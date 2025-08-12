12 стран за год без миллионов: блогерша доказала, что путешествия доступны каждому

Можно ли в 2025 году позволить себе отдых за границей, не тратя при этом баснословные суммы? Ответ на этот вопрос знает тревел-блогерша из России, посетившая за один год 12 стран и решившая развенчать устоявшийся миф о "недоступности" зарубежных поездок.

Своим опытом она поделилась в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

"Как человек, который делает это регулярно, я вас уверяю — путешествовать по миру доступно каждому россиянину (при желании)", — пишет автор.

Европа ≠ дорого

Блогерша отмечает: сегодня отдых в Европе может стоить ничуть не дороже, чем классический пакетный тур на популярные курорты.

"Слетать самостоятельно в Европу стоит так же, как отдохнуть по путёвке где-нибудь в Турции, Египте, Эмиратах и так далее. А то и дешевле. Это я вам из личного опыта говорю".

По её словам, стоимость проживания в европейских отелях сравнялась с российскими, а авиабилеты можно купить по адекватной цене — если планировать заранее и знать, где искать.

Виза — не препятствие

Один из главных страхов начинающих путешественников — оформление виз. Но блогерша уверяет: это проще, чем многим кажется.

"Люди, которые говорят, что получить шенген нереально, ленятся или обманывают", — пишет она. — "Если есть желание, сделать визу вполне реально".

Она подчёркивает, что при желании и минимальных усилиях можно получить доступ к Европе без турфирм и переплат.

Вылет из Тюмени — в Париж через Ереван

Интересное наблюдение: большинство рейсов из России в условные Ереван, Стамбул или Анталью заполнены транзитными пассажирами. Люди летят туда не ради отпуска, а чтобы с пересадкой добраться в страны Европы.