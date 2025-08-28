Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в ноге
Боль в ноге
© https://i.pinimg.com/1200x/af/5b/07/af5b07bdb3c77f27a6d1cffc1dcc2b60.jpg
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:31

Маленький волдырь — большая ошибка: как люди портят себе ноги

Подолог назвал ошибки при лечении мозолей на ногах

Мозоли на ногах знакомы почти каждому. Часто люди пытаются избавиться от них самостоятельно, но, по словам подолога Альберто Мартинеса Оллера в интервью Vanitatis, именно здесь совершаются самые распространённые ошибки.

Нужно ли прокалывать волдырь?
Главный миф связан с тем, что волдырь обязательно нужно проколоть. Врач предупреждает: это стоит делать только в исключительных случаях — если мозоль достаточно крупная, причиняет дискомфорт и мешает ходьбе.

Перед процедурой необходимо:

  • очистить кожу тёплой водой с мягким мылом,
  • использовать стерилизованную в спирте иглу,
  • аккуратно выпустить жидкость, но не удалять кожу, так как она защищает от бактерий.

Как ухаживать за мозолью после прокола
После выхода жидкости важно обработать место антисептиком и закрыть стерильной повязкой. Бинт нужно менять ежедневно или при его загрязнении.

Чего избегать в период заживления
Чтобы процесс восстановления проходил быстрее, врач советует:

  • отказаться от неудобной и тесной обуви,
  • избегать трения,
  • носить бесшовные носки.

Когда обращаться к врачу
Если на месте мозоли появились жжение, боль, покраснение или гной, это сигнал о возможном осложнении. В таких случаях необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как адаптировать сегодня в 22:49

Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии

Осень 2025 принесёт в мир моды "уродливую куртку", ставшую символом новой эпохи. Узнайте, как её носить и почему она станет предметом желания.

Читать полностью » Онколог развеял мифы о курении и раке лёгких сегодня в 22:48

Один год без сигарет: как меняется риск развития рака лёгких

Почему даже «лёгкие» сигареты не безопасны, а бросить курить полезно в любом возрасте и при любом диагнозе? Онколог развеял популярные мифы о раке легких.

Читать полностью » Врач Морозова: зубчатый язык связан с бруксизмом, гипотиреозом и наследственными патологиями сегодня в 22:46

Когда язык "отпечатывается" на зубах: врачи назвали опасные причины

Зубчатые очертания на языке могут казаться пустяком, но врач предупредила: иногда это первый сигнал серьёзных болезней, о которых многие даже не догадываются.

Читать полностью » Уролог Ланзак: у мужчин тоже бывает климакс сегодня в 22:41

Климакс бывает только у женщин? Врачи объяснили, что происходит с мужчинами после 40

Снижение энергии, проблемы с либидо и перепады настроения: уролог рассказал, какие симптомы указывают на мужской климакс и когда он проявляется сильнее всего.

Читать полностью » Как выбрать идеальный оттенок для холодного времени года: 5 свежих идей сегодня в 21:54

Встречайте осень с новыми оттенками: какой цвет волос и удивить всех в 2025 году

Лето сменяется зимой, а это значит, что пора обновить образ! Узнайте о 5 актуальных трендах цвета волос, которые подчеркнут вашу индивидуальность и свежесть.

Читать полностью » Натуральные способы ухода за зубами: секреты белоснежной улыбки сегодня в 20:56

Улыбка мечты: как активированный уголь сменил химические средства для отбеливания зубов

Узнайте, как активированный уголь может изменить вашу улыбку всего за 3 дня. Исследуйте натуральные методы отбеливания зубов и советы стоматологов.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют: финики и тыквенные семечки как натуральное средство для сна вчера в 19:31

Забудьте про снотворное: вот чем заменить таблетки – простой и вкусный способ

Простой перекус из фиников и тыквенных семечек может помочь восполнить дефицит магния, справиться со стрессом и улучшить сон. Диетологи рекомендуют!

Читать полностью » Эксперты моды: оранжевый с розовым остаётся актуальным сочетанием и осенью сегодня в 18:45

Цвета лета — в осеннем гардеробе: стилисты перевернули правила

Яркие дуэты оттенков вернулись в моду этой осенью. Узнайте, какие цветовые сочетания дизайнеры считают главными для нового сезона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Производство автомобилей в России зависит от импорта алюминиевых сплавов
СФО

Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей
Питомцы

Прогулки с собакой снижают риск гипертонии и укрепляют сердце
ПФО

В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов
Красота и здоровье

Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта
Красота и здоровье

Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru