Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя тяжесть в животе
Утренняя тяжесть в животе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:33

Газы исчезнут как по волшебству: простое решение проблемы вздутия живота

Газы больше не мучают: 5 способов попрощаться со вздутием живота навсегда

Вздутие живота знакомо почти каждому: неприятное ощущение тяжести и переполненности появляется после переедания, спешки за столом или употребления определённых продуктов. Иногда к этому приводит даже привычка пить газированные напитки. Хотя проблема неприятна, чаще всего справиться с ней можно без лекарств — достаточно изменить привычки в питании и образе жизни.

Почему возникает вздутие

Главная причина — переедание. Когда желудок получает слишком большой объём пищи, переваривание замедляется, а в кишечнике накапливаются газы.

Дополнительными факторами становятся:

  • употребление газированных напитков;
  • слишком крупные порции;
  • привычка есть быстро и на ходу.

Во всех этих случаях в организм попадает лишний воздух, а пищеварение работает менее эффективно.

Что делать, если живот уже вздулся

Есть несколько простых способов облегчить состояние:

  1. Пить воду небольшими глотками. Недостаток жидкости мешает нормальному продвижению пищи. Регулярное питьё ускоряет работу кишечника и снижает дискомфорт.
  2. Использовать природные помощники. Имбирь, фенхель и укроп уменьшают газообразование. Чай или настой с этими растениями помогают чувствовать себя лучше.
  3. Принять удобное положение. Лежать на левом боку полезнее всего: так пищеварение идёт легче. А вот поза на спине может вызвать изжогу.
  4. Отказаться от газировки. Даже минеральная вода с пузырьками усиливает вздутие. Лучше пить травяные настои или негазированную воду.
  5. Двигаться после еды. Лёгкая прогулка или простые домашние дела стимулируют кишечник и уменьшают ощущение переполненности.
  6. Добавить первые блюда. Лёгкие супы и бульоны хорошо усваиваются и снижают нагрузку на желудок.

Как предотвратить метеоризм

Чтобы не сталкиваться с проблемой регулярно, достаточно соблюдать несколько правил:

  • есть небольшими порциями, но чаще;
  • тщательно пережёвывать пищу, чтобы облегчить её переваривание;
  • не торопиться во время еды и избегать заглатывания воздуха;
  • придерживаться дробного питания — несколько приёмов пищи в течение дня лучше, чем один обильный ужин.

Когда стоит обратиться к врачу

Если вздутие возникает часто, сопровождается болями, изменением стула или другими тревожными симптомами, нужно обратиться к специалисту. В некоторых случаях метеоризм сигнализирует о проблемах желудочно-кишечного тракта, требующих диагностики и лечения.

Три интересных факта

  1. В норме в кишечнике человека содержится до 1 литра газов, и это физиологический процесс.
  2. Некоторые овощи (капуста, бобовые) усиливают газообразование из-за содержания сложных углеводов.
  3. Прогулка в течение 15-20 минут после еды помогает быстрее избавиться от лишнего воздуха в кишечнике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Яно предупредил гипертоников об опасности сладких напитков, кофе и энергетиков вчера в 23:44

Привычный обед может закончиться кризом: продукты, которых стоит избегать гипертоникам

Какие продукты делают гипертонию опаснее и почему их стоит заменить полезными альтернативами рассказал кардиолог Роберто Яно.

Читать полностью » Дерматолог Видж: выдавливание прыщей в треугольнике смерти может привести к инфекции мозга вчера в 23:36

Прыщ, который может стоить жизни: врачи назвали запретную зону

Дерматолог объяснил, почему выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» может привести к опасным осложнениям и даже затронуть головной мозг.

Читать полностью » Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение вчера в 23:21

Имбирь работает как сосудистый тренажёр: эффект, о котором мало кто знает

Имбирь избавляет от многих проблем: узнайте, как этот корень помогает улучшить здоровье сосудов и кровотока, поддерживая сердце в отличной форме.

Читать полностью » Инфекционист Датта: ошибка при мытье рук связана с влагой между пальцами вчера в 22:29

Чистые, но не до конца: какая деталь превращает мытьё рук в бесполезный ритуал

Какая ошибка после мытья рук сводит на нет все усилия и почему именно влага между пальцами становится идеальной средой для размножения микробов рассказал инфекционист.

Читать полностью » Утренняя прогулка и холодная вода помогают продлить жизнь — терапевт Энаят вчера в 22:23

Долголетие начинается утром: привычки, о которых забывают 9 из 10 людей

Как простые привычки — от утренних прогулок до упражнений Кегеля — помогают прожить долгую и здоровую жизнь, сохраняя силы и ясный ум.

Читать полностью » Диетолог Аманда Игель: изотиоцианаты в хрене замедляют рост раковых клеток вчера в 22:19

Антибактериальный удар: специя, способная остановить кишечную палочку и сальмонеллу

Хрен — не только острая специя, но и мощный помощник в борьбе с болезнями. Узнайте, как эта незаслуженно забытая культура может укрепить ваше здоровье!

Читать полностью » Белая подводка делает глаза зрительно больше и помогает скрыть усталость вчера в 21:39

Маленькая хитрость для выразительного взгляда: секрет в косметичке за 200 рублей

Узнайте, как белая подводка преображает макияж: секреты визажистов для яркого взгляда, скрытия усталости и визуального увеличения глаз.

Читать полностью » Гроке: лак остаётся прочнее после обезжиривания ногтей перед нанесением вчера в 20:10

Неделя без сколов: простой алгоритм, который работает даже с бюджетным лаком

Узнайте, как продлить стойкость маникюра до двух недель! Советы специалистов и простые правила ухода за ногтями, которые вы могли не знать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Авто и мото

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера
Еда

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса
Садоводство

Формирование куста пиона: как обрезка влияет на качество цветения
Еда

Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования
Наука

Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет
Технологии

NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet