Блокировка без предупреждения: переводы будут останавливать по формальным признакам

С 1 января 2026 года в России изменится порядок блокировки переводов по банковским картам — кредитные организации начнут работать по обновленным критериям выявления подозрительных операций. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на разъяснения Центрального банка, который накануне утвердил новый перечень признаков мошенничества.

Новый механизм блокировки переводов

С начала 2026 года банки будут обязаны применять единый подход: если перевод соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции, кредитная организация должна заблокировать его либо отказать клиенту в проведении операции. Ограничения будут распространяться на операции с банковскими картами, через Систему быстрых платежей (СБП) и при переводах электронных денежных средств.

Срок такой блокировки составит до двух дней. За это время банк обязан приостановить исполнение операции и не допускать списания средств до выяснения обстоятельств.

Уведомление клиента и подтверждение операции

Как пояснили в Центробанке, кредитная организация должна незамедлительно уведомить клиента о том, что операция заблокирована. Также гражданину обязаны сообщить о возможности подтвердить перевод не позднее одного дня, следующего за днем блокировки, либо повторить операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму.

Банк обязан уведомить клиента о приостановке операции и разъяснить порядок ее подтверждения или повторного совершения, следует из разъяснений регулятора.

Способ уведомления определяется договором между клиентом и банком. Чаще всего речь идет о СМС-сообщениях или push-уведомлениях в мобильном приложении.

Когда банк обязан провести перевод

Если клиент подтвердит свое согласие на перевод или повторно инициирует операцию, банк должен немедленно исполнить распоряжение. Исключение составляют случаи, когда сведения о получателе денежных средств содержатся в базе данных Центробанка, где аккумулируется информация о счетах и реквизитах, связанных с мошенническими действиями.

В таких ситуациях перевод будет заблокирован независимо от подтверждения клиента. Новый порядок, как подчеркивают в ЦБ, направлен на усиление защиты граждан от финансового мошенничества и снижение числа успешных преступных операций.