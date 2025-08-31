Чужая машина перегородила выезд: что делать, чтобы не нарушить закон

Ситуация, когда чужой автомобиль перекрывает выезд, знакома многим. Это может случиться как у дома, так и возле торгового центра или на улице. Разберёмся, что можно предпринять законно и эффективно.

1. Сначала попробуйте найти владельца

Проверьте лобовое стекло — часто водители оставляют номер телефона.

Если это сосед по двору — уточните у консьержа, дворника или знакомых жильцов.

Иногда помогает банальная просьба: слегка качните машину или хлопните по стеклу — брелок сигнализации подаст звук.

Если связаться не удалось — действуем по ситуации.

2. Если перекрыли на дороге

Такой автомобиль нарушает ПДД и подпадает под ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ.

Водителю грозит штраф:

2000 ₽,

в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 ₽,

плюс эвакуация на штрафстоянку.

Ваши действия:

Позвоните 112. Сообщите, что машина мешает движению. Дождитесь инспектора ГИБДД и эвакуатора.

Перед вызовом всё же проверьте — вдруг хозяин оставил телефон. Иногда звонок решает вопрос быстрее, чем протокол.

3. Если перекрыли во дворе

Формально во дворах полиция не обязана эвакуировать машины. Но «варианты есть».

Что точно делать нельзя:

Буксировать чужую машину — это может считаться покушением на угон и повлечёт уголовную ответственность. Пытаться объехать через газон, тротуар или бордюр — получите штраф и рискуете повредить свой автомобиль.

Что делать правильно:

Убедитесь, что проезд действительно перекрыт. Позвоните 112.

Ключевой момент: скажите, что машина мешает свободному проезду спецтехники (скорой, пожарных, мусоровоза).

В этом случае полиция почти всегда направляет эвакуатор. Даже если позже окажется, что ситуация не была критичной, вы имеете право ошибиться в оценке.

Главное запомнить