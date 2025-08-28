Маленький волдырь — большая ошибка: как люди портят себе ноги
Мозоли на ногах знакомы почти каждому. Часто люди пытаются избавиться от них самостоятельно, но, по словам подолога Альберто Мартинеса Оллера в интервью Vanitatis, именно здесь совершаются самые распространённые ошибки.
Нужно ли прокалывать волдырь?
Главный миф связан с тем, что волдырь обязательно нужно проколоть. Врач предупреждает: это стоит делать только в исключительных случаях — если мозоль достаточно крупная, причиняет дискомфорт и мешает ходьбе.
Перед процедурой необходимо:
- очистить кожу тёплой водой с мягким мылом,
- использовать стерилизованную в спирте иглу,
- аккуратно выпустить жидкость, но не удалять кожу, так как она защищает от бактерий.
Как ухаживать за мозолью после прокола
После выхода жидкости важно обработать место антисептиком и закрыть стерильной повязкой. Бинт нужно менять ежедневно или при его загрязнении.
Чего избегать в период заживления
Чтобы процесс восстановления проходил быстрее, врач советует:
- отказаться от неудобной и тесной обуви,
- избегать трения,
- носить бесшовные носки.
Когда обращаться к врачу
Если на месте мозоли появились жжение, боль, покраснение или гной, это сигнал о возможном осложнении. В таких случаях необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.
