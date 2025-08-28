Маленький волдырь — большая ошибка: как люди портят себе ноги

Мозоли на ногах знакомы почти каждому. Часто люди пытаются избавиться от них самостоятельно, но, по словам подолога Альберто Мартинеса Оллера в интервью Vanitatis, именно здесь совершаются самые распространённые ошибки.

Нужно ли прокалывать волдырь?

Главный миф связан с тем, что волдырь обязательно нужно проколоть. Врач предупреждает: это стоит делать только в исключительных случаях — если мозоль достаточно крупная, причиняет дискомфорт и мешает ходьбе.

Перед процедурой необходимо:

очистить кожу тёплой водой с мягким мылом,

использовать стерилизованную в спирте иглу,

аккуратно выпустить жидкость, но не удалять кожу, так как она защищает от бактерий.

Как ухаживать за мозолью после прокола

После выхода жидкости важно обработать место антисептиком и закрыть стерильной повязкой. Бинт нужно менять ежедневно или при его загрязнении.

Чего избегать в период заживления

Чтобы процесс восстановления проходил быстрее, врач советует:

отказаться от неудобной и тесной обуви,

избегать трения,

носить бесшовные носки.

Когда обращаться к врачу

Если на месте мозоли появились жжение, боль, покраснение или гной, это сигнал о возможном осложнении. В таких случаях необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.