Пряный яблочно-имбирный морс
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:42

Не всё полезное безвредно: врачи назвали здоровые продукты, вызывающие метеоризм

Гастроэнтеролог предупредила, что фрукты и молочные продукты могут провоцировать метеоризм

Не все продукты, считающиеся полезными, одинаково хорошо переносятся организмом. Некоторые из них способны вызывать повышенное газообразование и чувство дискомфорта. О причинах метеоризма и способах его профилактики рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру".

"Вероятность возникновения метеоризма увеличивается в связи с употреблением лука, чеснока, спаржи, цветной капусты, яблок, груши, манго, черешни и молочной продукции", — отметила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам врача, даже полезные продукты могут вызывать вздутие, если содержат сложные углеводы, которые трудно перевариваются и начинают бродить в кишечнике.

Почему возникает метеоризм

Метеоризм — это скопление избыточных газов в желудочно-кишечном тракте. Он может быть вызван перееданием, быстрым приёмом пищи или употреблением продуктов, содержащих фруктозу, лактозу и крахмал.

"Такая пища считается источником сложных углеводов, которые тяжело усваиваются организмом и начинают активно бродить в кишечнике, провоцируя избыточное скопление газов", — пояснила эксперт.

Когда пища плохо переваривается, в кишечнике активизируются бактерии, расщепляющие остатки углеводов с образованием газа. У здорового человека это естественный процесс, но при нарушении пищеварения количество газов возрастает, вызывая вздутие, урчание и чувство тяжести.

Продукты, вызывающие газообразование

Некоторые продукты особенно склонны провоцировать метеоризм, даже если считаются полезными.

Овощи: капуста (особенно цветная и брокколи), лук, чеснок, спаржа.
Фрукты: яблоки, груши, манго, черешня.
Бобовые: фасоль, горох, нут, чечевица.
Молочные продукты: молоко, сливки, мороженое — из-за содержания лактозы.
Газированные напитки: сода, сладкая минералка, энергетики.
Жирные блюда: жареное мясо, фастфуд, сливочные соусы.

"Провокаторами сильного газообразования также считаются бобовые, газированные напитки и жирные блюда", — подчеркнула гастроэнтеролог.

Почему страдают чувствительные люди

Люди с чувствительным желудком или нарушением микрофлоры кишечника чаще других ощущают дискомфорт после еды. Газообразование у них может сопровождаться не только вздутием, но и изжогой, отрыжкой, чувством переполнения.

Основная причина — замедление перистальтики: когда кишечник сокращается слабо, пища дольше задерживается, а процессы брожения усиливаются.

Советы шаг за шагом: как уменьшить вздутие живота

  1. Ешьте медленно. Быстрое поглощение пищи приводит к заглатыванию воздуха.

  2. Избегайте разговоров во время еды. Это снижает вероятность образования пузырьков воздуха в желудке.

  3. Ограничьте продукты, вызывающие брожение. Особенно при синдроме раздражённого кишечника.

  4. Сократите порции. Переедание перегружает пищеварительную систему.

  5. Пейте тёплую воду, а не газированные напитки. Это улучшает пищеварение.

  6. Регулярно двигайтесь. Даже лёгкая прогулка после еды помогает работе кишечника.

  7. Следите за переносимостью молочных продуктов. При лактазной недостаточности выбирайте безлактозные аналоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать метеоризм нормой.
    Последствие: хроническое вздутие, нарушение микрофлоры.
    Альтернатива: выявить и исключить продукты-провокаторы.

  • Ошибка: пить газировку при тяжести в животе.
    Последствие: усиление давления в кишечнике.
    Альтернатива: заменить газированные напитки на воду или травяной чай.

  • Ошибка: полностью исключать овощи и фрукты.
    Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.
    Альтернатива: уменьшить порции и употреблять продукты после термообработки.

Таблица: продукты и их влияние на газообразование

Категория Продукты Влияние
Высокий риск Бобовые, капуста, яблоки, лук, газировка Усиливают брожение, вызывают вздутие
Средний риск Овсянка, хлеб, бананы, йогурт Возможен метеоризм при переедании
Низкий риск Тыква, рис, курица, рыба, морковь Хорошо усваиваются, не вызывают газов

А что если вздутие возникает даже от "безопасных" продуктов?

Иногда метеоризм может быть симптомом лактазной недостаточности, дисбактериоза или синдрома раздражённого кишечника. В этом случае даже здоровая пища вызывает газообразование.

Если симптомы не проходят более трёх недель, необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Врач назначит анализ кала, тест на пищевую непереносимость и, при необходимости, лечение пробиотиками или ферментными препаратами.

Мифы и правда

Миф 1. Газообразование — признак неправильного питания.
Правда. Оно может быть вызвано физиологическими особенностями или временным дисбалансом микрофлоры.

Миф 2. Нужно полностью исключить капусту и бобовые.
Правда. Они полезны, но стоит употреблять их в умеренных количествах и в отварном виде.

Миф 3. Активированный уголь решает проблему.
Правда. Он может помочь кратковременно, но не устраняет причину метеоризма.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли предотвратить метеоризм с помощью диеты?
Да. Нужно ограничить продукты, вызывающие брожение, и соблюдать режим питания.

Помогают ли ферменты от вздутия?
Иногда — при недостатке пищеварительных ферментов, но только по назначению врача.

Безопасно ли пить газированную минеральную воду?
Только в небольших количествах и без пузырьков — газ может усиливать вздутие.

Полезно ли пить чай с мятой или фенхелем?
Да, эти травы обладают спазмолитическим эффектом и помогают вывести газы.

