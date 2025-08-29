Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ash Youd is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:57

Боль на сцене оказалась сигналом: Крис Форман рассказал о своём диагнозе

Гитарист Madness Крис Форман сообщил о диагнозе миелома и проходит лечение в Великобритании

Говорят, что сцена закаляет характер, но иногда даже самые стойкие музыканты сталкиваются с испытаниями вне концертных площадок. Гитарист легендарной британской группы Madness Крис Форман откровенно признался поклонникам: у него диагностировали миелому — одну из форм рака крови, которая, по словам врачей, не излечивается окончательно, но поддается терапии.

Диагноз и первые симптомы

Музыкант рассказал, что еще в начале 2025 года стал ощущать резкие боли в верхней части спины и плечах. Особенно тяжело ему пришлось во время концерта во Франции 28 июня — боль оказалась невыносимой, и именно это заставило его обратиться за медицинской помощью.

МРТ, проведённая в конце июня, выявила опухоль на позвоночнике. Уже 4 июля артист оказался в Королевском госпитале Сассекса, где, как он сам выразился, "врачи сделали всё, что только можно".

Лечение и состояние здоровья

"Я прошел курс лучевой терапии, который помог мне избавиться от боли. Мне также сделали спинномозговую пункцию — рок-н-ролл! Я был, мягко говоря, не в лучшей форме. Мои почки функционировали всего на 14%, но с тех пор их состояние значительно улучшилось", — рассказал музыкант.

По словам Формана, сейчас его ждёт длительный процесс восстановления. Однако он верит в то, что сможет вернуться на сцену уже в следующем году. Артист напомнил, что при его диагнозе ремиссия может продолжаться 20 и более лет, и это дает надежду не только ему, но и его слушателям.

Взгляд в будущее

Несмотря на сложности, гитарист сохраняет чувство юмора.

"Одним из худших побочных эффектов является то, что я не могу употреблять алкоголь, но я освоил безалкогольную "Маргариту", а пиво с нулевым содержанием алкоголя в наши дни не так уж и плохо", — отметил он.

Форман признается, что мысль о возвращении к "нормальной жизни" помогает ему сохранять боевой настрой.

"Когда у меня наступит ремиссия (а я обязательно этого добьюсь), я смогу вернуться к нормальной жизни", — подчеркнул музыкант.

