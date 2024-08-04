Блогеру Эдварду Билу грозит ампутация: началось заражение крови

Популярный блогер Эдвард Бил столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Его состояние резко ухудшилось, и существует риск ампутации левой ноги.
Адвокат Била сообщил, что у него началось заражение крови, что потребовало срочного медицинского вмешательства. Друзья блогера рассказали, что в настоящее время врачи готовят его к процедуре переливания крови в попытке стабилизировать состояние, сообщает SHOT.
Ранее сообщалось, что в больнице Билу стало хуже из-за инфекции, вызвавшей значительное повышение температуры. Врачи старались остановить процесс нагноения на ноге, но ткань уже была серьёзно повреждена. Несмотря на это, медицинская команда продолжает прилагать все усилия для сохранения ноги и стабилизации состояния пациента.
Фото: commons.wikimedia.org/Erokhin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене
Центральное командование Америки CENTCOM объявило о ликвидации ракеты и пусковой установки хуситов на территории Йемена.
Гайдай вдохновился бондианой снимая эпизод с машиной в "Бриллиантовой руке"
"Бриллиантовая рука", созданная Леонидом Гайдаем в 1968 году рассказывает историю скромного советского служащего и примерного семьянина Семёна Семёновича Горбункова.
Юрий Богатырёв спас Райкина на съёмках фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
"Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974года — "красный вестерн" Никиты Михалкова, ставший гимном дружбе. В центре сюжета — чекист, который ищет украденное золото и внедряется в банду.