Живот кажется больше, чем есть: продукты, которые вызывают вздутие

Многие люди жалуются на то, что живот кажется больше из-за вздутия, а не из-за лишнего веса. Причины такого состояния разнообразны и часто связаны с питанием и работой пищеварительной системы.

Почему возникает вздутие

По словам Лизы Афинской, врача, слишком большие порции фруктов и овощей за один приём пищи могут стать причиной дискомфорта. Дело в том, что кишечнику нужна клетчатка, но её резкое увеличение мешает нормальному перевариванию.

"Важно постепенно увеличивать количество клетчатки и пить достаточно воды", — подчеркнула врач Лиза Афинская.

Особенно заметно это проявляется при употреблении лука, брокколи или цветной капусты: кишечник не успевает адаптироваться, и появляется ощущение тяжести и раздутого живота.

Роль напитков

Кофе на голодный желудок и чрезмерное количество чёрного чая также могут ухудшить состояние. Если выпивать по 1-2 литра крепкого чая ежедневно, это способно спровоцировать проблемы со стулом. Поэтому важно следить не только за едой, но и за напитками, которые входят в ежедневный рацион.

Когда вздутие сигнализирует о проблемах

Иногда дискомфорт в животе — это не просто реакция на продукты, а симптом заболеваний. Среди возможных причин — синдром раздражённого кишечника (СРК), синдром избыточного бактериального роста (СИБР) и даже гормональные изменения. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.

Как продукты усиливают вздутие

Помимо овощей и фруктов, вздутию способствуют колбасы, консервы и полуфабрикаты. Из-за высокого содержания соли такие продукты задерживают жидкость в организме. Это не только провоцирует отёки и вздутие, но и затрудняет работу кишечника. При этом в организме накапливаются токсины, что усиливает неприятные ощущения.

Как снизить риск вздутия

• постепенно увеличивайте количество клетчатки в рационе;

• пейте достаточно воды;

• избегайте чрезмерного потребления кофе и крепкого чая;

• ограничьте солёные и консервированные продукты;

• следите за реакцией организма на определённые овощи и фрукты.

Если вздутие появляется регулярно и сопровождается болью или изменениями стула, лучше обратиться к гастроэнтерологу.