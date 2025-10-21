Не всё полезное безвредно: врачи назвали здоровые продукты, вызывающие метеоризм

Не все продукты, считающиеся полезными, одинаково хорошо переносятся организмом. Некоторые из них способны вызывать повышенное газообразование и чувство дискомфорта. О причинах метеоризма и способах его профилактики рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру".

"Вероятность возникновения метеоризма увеличивается в связи с употреблением лука, чеснока, спаржи, цветной капусты, яблок, груши, манго, черешни и молочной продукции", — отметила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам врача, даже полезные продукты могут вызывать вздутие, если содержат сложные углеводы, которые трудно перевариваются и начинают бродить в кишечнике.

Почему возникает метеоризм

Метеоризм — это скопление избыточных газов в желудочно-кишечном тракте. Он может быть вызван перееданием, быстрым приёмом пищи или употреблением продуктов, содержащих фруктозу, лактозу и крахмал.

"Такая пища считается источником сложных углеводов, которые тяжело усваиваются организмом и начинают активно бродить в кишечнике, провоцируя избыточное скопление газов", — пояснила эксперт.

Когда пища плохо переваривается, в кишечнике активизируются бактерии, расщепляющие остатки углеводов с образованием газа. У здорового человека это естественный процесс, но при нарушении пищеварения количество газов возрастает, вызывая вздутие, урчание и чувство тяжести.

Продукты, вызывающие газообразование

Некоторые продукты особенно склонны провоцировать метеоризм, даже если считаются полезными.

• Овощи: капуста (особенно цветная и брокколи), лук, чеснок, спаржа.

• Фрукты: яблоки, груши, манго, черешня.

• Бобовые: фасоль, горох, нут, чечевица.

• Молочные продукты: молоко, сливки, мороженое — из-за содержания лактозы.

• Газированные напитки: сода, сладкая минералка, энергетики.

• Жирные блюда: жареное мясо, фастфуд, сливочные соусы.

"Провокаторами сильного газообразования также считаются бобовые, газированные напитки и жирные блюда", — подчеркнула гастроэнтеролог.

Почему страдают чувствительные люди

Люди с чувствительным желудком или нарушением микрофлоры кишечника чаще других ощущают дискомфорт после еды. Газообразование у них может сопровождаться не только вздутием, но и изжогой, отрыжкой, чувством переполнения.

Основная причина — замедление перистальтики: когда кишечник сокращается слабо, пища дольше задерживается, а процессы брожения усиливаются.

Советы шаг за шагом: как уменьшить вздутие живота

Ешьте медленно. Быстрое поглощение пищи приводит к заглатыванию воздуха. Избегайте разговоров во время еды. Это снижает вероятность образования пузырьков воздуха в желудке. Ограничьте продукты, вызывающие брожение. Особенно при синдроме раздражённого кишечника. Сократите порции. Переедание перегружает пищеварительную систему. Пейте тёплую воду, а не газированные напитки. Это улучшает пищеварение. Регулярно двигайтесь. Даже лёгкая прогулка после еды помогает работе кишечника. Следите за переносимостью молочных продуктов. При лактазной недостаточности выбирайте безлактозные аналоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать метеоризм нормой.

Последствие: хроническое вздутие, нарушение микрофлоры.

Альтернатива: выявить и исключить продукты-провокаторы.

Ошибка: пить газировку при тяжести в животе.

Последствие: усиление давления в кишечнике.

Альтернатива: заменить газированные напитки на воду или травяной чай.

Ошибка: полностью исключать овощи и фрукты.

Последствие: дефицит клетчатки и витаминов.

Альтернатива: уменьшить порции и употреблять продукты после термообработки.

Таблица: продукты и их влияние на газообразование