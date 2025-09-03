Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение кошка перед сном
Упражнение кошка перед сном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Тайный язык тела: простые движения, запускающие пищеварение

Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота

Вздутие живота — одна из самых частых жалоб, с которой сталкиваются люди любого возраста. Причины могут быть самыми разными: скопление газов, запоры, пищевая непереносимость, гормональные изменения у женщин во время менструального цикла. При синдроме раздражённого кишечника (СРК) ощущение вздутия становится хроническим спутником и приносит значительный дискомфорт.

Почему движение помогает

Многие считают, что при вздутии лучше всего лечь и отдыхать, но на самом деле лёгкая активность может дать быстрый результат. Она стимулирует пищеварение, помогает вывести лишний газ и уменьшить задержку жидкости.

"Когда вы ощущаете вздутие, меньше всего хочется двигаться, но именно движение часто становится самым эффективным способом облегчить состояние", — сказала тренер Порша Пейдж.

Физическая активность активизирует работу кишечника и буквально "запускает" процессы, которые снимают тяжесть.

Что нужно знать заранее

Перед тем как включать упражнения в повседневность, важно учитывать несколько моментов:
• они подходят большинству людей, но при серьёзных проблемах с ЖКТ лучше проконсультироваться с врачом;
• специального оборудования не потребуется — только коврик;
• разминка должна быть лёгкой, например, дыхательные упражнения или короткая прогулка;
• выполнять комплекс можно ежедневно, особенно после еды.

Упражнения против вздутия

Кошка-Корова

Йоговская связка поз помогает мягко размять позвоночник и стимулирует работу ЖКТ. Встаньте в положение "стола" на четвереньках. На вдохе прогибайте спину и поднимайте грудь и таз вверх (поза Коровы). На выдохе округляйте спину, подтягивая подбородок и таз (поза Кошки). Повторите 5-10 раз.

Поворот "Пила"

Это упражнение сочетает скручивание и вытяжение. Сядьте прямо, ноги разведите шире таза. Руки в стороны. На вдохе вытянитесь, на выдохе повернитесь вправо и потянитесь левым мизинцем к правой стопе. Правая рука тянется назад. Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Сделайте 3-5 повторов в каждую.

Скрутка лёжа

Лягте на спину, подтяните колени к груди, затем опустите их вправо. Руки вытяните в стороны, голову поверните влево. Подышите глубоко и смените сторону. Скрутка массирует внутренние органы и способствует освобождению от газа.

Наклон таза

Упражнение активирует мышцы пресса и улучшает кровообращение в животе. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. На выдохе слегка подкрутите таз назад, прижимая поясницу к полу. На вдохе расслабьтесь. Повторите 10-15 раз.

Поза Моста

Исходное положение — лёжа на спине, стопы на полу, руки вдоль тела. На выдохе приподнимайте таз, поднимаясь вверх позвонок за позвонком. На вдохе медленно опускайтесь. Выполните 6-8 повторов.

Колени к груди

Не случайно это движение называют "позой избавления от ветра". Лягте на спину, обхватите колени руками и подтяните их к груди. Можно слегка покачаться из стороны в сторону. Сделайте несколько глубоких вдохов.

Дополнительный совет

Прогулка после еды — ещё один простой способ облегчить вздутие. Она стимулирует перистальтику и помогает пище продвигаться по кишечнику.

Когда стоит насторожиться

Если вздутие сопровождается болью, другими симптомами, сохраняется дольше недели или усиливается, необходимо обратиться к врачу. Это поможет исключить серьёзные заболевания и подобрать правильное лечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1 сегодня в 9:10

3-2-1 — тренировка, которая обещает минус вес и плюс энергия без изнуряющих марафонов

Новая трендовая система 3-2-1 обещает похудение и крепкие мышцы. Но подойдёт ли она именно вам, и как её адаптировать под свой ритм жизни?

Читать полностью » Учёные связали йогу-нидру с нормализацией давления и снижением тревожности сегодня в 8:50

Йога, в которой не нужно двигаться: практика, меняющая тело и сознание

Йога-нидра — практика, в которой не нужны сложные асаны. Узнайте, как она помогает снять стресс, улучшить сон и восстановить силы.

Читать полностью » Сара Пелк Граца назвала семь упражнений для укрепления мышц кора и спины сегодня в 8:30

Семь движений, которые тайно исправляют осанку и меняют походку

Семь простых упражнений помогут укрепить мышцы кора, улучшить осанку и снять нагрузку со спины. Этот комплекс подойдет даже новичкам.

Читать полностью » Тренер Ноам Тамир объяснил принцип тренировки 6-12-25 для роста мышц сегодня в 8:10

Три числа, которые могут полностью изменить тело и силу

Уникальная система 6-12-25 обещает быстрый прогресс и мощные результаты, но доступна далеко не каждому. Что скрывается за этой методикой?

Читать полностью » Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения сегодня в 7:50

Самые опасные ошибки в отжиманиях и приседаниях, о которых молчат в спортзалах

Не все классические упражнения подходят каждому. Узнайте, как адаптировать силовые тренировки под особенности тела и тренироваться без дискомфорта.

Читать полностью » Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий сегодня в 7:30

Зимние забавы, которые сжигают больше калорий, чем час в спортзале

Зимой тренироваться трудно, но правильно подобранная активность поможет не только сжечь лишние калории, но и сохранить бодрость и хорошее настроение.

Читать полностью » Альтернатива отжиманиям: упражнения для груди и корпуса по совету тренеров сегодня в 7:10

Этот простой приём заменяет сотни отжиманий и меняет тренировки навсегда

Отжимания даются не всем, но это не повод отказываться от тренировок. Узнайте, какие упражнения помогут заменить их и при этом развить те же мышцы.

Читать полностью » Упражнения для сердца и снижения веса: рекомендации Американской кардиологической ассоциации сегодня в 6:50

150 минут против инфаркта: что скрывают простые упражнения

Простые и доступные виды активности способны укрепить сердце, снизить давление и улучшить обмен веществ. Узнайте, какие упражнения наиболее полезны.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM
Красота и здоровье

Всего 100 грамм творога в день – и ваше тело преобразится: вот почему
Питомцы

Кошки помнят хозяев по запаху и голосу, по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Диабет под контролем: имбирь как часть комплексной терапии
СФО

В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства
Садоводство

Голубику рекомендуют мыть в растворе уксуса или соды для снижения бактерий
Туризм

Врачи напомнили туристам о рисках морских ежей и важности обуви на пляжах Хорватии
Еда

Приготовьте печеночные рулетики с морковью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet