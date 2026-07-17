Закон для блогеров завис между пользой и вредом: критерия до сих пор не существует

Введение специального правового статуса для блогеров остается преждевременной мерой из-за отсутствия четких определений и критериев ответственности. Об этом изданию NewsInfo рассказал руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнёры", кандидат юридических наук Александр Добровинский.

Ранее сообщалось об инициативе закрепить за создателями контента в социальных сетях особый юридический статус, аргументируя это необходимостью регулирования отрасли.

По мнению правоведа, прежде чем обсуждать введение новых норм, необходимо юридически закрепить базовые понятия. Правовая неопределенность не позволяет квалифицировать действия авторов контента, чьи советы могут нанести реальный ущерб здоровью или имуществу аудитории.

"Надо дать определение, кто такой блогер. Когда будет дано определение? Кто такой блогер? Человек, который часто печатает что-то в соцсетях. Кто это? Критериев нет пока. Идея может быть и неплохая, только она очень сырая", — отметил Добровинский.

Адвокат обратил внимание на проблему врачебных рекомендаций, которые распространяются в интернете без надлежащего контроля. Нередко пользователи сталкиваются с тем, что консультации специалистов без профильного образования несут серьезные риски. При этом попытка жестко ограничить советы блогеров может привести к подавлению свободы слова.

"Если человек закончил медицинский институт и дает идиотские советы? Нет критерия полезности. Человек говорит: "Слушайте, если вы хотите быть здоровым, приседайте пятьсот раз в день". Человек начинает приседать. У него инфаркт. И что? А если ввести критерии оценки, это уже не свобода. Ты ничего не можешь написать", — говорит эксперт.

Добровинский подчеркнул, что вопрос требует тщательной проработки с участием профессионального сообщества. Правовое регулирование должно строиться на балансе прав и ответственности, учитывая, что последствия советов в сети могут быть фатальными.

Стоит помнить, что даже личная переписка в мессенджерах может закончиться штрафом, если содержание сообщений нарушает закон. При этом эксперты уже давно обсуждают необходимость снижения ущерба от деятельности различных псевдоспециалистов, работающих в сфере оккультных услуг. Кроме того, внимание регуляторов к медиаконтенту растет, так как неаккуратное использование видеоматериалов из частной жизни способно стать основанием для уголовной ответственности.