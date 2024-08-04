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SHOT: Эдварду Билу могут ампутировать ногу из-за заражения крови
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Блогеру Эдварду Билу грозит ампутация: началось заражение крови

SHOT: Эдварду Билу могут ампутировать ногу из-за заражения крови

Популярный блогер Эдвард Бил столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Его состояние резко ухудшилось, и существует риск ампутации левой ноги.

Адвокат Била сообщил, что у него началось заражение крови, что потребовало срочного медицинского вмешательства. Друзья блогера рассказали, что в настоящее время врачи готовят его к процедуре переливания крови в попытке стабилизировать состояние, сообщает SHOT.

Ранее сообщалось, что в больнице Билу стало хуже из-за инфекции, вызвавшей значительное повышение температуры. Врачи старались остановить процесс нагноения на ноге, но ткань уже была серьёзно повреждена. Несмотря на это, медицинская команда продолжает прилагать все усилия для сохранения ноги и стабилизации состояния пациента.

Фото: commons.wikimedia.org/Erokhin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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