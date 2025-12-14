Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Метель
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 22:43

Снегопад разрезал регион на части: движение остановили до улучшения погоды

В Башкирии прекратили движение из за метели в трех районах — МЧС

Метель в Башкирии вновь вмешалась в работу дорожной сети: движение на одном из ключевых региональных направлений пришлось полностью остановить. Об этом сообщает МЧС Республики Башкортостан, уточняя, что ограничения введены из-за снегопада и ухудшения видимости.

С 16:45 прекращено движение по всей трассе Дюртюли — Нефтекамск на участке с 0 по 87 километр. Ограничение действует сразу в трёх районах — Дюртюлинском, Краснокамском и Калтасинском, где погодные условия признаны наиболее опасными для проезда.

Причиной закрытия стали метель и снегопад, из-за которых резко снижается видимость и возрастает риск заносов. В таких условиях даже при небольшом трафике повышается вероятность ДТП и блокировок дороги, поэтому решение об остановке движения приняли превентивно.

В МЧС уточнили, что сроки открытия трассы напрямую зависят от динамики снегопада и ветра: при сохранении метели ограничения могут продлить.

Водителям рекомендуют учитывать перекрытие при планировании маршрутов и не пытаться объезжать закрытый участок через второстепенные дороги, которые в условиях непогоды часто оказываются менее пригодными для движения.

Закрытие трассы Дюртюли — Нефтекамск стало не единственным ограничением за день. Утром в республике из-за непогоды уже перекрывали дороги "Уфа — Инзер — Белорецк" и "Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли". По первой трассе ограничение к этому моменту уже сняли, что показывает, насколько быстро может меняться ситуация на дорогах при нестабильной погоде.

МЧС продолжает мониторинг обстановки и напоминает: в период сильных снегопадов и метелей даже короткая поездка может превратиться в рискованную, особенно на открытых участках трасс.

