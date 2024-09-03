Из-за челленджа с имитацией тонущих людей, испанского блогера задержали

Власти испанского города Аликанте подали в суд на популярного блогера Нила Охеду. Причиной стало то, что он организовал опасный челлендж на пляжах города.
Блогер призвал своих подписчиков инсценировать утопление перед спасателями. Это привело к хаосу на пляжах: некоторые участники челленджа начали имитировать тонущих людей непосредственно в воде, а не на песчаном берегу, как было предложено.
Представители городской администрации заявили, что из-за этого челленджа на пляжах возникла опасная ситуация. Они считают, что блогер мог поставить под угрозу общественную безопасность. Охеде может быть оштрафован или даже заключён в тюрьму на срок до одного года.
Нил Охеда — популярный испанский блогер, известный своими челленджами. На его YouTube-канал подписано 4,4 миллиона человек. Ранее уже были случаи, когда блогеры организовывали опасные челленджи, которые приводили к негативным последствиям для участников и окружающих.
Фото: From Wikimedia Commons/ Usien (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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