромб "прилип" к стенке, опасности нет.
Правда: даже стабильный тромб может оторваться при нагрузке или стрессе.
-
Миф: аспирин полностью защищает от тромбов.
Правда: он снижает риск, но не заменяет полноценное лечение.
Сон и психология
Пациенты с выявленным тромбозом часто испытывают тревогу и страх внезапной смерти. Врачи советуют наладить режим сна, избегать переутомления и помнить: дисциплина в приёме лекарств и наблюдение у специалиста значительно снижают риски.
Три интересных факта
-
Первое описание тромбоэмболии лёгочной артерии относится к XIX веку.
-
В современной медицине тромбоз называют "болезнью цивилизации" из-за малоподвижного образа жизни.
-
У путешественников известен термин "синдром эконом-класса": длительные перелёты повышают риск тромбов.
Исторический контекст
-
XIX век: врачи начали описывать случаи внезапной смерти от тромбоза.
-
XX век: внедрение антикоагулянтов позволило снизить смертность.
-
Сегодня: дуплексное УЗИ и новые препараты делают диагностику и лечение максимально точными и эффективными.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru