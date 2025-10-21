Не всё полезное безвредно: врачи назвали здоровые продукты, вызывающие метеоризм
Не все продукты, считающиеся полезными, одинаково хорошо переносятся организмом. Некоторые из них способны вызывать повышенное газообразование и чувство дискомфорта. О причинах метеоризма и способах его профилактики рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру".
"Вероятность возникновения метеоризма увеличивается в связи с употреблением лука, чеснока, спаржи, цветной капусты, яблок, груши, манго, черешни и молочной продукции", — отметила гастроэнтеролог Ольга Чистик.
По словам врача, даже полезные продукты могут вызывать вздутие, если содержат сложные углеводы, которые трудно перевариваются и начинают бродить в кишечнике.
Почему возникает метеоризм
Метеоризм — это скопление избыточных газов в желудочно-кишечном тракте. Он может быть вызван перееданием, быстрым приёмом пищи или употреблением продуктов, содержащих фруктозу, лактозу и крахмал.
"Такая пища считается источником сложных углеводов, которые тяжело усваиваются организмом и начинают активно бродить в кишечнике, провоцируя избыточное скопление газов", — пояснила эксперт.
Когда пища плохо переваривается, в кишечнике активизируются бактерии, расщепляющие остатки углеводов с образованием газа. У здорового человека это естественный процесс, но при нарушении пищеварения количество газов возрастает, вызывая вздутие, урчание и чувство тяжести.
Продукты, вызывающие газообразование
Некоторые продукты особенно склонны провоцировать метеоризм, даже если считаются полезными.
• Овощи: капуста (особенно цветная и брокколи), лук, чеснок, спаржа.
• Фрукты: яблоки, груши, манго, черешня.
• Бобовые: фасоль, горох, нут, чечевица.
• Молочные продукты: молоко, сливки, мороженое — из-за содержания лактозы.
• Газированные напитки: сода, сладкая минералка, энергетики.
• Жирные блюда: жареное мясо, фастфуд, сливочные соусы.
"Провокаторами сильного газообразования также считаются бобовые, газированные напитки и жирные блюда", — подчеркнула гастроэнтеролог.
Почему страдают чувствительные люди
Люди с чувствительным желудком или нарушением микрофлоры кишечника чаще других ощущают дискомфорт после еды. Газообразование у них может сопровождаться не только вздутием, но и изжогой, отрыжкой, чувством переполнения.
Основная причина — замедление перистальтики: когда кишечник сокращается слабо, пища дольше задерживается, а процессы брожения усиливаются.
Советы шаг за шагом: как уменьшить вздутие живота
-
Ешьте медленно. Быстрое поглощение пищи приводит к заглатыванию воздуха.
-
Избегайте разговоров во время еды. Это снижает вероятность образования пузырьков воздуха в желудке.
-
Ограничьте продукты, вызывающие брожение. Особенно при синдроме раздражённого кишечника.
-
Сократите порции. Переедание перегружает пищеварительную систему.
-
Пейте тёплую воду, а не газированные напитки. Это улучшает пищеварение.
-
Регулярно двигайтесь. Даже лёгкая прогулка после еды помогает работе кишечника.
-
Следите за переносимостью молочных продуктов. При лактазной недостаточности выбирайте безлактозные аналоги.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать метеоризм нормой.
Последствие: хроническое вздутие, нарушение микрофлоры.
Альтернатива: выявить и исключить продукты-провокаторы.
-
Ошибка: пить газировку при тяжести в животе.
Последствие: усиление давления в кишечнике.
Альтернатива: заменить газированные напитки на воду или травяной чай.
-
Ошибка: полностью исключать овощи и фрукты.
Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.
Альтернатива: уменьшить порции и употреблять продукты после термообработки.
Таблица: продукты и их влияние на газообразование
|Категория
|Продукты
|Влияние
|Высокий риск
|Бобовые, капуста, яблоки, лук, газировка
|Усиливают брожение, вызывают вздутие
|Средний риск
|Овсянка, хлеб, бананы, йогурт
|Возможен метеоризм при переедании
|Низкий риск
|Тыква, рис, курица, рыба, морковь
|Хорошо усваиваются, не вызывают газов
А что если вздутие возникает даже от "безопасных" продуктов?
Иногда метеоризм может быть симптомом лактазной недостаточности, дисбактериоза или синдрома раздражённого кишечника. В этом случае даже здоровая пища вызывает газообразование.
Если симптомы не проходят более трёх недель, необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Врач назначит анализ кала, тест на пищевую непереносимость и, при необходимости, лечение пробиотиками или ферментными препаратами.
Мифы и правда
Миф 1. Газообразование — признак неправильного питания.
Правда. Оно может быть вызвано физиологическими особенностями или временным дисбалансом микрофлоры.
Миф 2. Нужно полностью исключить капусту и бобовые.
Правда. Они полезны, но стоит употреблять их в умеренных количествах и в отварном виде.
Миф 3. Активированный уголь решает проблему.
Правда. Он может помочь кратковременно, но не устраняет причину метеоризма.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли предотвратить метеоризм с помощью диеты?
Да. Нужно ограничить продукты, вызывающие брожение, и соблюдать режим питания.
Помогают ли ферменты от вздутия?
Иногда — при недостатке пищеварительных ферментов, но только по назначению врача.
Безопасно ли пить газированную минеральную воду?
Только в небольших количествах и без пузырьков — газ может усиливать вздутие.
Полезно ли пить чай с мятой или фенхелем?
Да, эти травы обладают спазмолитическим эффектом и помогают вывести газы.
