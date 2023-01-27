В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия. Причиной тому стало нежелание администрации губернатора Александра Беглова предоставить пожилым горожанам для этого комфортные условия.
По информации официальных источников, градоначальник в пятницу приедет на Пискаревское кладбище для возложения цветов. Однако не все блокадники и ветераны смогут принять в этом участие.
Главной проблемой стала некачественная уборка улиц Северной столицы. Большинство из пенсионеров боятся получить травму из-за наледи, поэтому не выходят из дома.
СМИ также напомнили о низком уровне поддержки и помощи со стороны городских властей. Чиновники воспоминают о блокадниках только по праздникам, а в остальное время они вынуждены выживать на маленькую пенсию.
Так, команда Беглова не смогла своевременно подготовить Петербург к праздникам и обеспечить эффективную поддержку для жителей блокадного Ленинграда.
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