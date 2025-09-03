Тайный язык тела: простые движения, запускающие пищеварение

Вздутие живота — одна из самых частых жалоб, с которой сталкиваются люди любого возраста. Причины могут быть самыми разными: скопление газов, запоры, пищевая непереносимость, гормональные изменения у женщин во время менструального цикла. При синдроме раздражённого кишечника (СРК) ощущение вздутия становится хроническим спутником и приносит значительный дискомфорт.

Почему движение помогает

Многие считают, что при вздутии лучше всего лечь и отдыхать, но на самом деле лёгкая активность может дать быстрый результат. Она стимулирует пищеварение, помогает вывести лишний газ и уменьшить задержку жидкости.

"Когда вы ощущаете вздутие, меньше всего хочется двигаться, но именно движение часто становится самым эффективным способом облегчить состояние", — сказала тренер Порша Пейдж.

Физическая активность активизирует работу кишечника и буквально "запускает" процессы, которые снимают тяжесть.

Что нужно знать заранее

Перед тем как включать упражнения в повседневность, важно учитывать несколько моментов:

• они подходят большинству людей, но при серьёзных проблемах с ЖКТ лучше проконсультироваться с врачом;

• специального оборудования не потребуется — только коврик;

• разминка должна быть лёгкой, например, дыхательные упражнения или короткая прогулка;

• выполнять комплекс можно ежедневно, особенно после еды.

Упражнения против вздутия

Кошка-Корова

Йоговская связка поз помогает мягко размять позвоночник и стимулирует работу ЖКТ. Встаньте в положение "стола" на четвереньках. На вдохе прогибайте спину и поднимайте грудь и таз вверх (поза Коровы). На выдохе округляйте спину, подтягивая подбородок и таз (поза Кошки). Повторите 5-10 раз.

Поворот "Пила"

Это упражнение сочетает скручивание и вытяжение. Сядьте прямо, ноги разведите шире таза. Руки в стороны. На вдохе вытянитесь, на выдохе повернитесь вправо и потянитесь левым мизинцем к правой стопе. Правая рука тянется назад. Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Сделайте 3-5 повторов в каждую.

Скрутка лёжа

Лягте на спину, подтяните колени к груди, затем опустите их вправо. Руки вытяните в стороны, голову поверните влево. Подышите глубоко и смените сторону. Скрутка массирует внутренние органы и способствует освобождению от газа.

Наклон таза

Упражнение активирует мышцы пресса и улучшает кровообращение в животе. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. На выдохе слегка подкрутите таз назад, прижимая поясницу к полу. На вдохе расслабьтесь. Повторите 10-15 раз.

Поза Моста

Исходное положение — лёжа на спине, стопы на полу, руки вдоль тела. На выдохе приподнимайте таз, поднимаясь вверх позвонок за позвонком. На вдохе медленно опускайтесь. Выполните 6-8 повторов.

Колени к груди

Не случайно это движение называют "позой избавления от ветра". Лягте на спину, обхватите колени руками и подтяните их к груди. Можно слегка покачаться из стороны в сторону. Сделайте несколько глубоких вдохов.

Дополнительный совет

Прогулка после еды — ещё один простой способ облегчить вздутие. Она стимулирует перистальтику и помогает пище продвигаться по кишечнику.

Когда стоит насторожиться

Если вздутие сопровождается болью, другими симптомами, сохраняется дольше недели или усиливается, необходимо обратиться к врачу. Это поможет исключить серьёзные заболевания и подобрать правильное лечение.