Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Катя Гордон
Катя Гордон
© commons.wikimedia.org by Vinnitsky is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:22

Екатерина Гордон уверена: Лерчек стала жертвой чужой игры с миллионами

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей

Вокруг громкого дела блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжают кипеть споры. Ситуация обострилась после того, как прокуратура Москвы обвинила её и бывшего мужа Артема в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Теперь им грозит до десяти лет колонии, однако не все уверены в том, что ответственность за это действительно лежит на Чекалиной.

Голос в защиту

Адвокат Екатерина Гордон в интервью подчеркнула, что Лерчек не стоит считать главным участником схемы. По её словам, финансовыми операциями в большей степени занимался бывший супруг блогера. Юрист напомнила, что когда помогала паре в процессе развода, уже тогда предупреждала их о возможных последствиях.

"Скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе", — заявила адвокат Екатерина Гордон.

По её мнению, Чекалина оказалась жертвой обстоятельств и ошибочной стратегии защиты. Гордон отметила, что Валерия изначально не была заинтересованной стороной в этих переводах и не получала средств, а все операции проходили через зарубежные счета.

Линия защиты и её ошибки

Юрист сетует, что Лерчек не доверилась ей в выборе стратегии. Вместо того чтобы отстаивать независимую позицию, блогер пошла по пути совместной защиты с Артемом. В результате ей вменяют участие в операциях, о которых она могла и не знать.

"Обидно, что Лера не выбрала отдельную от Артема линию защиты", — сказала адвокат Екатерина Гордон.

Гордон считает, что если бы Чекалина сделала акцент на своей непричастности, ситуация могла бы сложиться иначе. Вместо этого Лерчек предстала в суде в роли соучастника, что существенно осложнило её положение.

Вопрос семьи и детей

Отдельной темой для обсуждения стало возможное наказание. У Чекалиной большая семья, и её адвокат убеждена: дети не должны страдать из-за ошибок родителей. Гордон призывает суд учитывать этот фактор и назначить условное наказание, а не реальный срок.

"Я считаю, что нужно давать условный срок. У них огромное количество детей", — отметила адвокат Екатерина Гордон.

Юрист провела параллели с делом Елены Блиновской, когда строгие меры привели к тому, что дети фактически остались без родителей.

Контекст дела

История с незаконным выводом капитала стала одной из самых громких за последнее время. Следствие утверждает, что речь идёт о переводе 250 миллионов рублей на зарубежные счета. Для прокуратуры это дело стало знаковым, ведь подобные суммы в блогерской среде фигурируют редко. Чекалина же на протяжении долгого времени оставалась символом успешного инфобизнеса, и громкие обвинения против неё вызвали широкий общественный резонанс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме сегодня в 21:52

Грязь и собачьи отходы в особняке Бритни Спирс: что скрывается за этим беспорядком

Новые видео Бритни Спирс вызвали тревогу у поклонников: кадры её дома намекнули на серьёзные проблемы, которые фанаты боятся снова увидеть.

Читать полностью » Сын Лиама Нисона Дэниел сделал предложение Натали Акерман сегодня в 20:46

Сын Лиама Нисона сделал судьбоносный шаг: роман длиной в восемь лет получил продолжение

Сын Лиама Нисона сделал неожиданный шаг в личной жизни. Его возлюбленная получила предложение в романтической обстановке, а впереди — новые перемены.

Читать полностью » Джиджи Хадид рассказала Vogue о прослушивании на роль в ремейке сегодня в 19:37

Джиджи Хадид могла стать новой Рапунцель: почему её выбор так и не случился

Джиджи Хадид поделилась опытом участия в прослушивании для диснеевского ремейка "Рапунцель". Почему проект заморозили и кого искали создатели?

Читать полностью » Чарли Брукер снимет для Netflix новый четырёхсерийный криминальный триллер сегодня в 18:12

Серийный убийца в сердце Лондона: Netflix готовит самый мрачный триллер года от создателя "Чёрного зеркала"

Новый триллер от автора "Чёрного зеркала" с Падди Консидайном и Линой Хиди перенесёт зрителей в мрачный Лондон и загадочный город Бликфорд.

Читать полностью » Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал сегодня в 17:26

Возвращение Джеймса Кордена: сериал, который обещает больше, чем просто смех

Джеймс Корден и Рут Джонс возвращаются с новым проектом для Apple TV+. Их совместный сериал может стать главной премьерой будущего года.

Читать полностью » OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года сегодня в 17:15

Канны готовятся к сенсации: ИИ создаст мультфильм быстрее, чем люди пишут сценарий

OpenAI готовит премьеру полнометражного мультфильма, созданного ИИ, и представит его на Каннском кинофестивале. Что ждёт зрителей в этой необычной работе?

Читать полностью » Яна Чурикова рассказала об анорексии и булимии, с которыми столкнулась 25 лет назад сегодня в 16:09

Яна Чурикова впервые раскрыла тайну 25-летней давности

Яна Чурикова впервые рассказала о тяжелом периоде жизни, связанном с анорексией и булимией. Её история — это предупреждение и поддержка для тех, кто борется с РПП.

Читать полностью » РАО подало в суд на Люсю Чеботину за исполнение песен Николаева и Крутого сегодня в 15:53

Зал запел — и началось: концерт Чеботиной вылился в судебный иск

Люсю Чеботину обвинили в незаконном исполнении песен Игоря Николаева и Игоря Крутого. Судебное разбирательство может обернуться серьёзными последствиями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию
Туризм

Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление
Питомцы

Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион
Авто и мото

МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине
Красота и здоровье

Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность
Красота и здоровье

Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль
Культура и шоу-бизнес

Строительство нового здания Большого Московского цирка начнётся в 2026 году в Мневниковской пойме — мэрия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet