Екатерина Гордон уверена: Лерчек стала жертвой чужой игры с миллионами

Вокруг громкого дела блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжают кипеть споры. Ситуация обострилась после того, как прокуратура Москвы обвинила её и бывшего мужа Артема в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Теперь им грозит до десяти лет колонии, однако не все уверены в том, что ответственность за это действительно лежит на Чекалиной.

Голос в защиту

Адвокат Екатерина Гордон в интервью подчеркнула, что Лерчек не стоит считать главным участником схемы. По её словам, финансовыми операциями в большей степени занимался бывший супруг блогера. Юрист напомнила, что когда помогала паре в процессе развода, уже тогда предупреждала их о возможных последствиях.

"Скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе", — заявила адвокат Екатерина Гордон.

По её мнению, Чекалина оказалась жертвой обстоятельств и ошибочной стратегии защиты. Гордон отметила, что Валерия изначально не была заинтересованной стороной в этих переводах и не получала средств, а все операции проходили через зарубежные счета.

Линия защиты и её ошибки

Юрист сетует, что Лерчек не доверилась ей в выборе стратегии. Вместо того чтобы отстаивать независимую позицию, блогер пошла по пути совместной защиты с Артемом. В результате ей вменяют участие в операциях, о которых она могла и не знать.

"Обидно, что Лера не выбрала отдельную от Артема линию защиты", — сказала адвокат Екатерина Гордон.

Гордон считает, что если бы Чекалина сделала акцент на своей непричастности, ситуация могла бы сложиться иначе. Вместо этого Лерчек предстала в суде в роли соучастника, что существенно осложнило её положение.

Вопрос семьи и детей

Отдельной темой для обсуждения стало возможное наказание. У Чекалиной большая семья, и её адвокат убеждена: дети не должны страдать из-за ошибок родителей. Гордон призывает суд учитывать этот фактор и назначить условное наказание, а не реальный срок.

"Я считаю, что нужно давать условный срок. У них огромное количество детей", — отметила адвокат Екатерина Гордон.

Юрист провела параллели с делом Елены Блиновской, когда строгие меры привели к тому, что дети фактически остались без родителей.

Контекст дела

История с незаконным выводом капитала стала одной из самых громких за последнее время. Следствие утверждает, что речь идёт о переводе 250 миллионов рублей на зарубежные счета. Для прокуратуры это дело стало знаковым, ведь подобные суммы в блогерской среде фигурируют редко. Чекалина же на протяжении долгого времени оставалась символом успешного инфобизнеса, и громкие обвинения против неё вызвали широкий общественный резонанс.